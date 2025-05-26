【新店OPEN】グルメ回転寿司「函太郎コクーンシティさいたま新都心店」が2025年5月28日(水)にグランドオープン！！
株式会社アールディーシー（代表取締役社長：大島敏彦 本社：埼玉県熊谷市）のグルメ回転寿司業態「がってん寿司」などを運営する株式会社ジーエスアール（取締役社長：阿部康洋）は、2025年5月28日(水)にJRさいたま新都心駅から徒歩４分のところにある「COCOON CITY(コクーンシティ)」内「COCOON2・1F」にグルメ回転寿司「函太郎コクーンシティさいたま新都心店」がグランドオープンいたします。
【新店舗情報】
【店舗名称】 函太郎 コクーンシティさいたま新都心店
【所在地】 〒330-0843
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目263-1 コクーン2 1階
【電話番号】 048-646-5728
【営業時間】 11：00～22：30（ラストオーダー 22：00）
コクーンシティ公式サイト：https://www.cocooncity.jp/
コクーンシティ公式サイト「函太郎」ページ：https://www.cocooncity.jp/shop/detail/643
函太郎HP：https://www.rdcgroup.co.jp/brand/hakodate/
【商品情報（一部）】
北海道産 煮たこ 税込297円
北海道産 いくら(1貫) 税込363円
函太ロール 税込418円
【ホームページ・SNS】
- がってん寿司HP:https://www.rdcgroup.co.jp/gattenbrand/gatten/
- Instagram：＠sushi_gatten https://www.instagram.com/sushi_gatten/
- X：@sushi_gatten https://x.com/sushi_gatten
【函太郎】コンセプト
北海道函館発グルメ回転ずし函太郎。
～北海道『函館を握る』の意気込みで毎日寿司と真剣勝負～
とれたての豊富な種類の魚介ネタと、炊きたてのご飯を人肌の温度で握ったシャリ。2つの特徴を併せ持った、握り寿司が名物です。
旬のネタを大きめに、シャリを小ぶりに仕上げた函太郎バランスが光ります。
函太郎：https://www.rdcgroup.co.jp/brand/hakodate/
株式会社ジーエスアールについて
【会社概要】
社名：株式会社ジーエスアール
取締役社長：阿部 康洋
所在地：埼玉県熊谷市石原二丁目１番地
事業内容：がってん寿司／承知の助等の運営
会社HP：https://www.rdcgroup.co.jp/company/group/gsr.html
株式会社アールディーシーについて
【会社概要】
社名：株式会社アールディーシー
代表取締役社長CEO：大島 敏彦
所在地：埼玉県熊谷市石原二丁目1番地
創業：1986年12月26日
事業内容：グループ会社の統括・管理
会社HP：https://www.rdcgroup.co.jp/