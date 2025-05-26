『セガNET麻雀 MJ』6月3日（火）19時より「セガサミーフェニックス」のメンバーが出演する、コラボ生配信決定！

株式会社セガ

株式会社セガは、ネットワーク対戦麻雀ゲーム『セガNET麻雀 MJ』について、「セガサミーフェニックス」とのコラボYouTube生配信を、2025年6月3日（火）にそれぞれの公式YouTubeチャンネルで実施することをお知らせします。

【配信スケジュール】

2025年6月3日（火）19:00～19:30（予定）

祝 セガサミーフェニックス優勝！！優勝報告生配信

https://www.youtube.com/@SEGASAMMY_PNX

2025年6月3日（火）19:30～22:00（予定）

【セガNET麻雀 MJ】最強チーム決定戦!! TEAM MJ VS セガサミーフェニックス

https://youtube.com/live/T6kKr5kX2BQ

6月3日（火）19:00からは、「セガサミーフェニックス公式YouTubeチャンネル」にて、「Mリーグ2024-25シーズン」を振り返ります。

19:30からは配信チャンネルを「セガNET麻雀 MJ公式YouTubeチャンネル」に移動し、「セガサミーフェニックス」メンバーとTEAM MJメンバーによる、『MJ』を使用した麻雀対決を予定しています。ぜひご視聴ください！

【出演者】

◆セガサミーフェニックス

近藤誠一監督（最高位戦日本プロ麻雀協会）

茅森早香プロ（最高位戦日本プロ麻雀協会）

醍醐 大プロ（最高位戦日本プロ麻雀協会）

竹内元太プロ（最高位戦日本プロ麻雀協会）

浅井堂岐プロ（日本プロ麻雀協会）

◆TEAM MJ

河野直也プロ（最高位戦日本プロ麻雀協会）

逢川恵夢プロ（日本プロ麻雀協会） ※19:30からの『MJ』配信にのみ出演

丸山奏子プロ（最高位戦日本プロ麻雀協会） ※19:30からの『MJ』配信にのみ出演

『セガNET麻雀 MJ』プロデューサー 吉田一馬 ※19:30からの『MJ』配信にのみ出演

MC：内田敦子 ※19:30からの『MJ』配信にのみ出演

■コラボ生配信記念！ 最強チーム予想キャンペーン開催

開催期間：2025年5月26日（月）～6月3日（火）初戦開始まで

6月3日（火）19:30より配信予定の“【セガNET麻雀 MJ】最強チーム決定戦!! TEAM MJ VS セガサミーフェニックス”において、「セガサミーフェニックス」とTEAM MJのどちらが勝つかを予想するキャンペーンを『MJ』公式X（@sega_MJ(https://x.com/sega_MJ)）で実施します。

見事勝利チームを当てた応募者の中から抽選で3名様に、勝利チーム選手のサイン入り「MJタンブラー＆アイスキューブ」をプレゼント！ 奮ってご応募ください。

◆参加方法

１．『MJ』公式（@sega_MJ(https://x.com/sega_MJ)）と「セガサミーフェニックス」公式（@SEGASAMMY_PNX(https://x.com/SEGASAMMY_PNX)）、2つのX公式アカウントフォロー

２．キャンペーンの対象投稿をリポスト

３．予想勝利チームのハッシュタグ（「#チームMJWIN」または「#セガサミーフェニックスWIN」） ＆「#MJ生放送」をセットで投稿

◆当選発表

当選者様へのご連絡は、Xダイレクトメッセージによる当選通知送付をもって、当選者の発表と代えさせていただきます。

※抽選時にフォローが外れている方は対象外となります。

※景品の発送先は日本国内のみとさせていただきます。

※当選通知送付後7日以内に当選DM内で指定する方法でのご連絡がない場合は当選を無効とさせていただきます。

◆対象アカウント

『MJ』公式アカウント：https://x.com/sega_MJ

「セガサミーフェニックス」公式アカウント：https://x.com/SEGASAMMY_PNX

＜セガサミーフェニックス とは＞

競技麻雀におけるチーム対抗戦のナショナルプロリーグ『Mリーグ』に「セガサミーフェニックス」として参戦しています。

チーム名にあるフェニックス（不死鳥）のように、これからも不撓不屈の精神で戦います。

セガサミーフェニックス公式ページ：

https://www.segasammy.co.jp/ja/sports/segasammy-phoenix/

＜セガNET麻雀『MJ』とは＞

牌や手の動きをリアルに再現した、圧倒的な臨場感と他の追随を許さない

熱い対局演出で人気のアーケード麻雀の最高峰が、スマホ・PCで遊べます。

【タイトル概要】

名称： セガNET麻雀 MJ

対応OS： iOS／Android／Windows／MAC

App Store URL： https://apps.apple.com/jp/app/id666206963

Google Play URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sega.am2.MJMobile

配信開始日：

iOS：2013年7月25日、Android：2014年2月27日、PC：2013年11月19日、

PCブラウザ版：2025年1月21日

価格： 基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル： テーブルゲーム

メーカー： セガ

著作権表記： (C)SEGA

公式サイト：

『MJシリーズ』ポータルサイト http://sega-mj.com/portal/

『MJアプリ』公式HP http://sega-mj.com/

『MJアプリ』公式X https://x.com/sega_MJ

『MJAC』公式HP http://www.sega-mj.com/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。