【緊急来日！】世界的ピアニスト、マルタ・アルゲリッチの長女、リダ・チェン・アルゲリッチが指揮者として出演！
“モリモリ”に詰め込んだヴィヴァルディ＆バッハ。
――世界的ピアニスト、マルタ・アルゲリッチの長女リダがタクトを握り、
次世代ヴァイオリニスト高松亜衣・島谷美賀子・廣田稜司らを迎え、本格バロックの楽しさをお届けします。
クラシック音楽未経験でも大丈夫！ 親しみやすいMC付きで、気軽に古楽デビューを。
公演名 タクティカートオーケストラ「SHIN SERIES」第３弾
“シン・ヴァイオリン・モリモリ・コンサート”
開催日 2025年6月6日（金） 開場 18:00／開演 19:00
会 場 浜離宮朝日ホール
出 演 指揮：リダ・チェン・アルゲリッチ
独奏ヴァイオリン：高松亜衣、島谷美賀子 廣田稜司 他
管弦楽：タクティカートオーケストラ
[オーケストラメンバー]
ヴァイオリン：阪永珠水 有働里音 長島安里紗 吉田紫花 城所素雅 吉村美智子 岸菜月
ヴィオラ：澤田香萌 前田柚子 山村侑
チェロ：山田慧 加藤歩
コントラバス：杉本望海
料 金
※未就学児入場不可
チケット 応援席：5,000円 めっちゃ応援席：10,000円
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18歳以下無料ご招待 文化庁「劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業」
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主 催 タクティカートオーケストラ
協 賛 五大陸総合芸術祭 制作委員会
リダ・チェン・アルゲリッチ（指揮）
高松亜衣（ヴァイオリン）
島谷美賀子（ヴァイオリン）
廣田稜司（ヴァイオリン）
タクティカートオーケストラ
西野晟一朗（チェンバロ）
プログラム
□A. ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲集《四季》
[独奏]
春 高松亜衣
夏 廣田稜司
秋 城所素雅
冬 島谷美賀子
□A. ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲 変ロ長調 RV.383a《ラ・ストラヴァガンツァ》第1番
[独奏]
阪永珠水
□A. ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲 ロ短調 RV.580《調和の霊感》第10番
[独奏]
1.阪永珠水
2.廣田稜司
3.吉村美智子
4.有働里音
チェロ：山田慧
□J.S.バッハ：2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043
[独奏]
1.高松亜衣
2.島谷美賀子
※曲目・曲順は変更になる場合がございます。
五大陸総合芸術祭 制作委員会からのメッセージ
お問い合わせ先
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電話番号：03-5579-6704