【大阪・堺】堺の夏の風物詩「堺大魚夜市」とのコラボレーション！「泉州夢花火 in 堺大魚夜市」5月26日(月)有料観覧席発売開始！

株式会社MUSIC CIRCUS

一般社団法人泉州光と音の夢花火(所在地:大阪市中央区)は、2025年 7 月 26 日(土)に、堺市大浜公園にて開催される「堺大魚夜市(さかいおおうおよいち)」とのコラボレーション企画として、「泉州夢花火 in 堺大魚夜市」の開催と、有料観覧席チケットの販売開始をお知らせいたします。

(注)「夢花火」は佐賀火工株式会社の登録商標です。

泉州夢花火 公式サイト:https://senshuhanabi.com

■有料観覧席について

泉州夢花火 in 堺大魚夜市は全席先着順の自由席となっております。場合によっては団体様であっても離れてお座り頂く可能性がございますので、早めのご来場を推奨いたします。

■海外在住のお客様へ(For Guests Living Overseas)

現在、海外在住のお客様を対象としたチケット販売サイトを準備中です。

国内のお客様はもちろん、海外からお越しのお客様にも泉州夢花火をお楽しみいただけるよう、対応を進めております。準備が整い次第、公式サイトおよびSNSにてご案内いたしますので、今しばらくお待ちください。

We are currently preparing a ticketing website for customers living outside Japan.

Our goal is to make "Senshu Yume Hanabi" an unforgettable experience for not only domestic visitors, but also international guests.

Once the ticketing site is ready, we will share the details on our official website and SNS. Please stay tuned!

■注意事項

泉州夢花火は有料エリアからのみ最高の視聴覚体験が可能な演出となっており、花火の美しさと迫力を最大限にお楽しみいただけます。安全運営を実現すべく、側面や後方からのご観覧は制限いたしますので予めご了承ください。ご入場いただく皆様に、特別な場所で最高の花火ショーをお楽しみ頂けるよう全力で努めて参りますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

■花火演出について

コの字に囲われた堺旧港の中央から打ち上げられる花火は、どのお席から見ても驚くほど間近で大迫力な演出をお楽しみ頂けます。至近距離から打ち上るスターマインによる華やかな演出をはじめ、仕掛け花火による多彩な演出は観客を魅了します。音楽に合わせたリズミカル且つダイナミックな演出の打上花火は、まるでライブのような臨場感をお楽しみ頂けます。

■泉州夢花火 in 堺大魚夜市とは

「泉州の観光資源創出による地方創生」をテーマに掲げ、2017年泉南での初開催から今年で6回目の開催を迎える、地域密着型の統合型花火大会「泉州夢花火」と、大阪府堺市堺区にある大浜公園で毎年7月末に行われる「堺大魚夜市」が共催し、大魚夜市のフィナーレを飾る注目コンテンツである打上花火を「泉州夢花火 in 堺大魚夜市」とブラッシュアップして開催いたします。

堺大魚夜市は、鎌倉時代に始まったと言われ、およそ 700 年の歴史を誇る堺の夏の風物詩的行事となっています。一番の見どころは夜に行われる豪快な魚セリ。その他、夜店や企業のPRブース等も出展され、地域住民と密着した歴史的なお祭りです。そしてフィナーレを飾る打上花火を、泉州夢花火in堺大魚夜市として開催いたします。最大5名でご利用できるシャンパンとオードブル付のソファーVIP席をはじめ、ソフトドリンクが付いた座布団席やクッションマット付席など、価格によって選べる階段席をご用意。バラエティに富んだ有料観覧席で大迫力の花火をご覧いただけます。堺の熱い一夜をぜひご体感ください。

観覧席チケットは 2025 年 5 月 26 日(月)11:00より発売開始

有料観覧席チケット販売サイト https://eplus.jp/sh-sy/

■昨年開催時の様子

■開催概要

名称:泉州夢花火 in 堺大魚夜市

日程:2025年7月26日(土)

時間:開場 16:30 / 花火打上 20:20 / 終了 20:50 (予定)

※当日の天候次第でお時間前後することがございます。

※中止の場合は公式HPにて払い戻しの詳細を発表いたします。

その他注意事項は公式HPに随時更新いたしますのでご確認ください。

※発券後のチケットはいかなる場合でも大切に保管してください。

会場:堺旧港

住所:〒590-0986 大阪府堺市堺区北波止町15

主催:堺大魚夜市実行委員会

共催:一般社団法人 泉州光と音の夢花火

企画 株式会社MUSIC CIRCUS

制作/運営 株式会社TryHard Japan

泉州夢花火総合サイト https://senshuhanabi.com

■お問い合わせ先

一般社団法人 泉州光と音の夢花火(株式会社TryHard Japan内)

TEL: 06-4708-6658 (平日:11:00-18:00)

MAIL: info@senshu-natsumatsuri.com

LINE: https://lin.ee/ffITWod