『者貴裁という生き方』出版記念プレイベント　者貴裁×奥川雅也×宮本優太 熱血！トークライブ開催

株式会社京都新聞社

このたび、京都サンガF.C. 者貴裁（チョウキジェ）監督の半生をたどった記事（『京都新聞』で2022年10月から約1年間連載）が、『者貴裁という生き方』として書籍化されます。

この出版記念プレイベントとして、者監督と選手たちによるスペシャルトークイベントを開催いたします。

留学先のドイツで指導者の道を歩み始めた京都サンガの者貴裁監督と、ドイツなど欧州のクラブで約10年間プレーし今季サンガに加入した奥川雅也選手、そして、大学時代に当時大学のコーチだった者監督の薫陶を受け、海外でのプレー経験も経てサンガで活躍する宮本優太選手のお三方に、世界と日本のサッカーの違い、サンガや京都のサッカーの進むべき道、者監督の指導などについて、熱く語り合っていただきます。

登壇者

者貴裁（京都サンガF.C. 監督／京都市出身）

奥川雅也（京都サンガF.C. 選手／サンガアカデミー出身）

宮本優太（京都サンガF.C. 選手／浦和レッズから期限付き移籍中）

司会：梶原誠（KBS京都アナウンサー）

■主催：京都新聞

■後援：株式会社京都パープルサンガ／一般社団法人京都府サッカー協会

■日時：2025年6月14日（土） 開場 14:00 ／ スタート 14:30

■会場：京都新聞社7階 文化ホール（京都市中京区烏丸通夷川上ル）

■定員：320名

■プログラム：トークセッション／質疑応答／お楽しみ抽選会（サイン入りユニフォームなど）

【チケット情報】（書籍1冊〈税込1,760円〉付き／後日発送）

■一般（中学生以上）：3,500円

■ペア券（大人1名＋小学生以下1名）：4,000円

■配信チケット（後日配信）：2,500円

チケット購入の申し込みはこちらから

https://kyoto-np.arena.town/ticket_detail/10090

書籍情報

『者貴裁という生き方 ～the Boss was born in KYOTO～』

大竹逸朗（京都新聞運動部記者）著

オールカラー／A5判／並製／200ページ／定価1,600円＋税／ISBN978-4-7638-0803-5

京都新聞出版センター発行 2025年8月中旬発売予定

【お問い合わせ・報道機関からの取材申し込みはこちら】

京都新聞出版センター 担当：吉田千恵

shuppan@mb.kyoto-np.co.jp

075-241-6192（平日9:30～17:30）