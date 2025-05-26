【夏休みの過ごし方】25名限定！富士山登頂にチャレンジしよう！

株式会社リソー教育

株式会社リソー教育（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、２泊３日で「富士山チャレンジツアー(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1410)」を開催いたします。毎年大人気の富士登山チャレンジツアー！小中学生のグループ引率に慣れたベテランの富士登山ガイドが同行し、お子様の登頂をサポートいたします。昨年は参加者全員が登頂に成功いたしました。他では味わえない感動や達成感を感じられる富士登山ツアー、ぜひご参加ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-uY5fVWV0BU ]

■おすすめポイント

１.世界文化遺産「富士山」への挑戦！

無理のない２泊３日のスケジュールで、お子様のペースに合わせながら登頂します。学校の遠足についていける体力があれば、問題なく登ることができます。富士山に精通しているガイドとプラスワン教育のスタッフも同行いたしますので、安心してご参加ください。

２.保護者様向けの事前説明会を実施！

６月21日（土）の午後に、保護者様向けの説明会を実施いたします。当日の持ち物や登頂スケジュールについて詳しくご説明いたします。事前のご準備からサポートさせていただきます。

３.お子様の自信に繋がる成功体験！

登山中はコツコツと頑張ることの大切さを学び、富士山登頂によって大きな成功体験を積むことができます。お子様の自己肯定感を高めます。

■【７/29出発】富士山チャレンジツアー 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2025年７月29日（月）～７月31日（木） ２泊３日

（申込締切日：2025年７月19日（土））

・対象：小１～中３（男女） ※ツアー出発日の学年です。

・開催地：山梨県富士吉田市

・交通手段：貸切観光バス利用（東都観光バスまたは宮園自動車）

・旅行代金：【小学生】94,600円【中学生】116,600円

・旅行代金に含まれるもの：交通費・宿泊代・食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員 25名（最少催行人員：15名）

※引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行します。

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1410

■【８/５出発】富士山チャレンジツアー 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2025年８月５日（火）～８月７日（木） ２泊３日

（申込締切日：2025年７月26日（土））

・対象：小１～中３（男女） ※ツアー出発日の学年です。

・開催地：山梨県富士吉田市

・交通手段：貸切観光バス利用（東都観光バスまたは宮園自動車）

・旅行代金：【小学生】94,600円【中学生】116,600円

・旅行代金に含まれるもの：交通費・宿泊代・食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員 25名（最少催行人員：15名）

※引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行します。

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1411

■スケジュール

【１日目】（歩行時間：30分）

８:00新宿発 または

９:00さいたま新都心発（バス）

●日帰り温泉でお風呂に入ってから吉田口５合目駐車場へ

●５合目から佐藤小屋まで歩こう

●荷物・服装のチェックをしよう

【２日目】（歩行時間：７時間）

●佐藤小屋から登山スタート

●途中の山小屋でお昼ご飯

●８合目の山小屋で晩ご飯＆お泊まり

●３日目に備えて早く寝よう

【３日目】（歩行時間：上り約２時間、下り約５時間）

●朝早く起きてご来光を見ながら、山頂を目指そう

●富士山頂で記念写真を撮ろう

●登頂後、下山開始

●吉田口５合目の駐車場でゴール！

18:00新宿着（バス） または

19:00さいたま新都心着（バス）

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きるうえで本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

公式インスタグラム :https://www.instagram.com/schooltourship/?igsh=ZXVlN3pvcDVwdDBw&utm_source=qr#

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、６つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育 経営企画部広報担当 村尾・長野

ＴＥＬ：03-5996-3701

Email ： info@mail.tomas.co.jp