鳴教大が「地域教員希望枠」高校生向けセミナーの受付を5月28日から開始。セミナー修了は「地域教員希望枠」の出願要件

国立大学法人鳴門教育大学

鳴門教育大学と徳島県教育委員会は、徳島県小学校の若手リーダー教師の養成に連携して取り組むため、令和9年度入学者選抜（令和8年度実施）から「地域教員希望枠」を導入します。

高校段階から、徳島県小学校教師への理解・志向を深めるため、出願要件として、鳴門教育大学が主催する高校生向けのセミナー（全3回）を修了したことを課しています。

このたび、高校生向けセミナーの申込みを5月28日（水）～8月18日（月）の期間で受けます。

徳島県版：地域教員希望枠の特色

- 申込みサイト：https://www.naruto-u.ac.jp/chiikiwaku/- 受付期間：5月28日（水）～8月18日（月）- 対象者：高校２年生・中等教育学校５年生（徳島県内に限らず、県外からも参加可能）

全国的な教師不足を背景に、他県でも「地域教員希望枠」の導入が進んでいます。

徳島県版の「地域教員希望枠」では、県内の様々な課題への対応力を持ち、学校の小規模化の中でも学校間連携を推進し学校力を強化できる若手リーダー教師を、学部4年間と教職大学院3年間（うち２年目は教員として学校現場で勤務、３年目に勤務しながら教職大学院を修了）の7年間で計画的に養成する点に大きな特色があります。

今後、徳島県の小学校教師を目指す強い意欲を持った学生を、令和9年度入試（令和8年度実施）から「地域教員希望枠」として募集します。徳島県内の高校生に限らず県外からも出願可能とし、入学定員は5名です。

「地域教員希望枠」での養成プロセス

高校段階から、徳島県小学校教師への理解・志向を深めるため、「地域教員希望枠」の出願要件として、鳴門教育大学が主催する高校生向けのセミナーを修了したことを課します。

「地域教員希望枠」で入学した学生は、鳴門教育大学と徳島県教育委員会が連携開設するプログラムにより、徳島県小学校教師として即戦力となる知見・力量を獲得します。

高校生向けセミナー

[表: https://prtimes.jp/data/corp/152199/table/6_1_fd8ebcc3f2feb43dbb5843f3b3867d48.jpg ]第1回 小学校教育の魅力- 日時：令和7年9月21日（日）9:00受付、9:30開始～12:00頃終了- 場所：鳴門教育大学共通講義B棟1階- 内容：特別講義 講義内容をもとにしたグループ討議第2回 徳島県の小学校教育- 日時：令和7年11月3日（月・祝）9:00受付、9:30開始～12:00頃終了- 場所：鳴門教育大学共通講義B棟1階- 内容：へき地校、小規模校の教育 徳島県の教育活動 小学校教員とのグループ討議、模擬授業体験第3回 地域教員希望枠について- 日時：令和7年12月21日（日）9:00受付、9:30開始～12:00頃終了- 場所：鳴門教育大学共通講義B棟1階- 内容：カリキュラム・実習等の予定 学校教育実践コースの学生とのグループ討議（コースの魅力 大学生活） 事例対応体験（ロールプレイ）申込サイト

https://www.naruto-u.ac.jp/chiikiwaku/

申込受付期間

令和7年5月28日（水）～令和7年8月18日（月）

対象者

高校２年生・中等教育学校５年生（徳島県内に限らず、県外からも参加可能）

地域教員希望枠の紹介動画

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=dJmp6xYFOWI ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=rRrUd8c89b0 ]

国立大学法人鳴門教育大学

所在地：徳島県鳴門市鳴門町高島字中島748番地

連絡先：088-687-6000（代表）

kohou@naruto-u.ac.jp

代表 ：学長 佐古 秀一

URL ：https://www.naruto-u.ac.jp/