宇宙実験の基盤となる実験「キンギョのウロコを長期間・細胞活性を保ったまま保存」に成功〔金沢大学,岡山大学,立教大学,文教大学〕

国立大学法人岡山大学

金沢大学と岡山大学、立教大学、文教大学の共同研究成果プレスリリースです。

2025（令和7）年 5月 25日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

金沢大学環日本海域環境研究センターの鈴木信雄教授、岡山大学の池亀美華准教授、立教大学の服部淳彦特任教授と丸山雄介助教、文教大学の平山順教授を中心とした共同研究グループは、キンギョ（Carassius auratus）のウロコ（図1）を0.1%の次亜塩素酸で滅菌後、培地を交換せずに1週間以上低温（4℃）で保管しても、ウロコに存在する骨芽細胞と破骨細胞の活性が維持され、重力にも応答することを証明しました。



予備的な実験により、同技術を用いて3週間以上の間、培地交換無しの条件でキンギョのウロコの細胞活性を維持できることも確認しています。今回の成果により、ロケットの打ち上げ射場でキンギョを飼育し、ウロコをパッキングする必要がなくなり、日本でパッキングしたウロコを低温で維持し、NASAなどの射場に運ぶことが可能となります。さらにロケットの打ち上げの予期せぬ遅延にも対応できます。本研究により、宇宙実験の技術的な側面に大きく貢献することが期待されます。



本研究は、2024年度からJAXA宇宙科学研究所 宇宙環境利用専門委員会の公募事業（2024年度フロントローディング研究）の助成を受け、実施しています。さらに、2025年度フロントローディング研究にも採択され、今後、本研究成果を活用した、国際宇宙ステーション（ISS）での宇宙実験を企画しています。



本研究成果は、2025年4月7日にアメリカの国際学術誌『Life Sciences in Space Research』のオンライン版に掲載されました。

本情報は、2025年5月23日に公開されました。

図1. 魚類のウロコの模式図

◆論文情報

掲載誌：Life Sciences in Space Research

著者名：Suzuki, N., Kuroda, K., Ikegame, M., Takino, H., Tsunoda, K., Izumi, R., Tabuchi, Y., Furusawa, Y., Yachiguchi, K., Endo, M., Matsubara, H., Yano, S., Shimazu, T., Honda, M., Maruyama, Y., Watanabe, K., Takahashi, A., Hirayama, J. and Hattori, A.

（鈴木信雄、黒田康平、池亀美華、瀧野晴美、角田啓斗、泉梨玖、田渕圭章、古澤之裕、谷内口孝治、遠藤雅人、松原創、矢野幸子、嶋津徹、本田匡人、丸山雄介、渡辺数基、高橋昭久、平山順、服部淳彦）

DOI：10.1016/j.lssr.2025.04.004



◆研究資金

本研究は、宇宙環境利用専門委員会の公募事業（2024年度フロントローディング研究：宇宙で引き起こされる疾病のメラトニンによる予防・治療効果に関する研究：小型衛星搭載魚鱗を用いた解析、代表：鈴木信雄）、科学研究費補助金（20H04565、 22K11823、 23K10933、 23K10802）、金沢大学環日本海域環境研究センターの共同研究費（24024、 24026、 24030、 24033）の支援を受けて実施されました。

◆詳しい研究内容について

宇宙実験の基盤となる実験「キンギョのウロコを長期間・細胞活性を保ったまま保存」に成功

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r7/press20250523-1.pdf

◆本件お問い合わせ先

＜研究内容に関すること＞

金沢大学環日本海域環境研究センター 教授 鈴木信雄（すずき のぶお）

TEL：0768-74-1151



岡山大学学術研究院医歯薬学域（歯） 口腔形態学分野 准教授 池亀美華（いけがめ みか）

TEL：086-235-6631



立教大学スポーツウエルネス学部スポーツウエルネス学科 特任教授 服部淳彦（はっとり あつひこ）

TEL：048-471-7335



文教大学教育学部 理科専修 生物学研究室 教授 平山 順（ひらやま じゅん）

TEL：048-974-8811



＜広報担当＞

金沢大学理工系事務部総務課総務係 宮本頌子（みやもと しょうこ）

TEL：076-234-6957



岡山大学総務部広報課

TEL：086-251-7292



立教学院企画部広報室 藤野裕介（ふじの ゆうすけ）

TEL：03-3985-2202



文教大学学園法人事務局経営企画室 常盤哲平（ときわ てっぺい）

TEL：03-5686-8577

＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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