自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、ステムバッグ(MT.BOT-C)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～5/29(木)AM11:59まで】

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GORIX株式会社

自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年5月26日(月)～5月29日(木)AM11:59まで


新商品の「ステムバッグ(MT.BOT-C)」のXプレゼントキャンペーンを開催!































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商品の詳細




商品名：GORIX ステムバッグ(MT.BOT-C)



販売先：
●GORIX公式ストア(楽天)　→　https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/mtbotc/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/mtbotc


●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DGNMX5CP



販売価格：2,399円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。



商品内容


ステムバッグ


サイズ


高さ 19cm × 外径 9cm


重量


88g


容量


約1.2L


素材


900Dポリエステル（PUコーティング）＋X-PAC＋反射メッシュ


取付方法


ハンドルとステムに3点固定


対応ボトルサイズ


直径約6～8cm、高さ約16～18cm（一般的な500～750mlのペットボトルやサイクリングボトルに適合）


仕様


防水性能　※完全防水ではありません。


カラー


ブラック