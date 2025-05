5月31日開催 なつぽい＆安納サオリプロレスデビュー10周年記念大会『なつ＆さおりー 来たよ。来たね。10周年。～うちらの足跡～』開催まであと1週間！オリジナルグッズ情報公開！

株式会社ブシロード

株式会社スターダム(東京都中野区・代表取締役社長 岡田太郎)に所属するなつぽい、安納サオリが2025年5月31日(土)に東京・大田区総合体育館にて開催する女子プロレス大会、なつぽい&安納サオリプロレスデビュー10周年記念大会『なつ&さおりー 来たよ。来たね。10周年。~うちらの足跡~』の開催がいよいよ1週間をきりましたので、あらためて本大会の詳細をご案内いたします。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。

5・31オリジナルグッズ情報公開!!

▼5・31興行オリジナル物販ラインナップ

NATSU&SAORY イラストTシャツ 各5,000円

NATSU&SAORY イラストステッカーセット 2,000円

NATSU&SAORY イラストトートバッグ 3,000円

NATSU&SAORY 10周年記念ロゴペンライト 3,000円

NATSU&SAORY 10周年記念ロゴタオル 2,000円

NATSU&SAORY 5・31大田区体育館大会発売ポートレート 全10種 各2,000円

NATSU&SAORY 花魁アクリルパネル なつぽい(直筆サイン入り) 12,000円

NATSU&SAORY 花魁アクリルパネル 安納サオリ(直筆サイン入り) 12,000円

NATSU&SAORY ランダム歴代コスチュームアクキー なつぽい 1,000円

NATSU&SAORY ランダム歴代コスチュームアクキー 安納サオリ 1,000円

NATSU&SAORY -10thAnniversary- Special Photo Book [通常版] 4,000円

NATSU&SAORY 10周年記念 ビッグアクリルスタンド 3,500円

各スペシャルシート特典公開!

1.スペシャルてんきゅーシート \109,000

▼なつ&さおりーからのもっとまごころセット

・てんきゅー風呂敷

・てんきゅーステッカー

・てんきゅーTシャツ

・なつあんどさおりーからのお手紙(印字)

・世界に1枚だけ!あなただけのなつあんどさおりーサイン入りチェキ

・超豪華!なつあんどさおりーキャンバスボード

+この日だけの特別なおもいで!なつ&さおりーとのスリーショット

2.スペシャルなつぽいシート \72,300

▼なつ&さおりーからのもっとまごころセット

・てんきゅー風呂敷

・てんきゅーステッカー

・てんきゅーTシャツ

・なつあんどさおりーからのお手紙(印字)

・世界に1枚だけ!あなただけのなつあんどさおりーサイン入りチェキ

・超豪華!なつあんどさおりーキャンバスボード

3.スペシャルあのたんシート \30,110

▼なつ&さおりーからのまごころセット

・てんきゅー風呂敷

・てんきゅーステッカー

・てんきゅーTシャツ

・なつあんどさおりーからのお手紙(印字)

安納サオリ・なつぽい×DMMオンクレ 特別セレクトフェア!オリジナルグッズ獲得グランプリ開催!

期間限定で10周年大会に向けて減量中の安納サオリ選手、なつぽい選手が特別に選んだお取り寄せ食品がゲットできます。

各選手のセレクトフェア特集内景品の獲得個数が多かった上位10名様(全20名様)に直筆サイン入りブロマイドをプレゼント。

▼セレクトフェアの詳細はこちら

https://dmm-onkure.onelink.me/a538/saorinatsupoi

全対戦カード決定!!

【Beginningタッグマッチ~うちらは初期メン~】

相羽あいな&尾崎妹加 vs 本間多恵&まなせゆうな(・スペシャルレフェリー:角田奈穂)

【師弟タッグマッチ~気持ち・心の女子プロレス~】

堀田祐美子&X vs 伊藤薫&X

【スペシャルシングルマッチ1.~試練の戦い~】

玖麗さやか vs 尾崎魔弓

【スペシャルシングルマッチ2.~うちらからのプレゼント~】

水森由菜 vs SAKI

【スペシャルシングルマッチ3.~最強の戦い~】

さくらあや vs Sareee

【てんきゅーランブル~今の私が存るのは~】

加藤園子vsシン・広田さくら vs AKINO vs 救世忍者乱丸 vs 水波綾 vs 松本浩代 vs 関口翔 vs 網倉理奈 vs 櫻井裕子 vs 鈴季すず

【タッグマッチ~We are STARDOM~】

スターライト・キッド &AZM(NEO GENESIS) vs 羽南&飯田沙耶(STARS)

【スペシャルタッグルマッチ~10年間の足跡~】

なつぽい&安納サオリ vs 橋本千紘&岩田美香

プロレスの試合の他にも、プロレスと演劇を融合した「アクトレスタイム」や相羽あいな、なつぽい&安納サオリによるスペシャルライブパートも盛り沢山。

女子プロレスの最先端の大会をぜひご観戦ください。

『なつ&さおりー 来たよ。来たね。10周年。~うちらの足跡~』公演概要

日時:2025年5月31日(土) 開場 16:20/試合開始時間17:30

会場:大田区総合体育館

URL:https://www.ota.esforta.jp/access/

公演概要URL:https://wwr-stardom.com/schedule/20250531_otaku/

なつぽい_公式X:https://x.com/n_poi07

安納サオリ_公式X:https://x.com/anou_saori

■ チケット情報

ローソンチケット:https://l-tike.com/sports/mevent/?mid=111750(5月31日(土)東京大会を選択)

チケットぴあ:https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2509452

【券種・価格】

・スペシャルてんきゅーシート(アリーナ最前列):109,000円(当日110,000円)

→特典付、詳細は公式HPまで

・スペシャルなつぽいシート(アリーナ2列目):72,300円(当日73,000円)

→特典付、詳細は公式HPまで

・スペシャルあのたんシート(アリーナ正面3~5列目、正面以外3,4列目):30,110円(当日31,000円

→特典付、詳細は公式HPまで

・てんきゅーシート(1Fスタンド):10,900円(当日12,000円)

・妖精さんシート(2Fスタンド前方):7,230円(当日8,000円)

・お芋さんシート(2Fスタンド後方):3,011円(当日4,000円)

・女性限定シート(てんきゅーシート:1Fスタンド):5,000円(当日6,000円)

・U25シート(てんきゅーシート:1Fスタンド):2,000円当日(当日3,000円)

・ファミリーシート(てんきゅーシート:1Fスタンド):20,000円(当日扱い無し)

・小中高校生チケット:当日のみ2,000円

→当日券のみ会場にて販売 ※要身分証

※すでに完売の券種もございます。チケット販売HPにてご確認ください。

【宇宙一煌めくプロレスリング #STARDOM】https://wwr-stardom.com/

▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C) 2025 World Wonder Ring STARDOM, All rights reserved.