「ラストオリジン」ポップアップストアを2025年5月29日(木)よりゲーマーズにて開催致します！

株式会社 アニメイト ホールディングス

株式会社カードラボ ゲーマーズ(本社:東京都豊島区、https://www.gamers.co.jp/(https://www.gamers.co.jp/) 以下ゲーマーズ)は、2025年5月29日(木)より「ラストオリジン」ポップアップストアを開催することをお知らせいたします。

特集ページへ :https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6342https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6342

ー 開催概要 ー

開催期間:2025年5月29日(木)~6月29日(日)

開催場所:AKIHABARAゲーマーズ本店3F(営業時間:平日▶11:00~21:00 土日祝▶10:00~21:00)・ゲーマーズオンラインショップ

開催内容:『ラストオリジン』関連商品の販売



※開催期間中、ゲーマーズオンラインショップでも通信販売を同時に行います。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

店舗キャンペーン

【購入特典】

期間中に会場にて『ラストオリジン』対象商品をご購入またはご予約内金3,000円(税込)毎に特典ブロマイド(全8種)をランダムで1枚差し上げます。



■特典ブロマイド(全8種)

※ストア開催と共にゲーマーズオンラインショップにて通信販売を行います。

※特典はランダムでのお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。

※特典はなくなり次第終了となります。

※本賞品の第三者への転売、譲渡、オークション等への出品行為を、如何なる場合におきましても固く禁じます。

オンラインショップキャンペーン

【オンラインショップ 購入特典】

対象商品をご購入3,000円(税込)毎に特典ブロマイド(全8種)をランダムで1枚差し上げます。



■特典ブロマイド(全8種)

※特典はランダムでのお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。

※特典はなくなり次第終了となります。

※本賞品の第三者への転売、譲渡、オークション等への出品行為を、如何なる場合におきましても固く禁じます。

※オンラインショップでは、特典は商品とあわせて発送となります。

※オンラインショップでは特典配布条件が店舗と異なる場合がございます。

新作商品

■ラストオリジン トレーディングチェキコレクション

価格:550円(税込)



■ラストオリジン トレーディングミニアクリルスタンド

価格:770円(税込)



■ラストオリジン アクリルコースター 宝蓮

価格:1,320円(税込)



■ラストオリジン アクリルコースター エタニティ

価格:1,320円(税込)



■ラストオリジン マウスパッド 紅蓮

価格:1,980円(税込)



■ラストオリジン マウスパッド エキドナ

価格:1,980円(税込)



■ラストオリジン マウスパッド 白兎

価格:1,980円(税込)



■ラストオリジン サークルタオル イグニスエルブン

価格:990円(税込)



■ラストオリジン サークルタオル セレスティア

価格:990円(税込)



■ラストオリジン サークルタオル ハトホル

価格:990円(税込)



■ラストオリジン アクリルプレート レモネードベータ

価格:3,300円(税込)



■ラストオリジン アクリルプレート メリー

価格:3,300円(税込)



■ラストオリジン アクリルプレート ロイヤル・アーセナル

価格:3,300円(税込)



■ラストオリジン アクリルプレート 宝蓮

価格:3,300円(税込)



■ラストオリジン スマホスタンド サレナ

価格:2,200円(税込)

※6月12日からの発売となります。



■ラストオリジン スマホスタンド 炉端のポルティーヤ

価格:2,200円(税込)

※6月12日からの発売となります。



■ラストオリジン スマホスタンド 城壁のハチコ

価格:2,200円(税込)

※6月12日からの発売となります。



■ラストオリジン スマホスタンド チョナ

価格:2,200円(税込)

※6月12日からの発売となります。



■ラストオリジン スマホスタンド レモネードベータ

価格:2,200円(税込)

※6月12日からの発売となります。



■ラストオリジン スマホスタンド ファフニール

価格:2,200円(税込)

※6月12日からの発売となります。



■ラストオリジン アクリルスタンド サラマンダー

価格:1,980円(税込)

※6月12日からの発売となります。



■ラストオリジン アクリルスタンド ハイエナ

価格:1,980円(税込)

※6月12日からの発売となります。



■ラストオリジン アクリルスタンド ウェアウルフ

価格:1,980円(税込)

※6月12日からの発売となります。



■ラストオリジン アクリルスタンド クイックキャメル

価格:1,980円(税込)

※6月12日からの発売となります。



■ラストオリジン アクリルスタンド チョナ

価格:1,980円(税込)

※6月12日からの発売となります。



■ラストオリジン アクリルスタンド 迅速のカーン

価格:1,980円(税込)

※6月12日からの発売となります。



■ラストオリジン アクリルスタンド 薔花

価格:1,980円(税込)

※6月12日からの発売となります。



■ラストオリジン アクリルスタンド アルキュオネ

価格:1,980円(税込)

※6月12日からの発売となります。



■ラストオリジン B2タペストリー コンスタンツァ

価格:3,300円(税込)

※6月12日からの発売となります。



■ラストオリジン B2タペストリー グリフォン

価格:3,300円(税込)

※6月12日からの発売となります。

C105販売商品

■ラストオリジン 抱きまくらカバー「エラトー(バニーガール)」

価格:13,000円(税込)



■ラストオリジン 抱きまくらカバー「エラト―(ウェディングドレス)」

価格:13,000円(税込)



■ラストオリジン 漫画劇場1コマクッション「は?」

価格:4,000円(税込)



■ラストオリジン 漫画劇場1コマクッション「流行らせてください…」

価格:4,000円(税込)

【権利表記】(C)VALOFE Co., Ltd. & GOP Co., Ltd. All Rights Reserved.

【株式会社カードラボ 会社概要】

株式会社カードラボは、トレーディングカードゲーム専門店『カードラボ』と、アニメ・ゲーム・キャラクターグッズ専門店『ゲーマーズ』を運営している会社です。 多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。