人気特撮ヒーロー『ウルトラマン』の洗練された大人向け「トラベルグッズ」「キッチングッズ」が新登場!

ニューウェル株式会社

ニューウェル株式会社（代表取締役：世良弘子、所在地：東京都中央区）は、1966年に放送された人気特撮ヒーロー「ウルトラマン」の大人の遊び心あふれる「トラベルグッズ」と「キッチングッズ」を、自社ブランド「あにキャス」より2025年５月26日（月）から販売いたします。ウルトラマンの魅力がたっぷり詰まった本商品をぜひお楽しみ下さい。

【販売：あにキャス ECサイト】https://anicas.official.ec/categories/6629555

■トラベルグッズ

いつもの旅が特別に。ウルトラジャーニー

洗練されたトラベルグッズで大人の旅に上質な遊び心を。

●おりたたみボストンバッグ（収納ポーチ付き）6,930円（税込）

●おりたたみトートバッグ（収納ポーチ付き） 5,940円（税込）

●２WAYネックピロー＆クッション 4,400円（税込）

●洗濯ネット（ジャミラ） 1,980円（税込）

●トラベルケースベルト 2,640円（税込）

●ネームタグ 1,980円（税込）

おりたたみボストンバッグ（収納ポーチ付き）おりたたみトートバッグ（収納ポーチ付き）バッグの付属品 収納ポーチ付バッグの裏生地はシルエットのアソート柄洗濯ネット（ジャミラ）２WAYネックピロー＆クッショントラベルケースベルトネームタグ

■キッチングッズ

永遠のライバル・バルタン星人のキッチングッズが新登場！

食卓を侵略せよ！

●ワーキングエプロン 4,400円（税込）

●ミトン（左右セット） 3,960円（税込）

●鍋敷き 1,650円（税込）

●ランチョンマット 1,980円（税込）

●コースター 1,650円（税込）

ワーキングエプロンワーキングエプロンミトン（左右セット）ミトン（左右セット）鍋敷きランチョンマットコースターランチョンマット＆コースター