自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、ステムバッグ(MT.BOT-C)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～5/29(木)AM11:59まで】
GORIX株式会社
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。「GORIX」公式X → https://x.com/gottsuprice(https://x.com/gottsuprice)
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年5月26日(月)～5月29日(木)AM11:59まで
新商品の「ステムバッグ(MT.BOT-C)」のXプレゼントキャンペーンを開催!
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。
「GORIX」公式Xでは、人気サイクル商品のプレゼントキャンペーンを毎週実施しています!!
商品の詳細
商品名：GORIX ステムバッグ(MT.BOT-C)
販売先：
●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/mtbotc/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/mtbotc
●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DGNMX5CP
販売価格：2,399円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。
商品内容
ステムバッグ
サイズ
高さ 19cm × 外径 9cm
重量
88g
容量
約1.2L
素材
900Dポリエステル（PUコーティング）＋X-PAC＋反射メッシュ
取付方法
ハンドルとステムに3点固定
対応ボトルサイズ
直径約6～8cm、高さ約16～18cm（一般的な500～750mlのペットボトルやサイクリングボトルに適合）
仕様
防水性能 ※完全防水ではありません。
カラー
ブラック