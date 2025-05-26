【新店OPEN】グルメ回転寿司「函太郎コクーンシティさいたま新都心店」が2025年5月28日(水)にグランドオープン！！

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株式会社アールディーシー

株式会社アールディーシー（代表取締役社長：大島敏彦　本社：埼玉県熊谷市）のグルメ回転寿司業態「がってん寿司」などを運営する株式会社ジーエスアール（取締役社長：阿部康洋）は、2025年5月28日(水)にJRさいたま新都心駅から徒歩４分のところにある「COCOON CITY(コクーンシティ)」内「COCOON2・1F」にグルメ回転寿司「函太郎コクーンシティさいたま新都心店」がグランドオープンいたします。







【新店舗情報】


【店舗名称】 函太郎 コクーンシティさいたま新都心店


【所在地】 〒330-0843


埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目263-1 コクーン2 1階


【電話番号】　048-646-5728


【営業時間】　11：00～22：30（ラストオーダー 22：00）



コクーンシティ公式サイト：https://www.cocooncity.jp/


コクーンシティ公式サイト「函太郎」ページ：https://www.cocooncity.jp/shop/detail/643


函太郎HP：https://www.rdcgroup.co.jp/brand/hakodate/



【商品情報（一部）】



北海道産 煮たこ　　　税込297円








北海道産 いくら(1貫)　　税込363円







函太ロール　　税込418円





【ホームページ・SNS】


- がってん寿司HP:https://www.rdcgroup.co.jp/gattenbrand/gatten/
- Instagram：＠sushi_gatten https://www.instagram.com/sushi_gatten/
- X：@sushi_gatten https://x.com/sushi_gatten

【函太郎】コンセプト



北海道函館発グルメ回転ずし函太郎。


～北海道『函館を握る』の意気込みで毎日寿司と真剣勝負～


とれたての豊富な種類の魚介ネタと、炊きたてのご飯を人肌の温度で握ったシャリ。2つの特徴を併せ持った、握り寿司が名物です。
旬のネタを大きめに、シャリを小ぶりに仕上げた函太郎バランスが光ります。






函太郎：https://www.rdcgroup.co.jp/brand/hakodate/


株式会社ジーエスアールについて



【会社概要】


社名：株式会社ジーエスアール


取締役社長：阿部 康洋


所在地：埼玉県熊谷市石原二丁目１番地
事業内容：がってん寿司／承知の助等の運営


会社HP：https://www.rdcgroup.co.jp/company/group/gsr.html






株式会社アールディーシーについて



【会社概要】


社名：株式会社アールディーシー


代表取締役社長CEO：大島 敏彦


所在地：埼玉県熊谷市石原二丁目1番地


創業：1986年12月26日


事業内容：グループ会社の統括・管理


会社HP：https://www.rdcgroup.co.jp/