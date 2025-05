グルーミングツールブランド「AUGER」から「ヘアカット/ヘアスキハサミ」が新発売

貝印株式会社

グローバル刃物メーカーの貝印株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼COO:遠藤浩彰)は、グルーミングツールブランド「AUGER(オーガー)」から「ヘアカット/ヘアスキハサミ」を※2025年5月26日(月)より発売します。

※店舗によって入荷日が前後いたします。

自宅で気軽にヘアメンテナンスができるAUGER「ヘアカット/ヘアスキハサミ セルフ用」の2アイテムが発売

今回発売となるセルフカット用のAUGER「ヘアカット/ヘアスキハサミ」は、操作性に優れた左右対称のハンドル形状(※意匠登録第1780432号)で、自宅で気軽にヘアメンテナンスができます。

ヘアカットハサミは長さを調整したい場合に、ヘアスキハサミはボリュームを調整したい場合にお使いいただけます。

ヘアカットハサミは、一般的なものより短めの刃渡り約50mmとし、切りたい部分を狙いやすいショート刃設計に。ヘアスキハサミはヘアカットハサミに比べて10mm程度長い刃渡り約60mmとし、広範囲を効率的にカットすることができます。

髪の長さやボリュームの調整に、初心者の方でもお使いいただきやすく、また刃体表面にはAUGERのブランドカラーである黒色コーティングを施しており、デザイン性にも優れたアイテムです。

商品概要

■商品名:AUGER ヘアカットハサミ セルフ用

■価格 :3,190円(税込)

■商品名:AUGER ヘアスキハサミ セルフ用

■価格 :3,410円(税込)

≪商品特長≫

ヘアカットハサミ

刃渡り約50mmとし切りたい部分を狙いやすいショート刃設計

ヘアスキハサミ

カットハサミに対して10mm長い刃渡り60mmとし広範囲を効率的にカットできる仕様

・共通して、操作性に優れた左右対称ハンドル(※意匠登録第1780432号)

・刃体表面には黒色コーティングを施したスタイリッシュなデザイン(刃付け部、裏スキ面を除く)

HOW TO USE

前髪を整える。

前髪の先端を2箇所くらいつまみ、毛束をつくるイメージでねじります。〈POINT1〉

下を向かずに鏡を見ながら正面を向いた状態で、ねじった毛束を中央から先端にかけ、3回くらいに分けて前髪をカットします。(ボリューム調整なので、スキハサミを使用します)ねじることで長さを調整し、自然な仕上がりになります。

〈POINT1〉ねじりながら切ることで、切りすぎず長さを調整可能

ひとつの毛束を3回くらいに分けて切った後、髪の毛をしっかり落としながら〈POINT2〉、他の毛束も同じようにカットします。

〈POINT2〉イメージより短くなりすぎないよう、切った髪の毛をこまめに落とし、全体像を把握しながらカットする

長さが短くなってきたら、髪は短い方から長い方へ流れることを意識して〈POINT3〉、流したい方向からハサミを入れると流れる前髪ができます。このアウトラインがとても重要です。

〈POINT3〉髪の毛は短い方から長い方へ流れるため、流したい方向へ流すように意識する

トップを整える。

上(毛量の多い)の部分を真上に引き出してねじります。前髪と顔まわりの1~2cmはあまり切らないようにします。1回切ったら髪の毛を落とし、バランスを整えましょう。

手で全体を触って、特に重たいと思う部分を真上に引き出して調整していきます。根元から切りすぎると一箇所だけ穴が空いてしまうので、毛先を中心に切るようにしましょう。

サイドを整える。

ヘアクリップを使って髪を上下に分けると、カットの邪魔になりにくいです。指で髪を縦にとり、スキハサミで中央あたりを一回切ります。一回切った後で毛量を確認し、多い場合はもう一度切るのがおすすめ。頭の後方から前にかけ、数回に分けてカットしましょう。片側を整え終わったら、反対側も同じようにカットします。

AUGERについて

刃物のスペシャリストである貝印が、「身だしなみを整える時間」をより豊かで、より心地良いものへと導くべく誕生したのが、「AUGER」です。乱雑になりがちな洗面台をすっきりと統一するスタイリッシュなブラックのデザインを採用したグルーミングアイテムは、カミソリ、ツメキリ、ハサミなど幅広いツールを取り扱う貝印だからこそ実現できた、ハイパフォーマンスでハイクオリティなラインナップです。煩わしいと感じられがちな「身だしなみを整える時間」が、特別な時間へと変わり、心身をリセットすることで新しい一歩を踏み出すきっかけにしてほしい――「AUGER」を使うことで、そんな機能や価格を超えた価値を提供したいと考えます。

AUGERブランドサイト:https://auger.jp(https://auger.jp)

AUGER MAG.:https://www.kai-group.com/products/kamisori/product/auger/auger-mag/

AUGER PRODUCT MOVIE:https://www.youtube.com/watch?v=4dEHB2GvJo8

1908年、刃物の町として有名な岐阜県関市に創業。カミソリやツメキリなどの身だしなみを整えるツールやビューティーツール、包丁をはじめとする調理器具や製菓用品、医療用刃物など、生活に密着した刃物を中心に1万アイテムにもおよぶ商品を展開。商品の企画、開発から生産、販売、物流までの一連を行っているグローバル刃物メーカー。

本社:東京都千代田区岩本町3-9-5

代表取締役社長兼COO 遠藤 浩彰

https://www.kai-group.com(https://www.kai-group.com)

