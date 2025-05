『Get truth 太陽の牙ダグラム』より、地球連邦軍の量産型CBアーマー「ラウンドフェイサー」をカスタムした「コーチマSpl」がプラスチックモデルで登場。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」(運営:大網株式会社、東京都文京区)は、「マックスファクトリー」より、『COMBAT ARMORS MAX31 1/72スケール ソルティック H8 ラウンドフェイサー コーチマSpl Ver. GT プラモデル』を現在、ご案内中です。



製品ページはこちら:

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=TOY-RBT-8653(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=TOY-RBT-8653)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)

■COMBAT ARMORS MAX31 1/72スケール ソルティック H8 ラウンドフェイサー コーチマSpl Ver. GT プラモデル

【製品情報】

□参考価格:4,180円(税込)

□発売日:2025年11月予定

□ブランド:マックスファクトリー

【スケール】1/72

【サイズ】全高:約140mm

【その他】水転写デカール付属

原型制作:相樂ヒナト(マックスファクトリー)

Not even justice, I want to get truth.

真実は見えるか!?

太田垣康男氏が描くコミックス「Get truth 太陽の牙ダグラム」に登場する地球連邦軍の量産型CBアーマー「ラウンドフェイサー」をカスタムした「コーチマSpl」、24部隊が使用するその機体が1/72スケールのプラスチックモデルになりました。

・各色に分けられたパーツを組み立てることでラウンドフェイサーを作ることが出来ます。

・武装としてコーチマSplの特徴であるハンドリニアガンとターボザックが付属します。

・キャノピーにクリアパーツを使用&窓枠は別パーツになります。

・接着剤不要、スナップフィットモデルです。

・水転写デカール付属。

※本キットは「1/72スケール ソルティック H8 ラウンドフェイサー コーチマSpl Ver. GT」が1セット入っています。

※組み立てにはプラスチックモデル用ニッパーをご用意ください。

※画像は組み立てて塗装した見本です。実際の商品とは異なる場合があります。

※画像は塗装済みの完成見本です。実際の商品とは異なります。



製品ページはこちら:

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=TOY-RBT-8653(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=TOY-RBT-8653)

(C)︎太田垣康男/小学館 (C)︎SUNRISE

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)