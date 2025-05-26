【新店OPEN】グルメ回転寿司「函太郎コクーンシティさいたま新都心店」が2025年5月28日(水)にグランドオープン！！

株式会社アールディーシー

株式会社アールディーシー（代表取締役社長：大島敏彦 本社：埼玉県熊谷市）のグルメ回転寿司業態「がってん寿司」などを運営する株式会社ジーエスアール（取締役社長：阿部康洋）は、2025年5月28日(水)にJRさいたま新都心駅から徒歩４分のところにある「COCOON CITY(コクーンシティ)」内「COCOON2・1F」にグルメ回転寿司「函太郎コクーンシティさいたま新都心店」がグランドオープンいたします。

【新店舗情報】

【店舗名称】 函太郎 コクーンシティさいたま新都心店

【所在地】 〒330-0843

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目263-1 コクーン2 1階

【電話番号】 048-646-5728

【営業時間】 11：00～22：30（ラストオーダー 22：00）

コクーンシティ公式サイト：https://www.cocooncity.jp/

コクーンシティ公式サイト「函太郎」ページ：https://www.cocooncity.jp/shop/detail/643

函太郎HP：https://www.rdcgroup.co.jp/brand/hakodate/

【商品情報（一部）】

北海道産 煮たこ 税込297円

北海道産 いくら(1貫) 税込363円

函太ロール 税込418円

【ホームページ・SNS】

- がってん寿司HP:https://www.rdcgroup.co.jp/gattenbrand/gatten/- Instagram：＠sushi_gatten https://www.instagram.com/sushi_gatten/- X：@sushi_gatten https://x.com/sushi_gatten

【函太郎】コンセプト

北海道函館発グルメ回転ずし函太郎。

～北海道『函館を握る』の意気込みで毎日寿司と真剣勝負～

とれたての豊富な種類の魚介ネタと、炊きたてのご飯を人肌の温度で握ったシャリ。2つの特徴を併せ持った、握り寿司が名物です。

旬のネタを大きめに、シャリを小ぶりに仕上げた函太郎バランスが光ります。

函太郎：https://www.rdcgroup.co.jp/brand/hakodate/

株式会社ジーエスアールについて

【会社概要】

社名：株式会社ジーエスアール

取締役社長：阿部 康洋

所在地：埼玉県熊谷市石原二丁目１番地

事業内容：がってん寿司／承知の助等の運営

会社HP：https://www.rdcgroup.co.jp/company/group/gsr.html

株式会社アールディーシーについて

【会社概要】

社名：株式会社アールディーシー

代表取締役社長CEO：大島 敏彦

所在地：埼玉県熊谷市石原二丁目1番地

創業：1986年12月26日

事業内容：グループ会社の統括・管理

会社HP：https://www.rdcgroup.co.jp/