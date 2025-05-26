『藤井聡太王将×西山朋佳女流王将 ～特別記念対局2025～』をYouTubeチャンネル「囲碁将棋プラス」でメンバー限定配信！
株式会社 囲碁将棋チャンネル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山口哲史）が運営するYouTubeチャンネル「囲碁将棋プラス」では、2025年5月31日（土）に夢のスペシャルマッチをチャット機能付きで配信いたします。
将棋界の絶対王者・藤井聡太王将に女流棋界のトップランカー・西山朋佳女流王将が挑む特別対局が実現！ 今回は、藤井王将が持ち時間を減らしての対局となります。
普段見られない和服姿で向かい合う”美と静寂の勝負”を、ぜひYouTubeチャンネル「囲碁将棋プラス」でお楽しみください。
特別記念対局 藤井聡太王将（右）、西山朋佳女流王将（左）
◆対局概要◆
☖番組名：藤井聡太王将×西山朋佳女流王将 ～特別記念対局2025～
☖解説&聞き手：藤井猛九段、和田あき女流二段
☖対局ルール：
チェスクロックを使用。平手戦で女流王将の先手番。
持ち時間は王将10分、女流王将60分。使い切ると一手60秒の秒読み。
☖配信情報：
YouTubeチャンネル：「囲碁将棋プラス」
2025年5月31日（土）午後1時～メンバー限定配信
配信ページ➤https://youtube.com/live/CVq_uuzcqq4
※メンバー限定『みんなでチャット観戦』として配信いたします。
ご視聴には、月額990円（税込）のメンバーシップ登録が必要です。
メンバーシップ登録は、下記よりご登録いただけます。
https://www.youtube.com/channel/UCIItBLzuSNYnv-JRApCaDtg/join
なお、本対局は、テレビ放送「囲碁・将棋チャンネル」でも8月に放送予定です。
「囲碁・将棋チャンネル」とは
株式会社東北新社のグループ会社である株式会社囲碁将棋チャンネルが運営する、日本初の囲碁と将棋の専門チャンネル。
公式棋戦の囲碁「竜星戦」、将棋「銀河戦」をはじめ、実践に役立つ講座番組、メジャー棋戦の棋譜解説、ゲストを招いてのトーク番組、棋界情報や、楽しい取材が盛りだくさんのニュース番組など24時間たっぷりお届けします。
また、YouTubeチャンネル「囲碁将棋プラス」では、「王将戦」ほかタイトル戦の生中継をはじめ、公式棋戦や人気のハイスピード棋戦「新銀河戦」「新竜星戦」を独占配信！その他オリジナルの将棋番組からプロ棋士とのチャットコミュニケーションができるライブ配信など、囲碁・将棋に関するさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。
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