「UNISON SQUARE GARDEN」のLIVE Blu-ray・DVD発売を記念した企画展が2025年6月28日(土)より東京・渋谷にて開催決定！

▶特設ページ:https://www.hmv.co.jp/news/article/250507120/

株式会社ローソンエンタテインメント(本社:東京都品川区、代表取締役社長:野口 透)は、2025年6月28日(土)より東京・渋谷のhmv museum にて、『UNISON SQUARE GARDEN museum ~20年目のプロローグ~』を開催いたします。

昨年、結成20周年を迎えたスリーピースロックバンド「UNISON SQUARE GARDEN」。

このたび開催する企画展『UNISON SQUARE GARDEN museum ~20年目のプロローグ~』は、UNISON SQUARE GARDENのLIVE Blu-ray/DVD「UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2024「20th BEST MACHINE」 at Utsunomiya city Cultural Hall 2024.10.01」及び「UNISON SQUARE GARDEN 20th Anniversary LIVE "ROCK BAND is fun" 2024.07.24 / "オーケストラを観にいこう" 2024.07.25 at Nippon Budokan」の発売を記念したものです。

本企画展では、バンド結成20周年当日の"ROCK BAND is fun"公演を中心に「日本武道館公演」3daysやTOUR 2024「20th BEST MACHINE」など、UNISON SQUARE GARDENの20周年を振り返ります。ライブ写真を中心に、日本武道館公演で着用した衣装の展示をはじめ、限定ライブ映像の上映や、フォトスポットの展示などを通して、UNISON SQUARE GARDEN結成20周年イヤーを再び体感していただくことができます。

また、ご入場いただいたお客さまには入場記念品として「音楽プレイヤー風ミニカード」を1枚プレゼントいたします。さらに、会場では本展の開催を記念したオリジナルグッズの販売も予定しています。

【開催概要】

■会場

<東京会場>

会場:hmv museum 渋谷 5(「HMV&BOOKS SHIBUYA」 5F)

日程:2025年6月28日(土)~7月13日(日)

営業時間:11:00~20:30 ※入場は20:00まで

▶店舗Xアカウント:@HmvBooksShibuya(https://x.com/HmvBooksShibuya)

※会場の営業時間に準じ、営業日・営業時間が変更となる可能性がございます。ご了承ください。

※7月5日(土)~7月7日(月)の期間は一部展示物が変更になります。

■入場料

800円(税込)

※日時指定入場券/当日入場券 共通料金

※未就学児無料。ただし、入場記念品のお渡しはございません。

※日時指定入場券の場合、別途システム利用料330円がかかります。

■入場券販売

お客様集中による混雑回避のため、ローソンチケットにて日時指定入場券の販売を行います。会場にて当日入場券の販売も行いますが、混雑状況によって入場をお待ちいただく可能性がございます 。 変更となる場合は特設ページ・店舗Xにてお知らせいたします。

<日時指定入場券販売(ローソンチケット)>

・時間指定:全日程30分ごとの時間指定あり

・販売開始:2025年5月26日(月)18:00より販売開始

▶ローソンチケット 日時指定入場券販売ページ:https://l-tike.com/search/?lcd=30271%2C30272(https://l-tike.com/search/?lcd=30271%2C30272)

<当日入場券販売(会場受付)>

会場の入場受付にてご購入いただけます。

※混雑回避のため日時指定入場券は各回に上限数を設けております。日時指定入場券の上限に達している場合でも当日の状況によりその回の当日入場券を販売する可能性がございます。

※「入場記念品」は、ご入場時にお渡しいたします。

※会場および会場周辺において、混雑状況に応じ入退場の規制をさせていただく場合がございます。お客様の安全のため、スタッフの指示に従っていただきますようご協力をお願いいたします。

※会期中の混雑が予想される際は、入場を整理券制とさせていただく場合がございます。

※当日入場券に関する情報は店舗Xにてご確認ください。変更となる場合は特設ページ・店舗Xにてお知らせいたします。

<入場時注意事項>

※場内は、映像コーナーなど一部を除いて写真撮影可能ですが、動画撮影・録音は全エリアで禁止とさせていただきます。

・展示物にはお手を触れないようにお願いいたします。

・内容の一部を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

・本企画展は再入場不可となります。

・会場の入場状況に応じ、ご入場を制限させていただく場合がございます。

・その他、施設・店舗のご案内に従っていただけますようお願いいたします。

■入場記念品

『UNISON SQUARE GARDEN museum ~20年目のプロローグ~』にご入場いただいたお客様に、

「音楽プレイヤー風ミニカード」を1枚お渡しいたします。絵柄は、会期の前期・後期で変更となります。絵柄や配布期間は後日公開いたしますので、お楽しみに!

※前期・後期でデザインが異なります。

※数に限りがございます。各期間、無くなり次第配布終了となります。

■グッズ販売

『UNISON SQUARE GARDEN museum ~20年目のプロローグ~』の開催を記念してグッズの販売を行います。

※画像はイメージです

・ポストカード2枚セット(全3種)/450円

・缶バッジ2個セット(全3種)/800円

・レコード型コースター(全10種)/1,000円

・半袖Tシャツ/3,000円

・トートバッグ/2,900円

・アクリルキーホルダー(カプセルトイ)(ランダム5種)/1PLAY 500円

※価格はすべて税込です。

【グッズの個数制限に関して】

各グッズの購入数には1回のお会計につき、購入数の制限がございます。あらかじめご了承ください。

■そのほかのグッズ: お一人様1会計あたり各アイテム3点まで

■アクリルキーホルダー(カプセルトイ)は、 おひとり様1PLAYにつき5回までとなります。

複数回ご希望の場合は、列の最後尾にお並びいただきます。

【グッズのご購入に関して】

・グッズのお取り置き、お取り寄せは承ることができません。

・グッズのラインナップ、仕様、価格は変更になる場合がございます。

・グッズの購入には現金またはクレジットカードがご利用頂けます。

※その他電子マネー・金券類は各店舗にお問い合わせください。

・グッズは数に限りがあり、ご来店時に商品が無い場合もございます。あらかじめご了承ください。

・本展のチケット・入場料は、展示会へのご入場を保証するものであり、グッズのご購入を保証するものではございません。あらかじめご了承ください。

・グッズは本展へご入場のお客さまに限らず、どなたでもご購入いただけます。

・会期中混雑が予想される際は、お客さまの安全を考慮しグッズ購入のご整列を整理券制とさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

■CD販売・リリース情報

本展の会場にて、UNISON SQUARE GARDENの新譜・旧譜を販売いたします。

UNISON SQUARE GARDEN LIVE Blu-ray/DVD

「UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2024「20th BEST MACHINE」 at Utsunomiya city Cultural Hall 2024.10.01」

発売日:2025年7月2日(水)

▶ https://www.hmv.co.jp/news/article/250508121/

■「UNISON SQUARE GARDEN」プロフィール

透明感に溢れながらも個性的なトゲを持つ斎藤宏介のボーカルとエッジが効いたコンビネーション抜群のバンドアンサンブルが共鳴共存するROCK/POPの新世界。キャッチーなメロディーラインとアンバランスな3人の個性が織りなす鮮烈なライヴパフォーマンスで魅了し続ける3ピース・ロックバンド。2024年7月にバンド結成20周年を迎える。

▶「UNISON SQUARE GARDEN」公式サイト:https://unison-s-g.com/