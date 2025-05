【大阪高島屋】リラックマ 祝・成くま式～メモリアルSHOP～

株式会社高島屋

高島屋大阪店にて、6月4日(水)から16日(月)までの期間、リラックマの20周年をお祝いしたイベント“成くま式”のメモリアルSHOPを開催いたします。”成くま式”に参列したリラックマたちの記念グッズが登場し、イベント限定商品も多数ご用意しております。また会場では、成くま式の”ぬい撮り”コーナーや”こぐがみさま?”がメモリアルSHOPに登場するなど、フォトスポットも展示いたします。

イベント内容こぐがみさま?

チャイロイコグマ神社のこぐがみさま?がメモリアルSHOPに登場!がおぉなご利益がありますように…♪

ぬい撮りコーナー

成くま式の”ぬい撮り”コーナーをご用意します。お気に入りのぬいぐるみを、成くま式に出席させてみよう!

リラックマ 祝・成くま式~メモリアルSHOP~

【イベント限定商品】

↑あつめてぬいぐるみ 各3,190円

↑おでかけぬいぐるみキーホルダー 各2,090円

↑パッチワークぬいぐるみ リラックマ 2,860円↑パッチワークぬいぐるみ キイロイトリ 2,640円

↑プレミアムぬいぐるみ(L)リラックマ 8,800円↑プレミアムぬいぐるみ(L)キイロイトリ 6,600円

↑チョイスぬいぐるみ『かご』+『ぬいぐるみ5種』※セット8,250円

↑Floyd コケシグラス 3,850円↑マスキングテープ 935円

↑【左】サイズ(大)【右】サイズ(小)巾着セット1,760円↑プリシール風ランダムステッカー(全11種、ランダム販売)330円

お買上げプレゼント

会期中、会場にて1レシート税込3,000円以上お買上げのお客様に「クリアカード(全4種)」をランダムで1点プレゼントいたします。

※プレゼントは数に限りがございます。各日準備数に達し次第終了とさせていただきます。

※絵柄はお選びいただけません。※当日レシートのみ有効。※レシート合算不可。※画像はイメージです。

※製造の都合上、やむを得ない微細なキズ等が発生する場合がございます。あらかじめご了承のうえ、返品交換はご配慮いただきますようお願いいたします。

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

※品数に限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。

※都合により、出品店舗・出品商品が一部変更になる場合がございます。

※天候・交通事情により、イベント・販売開始時刻が遅れたり、イベント・販売内容を変更・中止する場合もございます。あらかじめご了承ください。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。