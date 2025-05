【九州初開催！】すみっコぐらしコラボレーションスイーツビュッフェ「すみっコたちのマリンパーティ」をヒルトン福岡シーホークにて開催

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、ヒルトン福岡シーホーク4階 ブラッセリー&ラウンジ シアラにて、「すみっコぐらし」とコラボレーションしたスイーツビュッフェ「すみっコたちのマリンパーティ」を2025年7月5日(土)から8月31日(日)の期間、土・日・祝日限定で開催されることをお知らせします。

URL:https://fukuokaseahawk.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/seala-sweetsbuffet-summer

九州で初開催となるすみっコぐらしコラボレーションスイーツビュッフェ「すみっコたちのマリンパーティ」では、マリンスタイルに身を包んだすみっコたちと、すみっコぐらしの「マリンごっこ」のテーマに着想を得た約20種類のスイーツとセイボリー(軽食)をご用意しています。

マリンパーティを彩る「すみっコショートケーキ」は、ふわふわとした食感の生地に瑞々しいシャインマスカットを乗せ甘さ控えめの軽やかな生クリームを絞った素材の味を活かしたシンプルな一品です。

波打ち際で遊ぶすみっコたちをイメージしたロールケーキ「はまべのすみっコ」は、かぼちゃのペーストを生地に混ぜしっとりと焼き、爽やかなヨーグルト風味のガナッシュを波の様に絞り、すみっコたちのチョコレートをあしらいました。

しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげの形を模った「すみっコゼリー」は、すっきりとしたレモンの風味を感じるゼリーです。

また「マリンごっこ」のテーマに登場する、すみっコたちをあしらった「すみっコクッキー」、一口サイズのバナナケーキの上に濃厚な和栗のクリームを絞った「とんかつモンブラン」、スポンジにたっぷり3種のミルクを染みこませた「すみっコ・レチェ」など老若男女問わずお楽しみいただける可愛らしいスイーツをすみっコぐらしの世界観の中でご堪能ください。

また、各日30名様限定で「すみっコぐらしコラボレーションクリアファイル(A4サイズ)」をプレゼント致します。

◇メニュー◇

▲すみっコゼリー

しろくま、ぺんぎん?、ねこ、とかげを模ったすっきりとしたレモン風味のゼリーと、とんかつを模ったチョコレモン風味のゼリー。

▲マリンごっこケーキ

ショートケーキの生地とピーチジャム、バニラ風味のクリームが層になったケーキ。仕上げにマリン柄の浮き輪を覗き込むすみっコたちを描いたチョコレートを飾りました。

▲すみっコトライフル

チョコレート味のスポンジケーキをベースにミルクチョコレートクリーム、ヘーゼルナッツを層に重ねたトライフル。アーモンドクランチのカリカリとした食感もお楽しみください。

▲すみっコマリンクッキー

バニラの香りが豊かなクッキー。マリンスタイルに身を包んだ様々な表情のすみっコたちをあしらったミニクッキーです。

▲すみっコショートケーキ

ふわふわとした食感の生地に瑞々しいシャインマスカットと甘さ控えめの生クリームを乗せ、仕上げにすみっコのキャラクターチョコレートをあしらった一品です。

▲はまべのかいがら

シトラス香るレモンクリームとドライラズベリーのほのかな酸味と、バターが豊かに芳香を放つ生地が絶妙に調和し、しっとりとした食感が口の中で広がります。

▲すみっコ・レチェ

濃縮した牛乳の旨味を堪能できるエバミルクに、甘味漂う練乳と牛乳を合わせたソースを焼き上がった生地に染み込ませた深みのあるミルキーなスポンジケーキ。

▲わいわいゼリー

生クリームのリッチな味わいの中に感じるバジルの爽快なアクセントが特徴的なパンナコッタの層とフレッシュマンゴーを贅沢に使用したマンゴーゼリーの層をご堪能ください。

▲とんかつモンブラン

しっとり焼いた一口サイズのバナナケーキの上に濃厚な和栗のクリームを細く絞ったコクのあるプチモンブラン。仕上げにマリンスタイルのとんかつチョコを配しました。

▼その他のメニューは下記よりご覧ください。

【「すみっコたちのマリンパーティ」概要】

場所:ヒルトン福岡シーホーク 4階 ブラッセリー&ラウンジ シアラ

期間:2025年7月5日(土)~8月31日(日)の土曜日・日曜日・祝日限定

時間:15:30~17:00 (最終入店16:30)

通常料金:大人 4,900円 / 6~12歳 2,600円

予約:Tel 092-844-8000(10:00~18:00)

※消費税・サービス料込み

※写真はイメージです。メニュー内容、営業日時などは変更になる場合がございます。

※学生料金は、その他の特典・割引との併用不可。

■ヒルトン福岡シーホークについて

ヒルトン福岡シーホーク (2010年6月1日開業) は、地上35階、全高143メートルの九州最大の都市である福岡のランドマークに位置するアイコン的インターナショナルホテルです。

福岡空港から車で約20分、福岡の中心地「天神」から車で約10分というロケーションにありながら、目の前には、「都市景観100選」に選ばれた「シーサイドももち地区」の美しいオーシャンビューを堪能できます。

1,000 室を超える国内最大級の客室数と30の宴会場、5の直営レストランを有し、大規模なMICE(会議、インセンティブ、カンファレンスおよび展示会など)にも対応できるホテルです。

35階には博多湾を一望出来るチャペル「IN THE SKY」があり、結婚式にも適しています。

4階には、ショッピングアーケード「SEAHAWK GALLERIA」を併設。5つのゾーンに複数の専門ショップが織り成す上質で優雅な空間です。プロ野球球団福岡ソフトバンクホークスの本拠地であるみずほPayPayドーム福岡、また、複合商業施設MARK IS福岡ももちに隣接しており、ホテルに泊まるだけでなく、ショッピングやレジャー、リゾートを満喫いただけます。

https://fukuokaseahawk.hiltonjapan.co.jp/

https://www.facebook.com/hiltonfukuokaseahawk2020/

https://twitter.com/hiltonfukuokaco

https://www.instagram.com/hiltonfukuokaseahawk/

https://page.line.me/hiltonfukuoka

■ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツは、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築いてきました。

進化し続けるお客様のニーズに応えるため、革新的な商品・サービスを提供しています。

世界6大陸の人気の滞在先で600軒以上のホテルを展開し、宿泊先が重要であることを知っているお客様に、最高の滞在体験を提供します。

ご予約は公式サイトまたは業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリから。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。最新情報はstories.hilton.com/hhr、Facebook、X 、Instagramをご覧ください。

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/

●すみっコぐらしの最新情報はSNSをチェック!

グッズやイベント情報を随時更新中!

▼すみっコぐらし通信(San-X ネット)

https://www.san-x.co.jp/sumikko/

▼すみっコぐらし公式X

https://twitter.com/sumikko_335

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.