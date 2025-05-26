カワサキオンラインショップ限定「ジェットスキーシーズンインキャンペーン」開始のご案内
株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、公式オンラインショップにて「カワサキオンラインショップ限定！ジェットスキーシーズンインキャンペーン」を2025年5月26日（月）から2025年6月30日（月）までの期間限定で実施いたします。
https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/r/rJ-SALE
公式オンラインショップの特設キャンペーンページでは、これからのジェットスキーシーズンにぴったりなカワサキオリジナルのライフジャケット、T-シャツ、ウエットスーツ等12アイテム（サイズ・色 約60品目）を通常価格より20％オフの特別価格にて販売します。
■カワサキ ３バックル ナイロンCGAベスト
・素材（表地）： ナイロン100％
（浮力体）： 発砲ポリエチレン
・カラー： グリーン、 ゴールド
・サイズ： S、M、L、LL、3L、4L
・メーカー希望小売価格： 12,000円（税別）
・特別セール価格： 9,600円（税別）
・特徴： 軽量で快適な着心地、マリンスポーツを安全・安心に愉しめるライフジャケット。
■カワサキ J-FISHラッシュTシャツ
・カラー： ブラック、ホワイト
・サイズ： M、L、LL ※LLはホワイトのみ
・メーカー希望小売価格： 7,000円（税別）
・特別セール価格： 5,600円（税別）
・特徴： 紫外線カットのドライ速乾生地で着心地抜群。
マリンウエアブランド J-FISH とのコラボT-シャツ。
■カワサキ ハイカットハイドロシューズ
・素材（アッパー）： ネオプレーン90％、ナイロン10％
（ソール）： ラバー100％
・カラー： グリーン
・サイズ： 6サイズ展開（対応目安: 23cm～28.5cm）
・メーカー希望小売価格： 7,500円（税別）
・特別セール価格： 6,000円（税別）
・特徴： ハイカットタイプのくるぶしまでしっかりとカバーしながら脱着しやすいウォーターシューズ。水陸両用のシューズとしてしっかり機能します。
他にもラッシュガードやグローブなど、ジェットスキーを楽しむために必要なアイテムをご用意しております。
▽ご購入・詳細についてはこちら(https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/r/rJ-SALE)
■会社概要
会社名：株式会社カワサキモータースジャパン
所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号
代表取締役社長：佐伯 健児
設立：昭和28年12月15日
カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト
URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/
カワサキオンラインショップ
URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/
カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント
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