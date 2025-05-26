個別指導塾『森塾』2025年夏に新たに8校舎を開校！関西エリアの展開加速、26校舎に！
株式会社スプリックス
株式会社スプリックス（本部：東京都渋谷区／代表取締役社長：常石博之）が展開する個別指導塾『森塾』では、今夏、新しく以下の8校舎（東京都1校、神奈川県1校、大阪府6校）を開校いたします。今回の出店で森塾は全国に直営249校舎、関西エリアにおいては26校舎となります。
■『森塾』新規開校校舎一覧
東京都
森塾 曳舟校 ：東武伊勢崎線、東武亀戸線 曳舟駅徒歩2分
東京都墨田区京島1-38-1 曳舟駅前プラザ1階
神奈川県
森塾 橋本校 ：横浜線、相模線、京王相模原線 橋本駅徒歩2分
神奈川県相模原市緑区橋本6-4-15 Flos橋本6階
大阪府
森塾 泉大津校 ：南海本線 泉大津駅徒歩2分
大阪府泉大津市旭町22-45 テクスピア大阪7階
森塾 上新庄校 ：阪急京都線 上新庄駅徒歩1分
大阪府大阪市東淀川区上新庄2-453-1 上新庄阪急ビル3階
森塾 蒲生四丁目校 ：長堀鶴見緑地線、今里筋線 蒲生四丁目駅徒歩1分
大阪府大阪市城東区中央1-13-19 蒲生四丁目駅前店舗事務所4階
森塾 高槻校 ：JR京都線 高槻駅徒歩2分
大阪府高槻市紺屋町8-33 プラドビル2階
森塾 西田辺校 ：御堂筋線 西田辺駅徒歩1分
大阪府大阪市阿倍野区阪南町5-22-11 タイムス西田辺2階
森塾 平野校 ：谷町線 平野駅徒歩1分
大阪府大阪市平野区平野西5-1-1 コノミヤ平野西店2階
【森塾について】
個別指導の学習塾『森塾』は1校舎あたりの平均生徒数で日本最大規模の個別指導塾です。東京、千葉、埼玉、神奈川、茨城、群馬、栃木、静岡、新潟、大阪に直営展開で拡大を続けており、保護者さま、生徒さまから「楽しくて成績が上がる塾」として高い評価を頂いております。
森塾HP：https://www.morijuku.com/