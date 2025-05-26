鈴木誠也選手 日米通算250本塁打達成記念TシャツをMLB Shopで販売開始！

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジングディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、2025年5月26日（月）12時より、MLB公式オンラインショップ（以下「MLB Shop」）にて、シカゴ・カブスに所属する鈴木誠也選手の日米通算250本塁打の達成を記念してTシャツの受注販売を開始いたします。

鈴木誠也選手は2013年にプロ入りし、日本での実績を経て2022年にシカゴ・カブスと契約。持ち前の長打力を発揮し、日米両リーグで着実に本塁打を重ねてきました。メジャー3年目の今季も、主力打者として安定した成績を残しています。ぜひこの機会に、鈴木選手のオフィシャルグッズを手に取ってお楽しみください。

MLB公式オンラインショップはこちら :https://www.mlbshop.jp/ja/mlb-japanese-player/c-2362220637+z-979087-2238273390?sortOption=NewestArrivals&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2025-05-26_suzuki250

■販売サイト：

MLB Shop（https://www.mlbshop.jp/(https://www.mlbshop.jp/ja/mlb-japanese-player/c-2362220637+z-979087-2238273390?sortOption=NewestArrivals&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2025-05-26_suzuki250)）

Fanatics シカゴ・カブス 鈴木誠也 日米通算250本塁打 達成記念Tシャツ ホワイト

■サイズ・価格

S／M／L／XL／2XL 6,000円（税込）

130／150 4,500円（税込）

■カラー

ホワイト

■受注期間

2025年6月9日（月）12：00まで

※商品の販売方法やお届け時期の詳細は、各商品ページをご確認ください

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル8F

代表（マネジングディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ2クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。2021年からはMLB公式オンラインストア(mlbshop.jp)を運営しています。

会社ホームページ: https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note：https://note.com/fanatics_japan

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