【緊急来日！】世界的ピアニスト、マルタ・アルゲリッチの長女、リダ・チェン・アルゲリッチが指揮者として出演！

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株式会社タクティカート

“モリモリ”に詰め込んだヴィヴァルディ＆バッハ。
――世界的ピアニスト、マルタ・アルゲリッチの長女リダがタクトを握り、
次世代ヴァイオリニスト高松亜衣・島谷美賀子・廣田稜司らを迎え、本格バロックの楽しさをお届けします。
クラシック音楽未経験でも大丈夫！　親しみやすいMC付きで、気軽に古楽デビューを。




公演名　タクティカートオーケストラ「SHIN SERIES」第３弾
“シン・ヴァイオリン・モリモリ・コンサート”



開催日　2025年6月6日（金） 開場 18:00／開演 19:00



会　場　浜離宮朝日ホール



出　演　指揮：リダ・チェン・アルゲリッチ　


独奏ヴァイオリン：高松亜衣、島谷美賀子 廣田稜司 他
管弦楽：タクティカートオーケストラ



[オーケストラメンバー]


ヴァイオリン：阪永珠水　有働里音　長島安里紗　吉田紫花　城所素雅　吉村美智子　岸菜月


ヴィオラ：澤田香萌　前田柚子　山村侑


チェロ：山田慧　加藤歩


コントラバス：杉本望海



料　金　
※未就学児入場不可



チケット　応援席：5,000円　めっちゃ応援席：10,000円


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18歳以下無料ご招待　文化庁「劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業」


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主　催　タクティカートオーケストラ



協　賛　五大陸総合芸術祭　制作委員会



リダ・チェン・アルゲリッチ（指揮）


高松亜衣（ヴァイオリン）


島谷美賀子（ヴァイオリン）


廣田稜司（ヴァイオリン）


タクティカートオーケストラ


西野晟一朗（チェンバロ）　



プログラム


□A. ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲集《四季》


[独奏]


春 高松亜衣


夏 廣田稜司


秋 城所素雅


冬 島谷美賀子



□A. ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲 変ロ長調 RV.383a《ラ・ストラヴァガンツァ》第1番


[独奏]


阪永珠水



□A. ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲 ロ短調 RV.580《調和の霊感》第10番


[独奏]


1.阪永珠水


2.廣田稜司


3.吉村美智子


4.有働里音


チェロ：山田慧



□J.S.バッハ：2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043


[独奏]


1.高松亜衣


2.島谷美賀子



※曲目・曲順は変更になる場合がございます。



五大陸総合芸術祭　制作委員会からのメッセージ




お問い合わせ先


メールアドレス：concert@tacticart.co.jp
電話番号：03-5579-6704