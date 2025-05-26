カワサキオンラインショップ限定「ジェットスキーシーズンインキャンペーン」開始のご案内

写真拡大 (全13枚)

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、公式オンラインショップにて「カワサキオンラインショップ限定！ジェットスキーシーズンインキャンペーン」を2025年5月26日（月）から2025年6月30日（月）までの期間限定で実施いたします。


https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/r/rJ-SALE




公式オンラインショップの特設キャンペーンページでは、これからのジェットスキーシーズンにぴったりなカワサキオリジナルのライフジャケット、T-シャツ、ウエットスーツ等12アイテム（サイズ・色 約60品目）を通常価格より20％オフの特別価格にて販売します。



■カワサキ ３バックル ナイロンCGAベスト



・素材（表地）： ナイロン100％


　　　（浮力体）： 発砲ポリエチレン


・カラー： グリーン、 ゴールド


・サイズ： S、M、L、LL、3L、4L


・メーカー希望小売価格： 12,000円（税別）


・特別セール価格： 9,600円（税別）


・特徴： 軽量で快適な着心地、マリンスポーツを安全・安心に愉しめるライフジャケット。



■カワサキ　J-FISHラッシュTシャツ



・カラー： ブラック、ホワイト


・サイズ： M、L、LL　※LLはホワイトのみ


・メーカー希望小売価格： 7,000円（税別）


・特別セール価格： 5,600円（税別）


・特徴： 紫外線カットのドライ速乾生地で着心地抜群。


　　　　 マリンウエアブランド J-FISH とのコラボT-シャツ。



■カワサキ ハイカットハイドロシューズ


・素材（アッパー）： ネオプレーン90％、ナイロン10％


　　　（ソール）： ラバー100％


・カラー： グリーン


・サイズ： 6サイズ展開（対応目安: 23cm～28.5cm）


・メーカー希望小売価格： 7,500円（税別）


・特別セール価格： 6,000円（税別）


・特徴： ハイカットタイプのくるぶしまでしっかりとカバーしながら脱着しやすいウォーターシューズ。水陸両用のシューズとしてしっかり機能します。



他にもラッシュガードやグローブなど、ジェットスキーを楽しむために必要なアイテムをご用意しております。


▽ご購入・詳細についてはこちら(https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/r/rJ-SALE)




■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン
所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号
代表取締役社長：佐伯　健児
設立：昭和28年12月15日



カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト


URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/



カワサキオンラインショップ


URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/



カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント


X（旧Twitter ）： https://x.com/kawasaki_jpn


Facebook： https://www.facebook.com/Kawasaki.Motors.Japan


YouTube： https://www.youtube.com/c/Kawasaki_JPN


Instagram： https://www.instagram.com/kawasaki_motors_japan/


LINE： https://lin.ee/W4VsNNe