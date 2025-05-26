GIGABYTEから、有機ELモデルなどゲーミングモニター2機種発売
シー・エフ・デー販売株式会社
GIGABYTE MO27U2
- Samsung社製 QD-OLEDによるリアルな映像表現。
- 応答速度0.03ms＆リフレッシュレート240Hz、HDR対応で滑らかで美しい映像。
- 有機ELの焼き付きを抑える『OLEDケア』機能搭載。
- 応答速度1ms＆リフレッシュレート200Hzの滑らかな映像体験。
- 様々なインテリアにフィットする、シンプル＆スタイリッシュなデザイン。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/928_1_e754389d23301818eff61d8c8d1fb3ae.jpg ]
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/gigabyte-mo27u2.html
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/928_2_7e650f1a27f0365d1a869dd92dd82bc8.jpg ]
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/gigabyte-g25f2.html
GIGABYTE MO27U2
シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますGIGABYTEブランドの新製品として、ゲーミングモニターを2製品発売いたします。
『GIGABYTE MO27U2』は、UHD解像度(3840x2160)の27インチ有機ELゲーミングモニターです。
- Samsung社製 QD-OLEDによるリアルな映像表現。
- 応答速度0.03ms＆リフレッシュレート240Hz、HDR対応で滑らかで美しい映像。
- 有機ELの焼き付きを抑える『OLEDケア』機能搭載。
『GIGABYTE G25F2』は、FHD解像度(1920x1080)の24.5インチゲーミングモニターです。
- 応答速度1ms＆リフレッシュレート200Hzの滑らかな映像体験。
- 様々なインテリアにフィットする、シンプル＆スタイリッシュなデザイン。
各製品とも画面にタイマーやクロスヘアを表示できるゲームアシスト機能や、明るい部分を露出しすぎることなく暗い部分を鮮明にできるブラックイコライザー機能など、特に対戦ゲームに役立つ様々な機能が搭載されています。
2025年5月30日発売予定です。
GIGABYTE MO27U2 | GIGABYTE(ギガバイト) 27インチ UHD (3840 x 2160) 有機EL(OLED) ゲーミングディスプレイ/モニター
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/928_1_e754389d23301818eff61d8c8d1fb3ae.jpg ]
想定売価：\153,500前後(税込)
発売予定：2025年5月30日
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/gigabyte-mo27u2.html
GIGABYTE G25F2 | GIGABYTE(ギガバイト) 24.5インチ FHD(1920×1080) 液晶 ゲーミングディスプレイ/モニター
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/928_2_7e650f1a27f0365d1a869dd92dd82bc8.jpg ]
想定売価：\22,500前後(税込)
発売予定：2025年5月30日
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/gigabyte-g25f2.html