名古屋駅地区再開発計画のホテルブランドをハイアットの最高級ライフスタイルブランド「アンダーズ」に決定

名古屋鉄道株式会社

名古屋鉄道は、名古屋駅地区再開発計画におけるホテルの運営委託について、ハイアットホテルズコーポレーション(以下、「ハイアット」という。)の関連会社と合意し、ホテルのブランドを中部圏で初となる同社の最高級ライフスタイルブランド「アンダーズ」に決定しましたのでお知らせします。

概要は下記のとおりです。

1.ブランド決定の背景

当社は、リニア中央新幹線開業と、これを契機に名古屋市等が進めるスーパーターミナル化を千載一遇の機会と捉え、沿線・地域に国内外から人を呼び込むため、都市としての名古屋の魅力を高めグループ成長の起爆剤ともなる名古屋駅地区再開発計画を推進しています。

本計画においては、開発の方向性として『世界に冠たる「スーパーターミナル・ナゴヤ」を目指す名古屋駅前に、個性と感性にあふれる多彩な人々や発想が交差し、あらたな価値観と文化を創発する唯一無二のランドマークをつくり上げる』ことを目指しています。

その実現のためには、高品質かつ、多様性を受け入れるラグジュアリーホテルが必要だと考え、“その土地へ行かなければ得られない体験を提供し、新しい賑わいや価値を創出する”ハイアットの最高級ライフスタイルブランド「アンダーズ」に決定しました。

2.「アンダーズ 名古屋」について

アンダーズ 名古屋は、名古屋駅地区再開発計画の南街区に位置し、全室50平方メートル 以上のゆったりとした客室のほか、レストランや宴会場等を設置する予定です。

(1)所在地:名古屋市中村区名駅一丁目2番 他

(2)ホテル部分面積:約27,000平方メートル

(3)ホテル施設:レストラン、ルーフトップバー、ラウンジ、宴会場、会議室、フィットネス、 屋内プール、スパ

(4)階数:1階、11階~12階、25階~29階

(5)客室数:約150室

(6)開業時期:2034年度(予定)

※記載の情報は現時点の計画案であり、今後の詳細検討により変更の可能性があります

【名駅再開発計画におけるホテル建物構成】

【関係者コメント】

〇名古屋鉄道株式会社 取締役社長 高崎裕樹 コメント

このたび、世界中で魅力あふれるホテルを展開されているハイアットをパートナーに迎え、名古屋駅地区再開発計画を進められることを大変うれしく思います。

当社は本計画において、多彩な人々が交わり、人中心でまちに開かれた開発を目指しています。地域を大切にし、高品質でありながら多様性を受け入れる「アンダーズ」は、本計画の考え方に合ったブランドです。

新しい価値を創発するライフスタイルラグジュアリーホテルが、名古屋の魅力を国内外に発信し、名駅エリアの活性化、国際都市名古屋の発展に貢献できるものと信じています。

国内外から訪れる皆さまが、名古屋の粋を感じられる象徴的な場所となるよう計画を進めてまいります。

〇日本ハイアット株式会社 代表取締役 坂村政彦 コメント

名古屋駅地区再開発計画と名古屋の発展に強くコミットされている名古屋鉄道とハイアットは今回が初めての契約であり、同社の大切な計画にハイアットを選んでいただき大変光栄に思います。日本は世界中の旅行者から注目されるデスティネーションであり、その人気は加速度的に高まっていますが、ハイアットでは、日本国内の魅力的な都市や地方部へ、案件ごとに最適なブランドの導入を進めています。今般名古屋駅の大型再開発計画の中で、アンダーズというライフスタイルホテルのハイエンドなブランドがこの上ない好立地に展開できますことをとてもうれしく思います。ワールド オブ ハイアット会員をはじめとする世界中のお客様へ、「アンダーズ 名古屋」を紹介できる日を心待ちにしています。



【アンダーズについて】

グローバルな感性を持つお客様のためにデザインされたアンダーズのホテルは、地域に根ざし、その土地の文化を色濃く反映しています。アンダーズのパーソナライズされた細やかなおもてなしは、お客様の世界を豊かにし、お客様に活力を与えます。

【ハイアット ホテルズ コーポレーションについて】

ハイアット ホテルズ コーポレーション(本社:米国イリノイ州シカゴ)は、私たちの存在意義を「人をケアすると、人は最高の状態になれる (We care for people so they can be their best.)」と定める世界有数のホスピタリティー企業です。2025年3月31日現在、世界6大陸の79カ国で1450軒以上のホテルやオールインクルーシブ施設を展開しています。ハイアットが展開するブランドには、ラグジュアリー・ポートフォリオとして「Park Hyatt(R)」」「Alila(R)」「Miraval(R)」「Impression by Secrets」「The Unbound Collection by Hyatt(R)」、ライフスタイル・ポートフォリオとして「Andaz(R)」「Thompson Hotels(R)」「The Standard(R)」「Dream(R) Hotels」「The StandardX」「Breathless Resorts & Spas(R)」「JdV by Hyatt(R)」「Bunkhouse(R) Hotels」「Me and All hotels」、インクルーシブ・コレクションとして「Zoetry(R) Wellness & Spa Resorts」「Hyatt Ziva(R)」「Hyatt Zilara(R)」「Secrets(R) Resorts & Spas」「Dreams(R) Resorts & Spas」「Hyatt Vivid Hotels & Resorts」「Sunscape(R) Resorts & Spas」「Alua Hotels & Resorts(R)」「Bahia Principe Hotels & Resorts」、クラシック・ポートフォリオとして「Grand Hyatt(R)」「Hyatt Regency(R)」「Destination by Hyatt(R)」「Hyatt Centric(R)」「Hyatt Vacation Club(R)」「Hyatt(R)」、エッセンシャル・ポートフォリオとして「Caption by Hyatt(R)」「Hyatt Place(R)」「Hyatt House(R)」「Hyatt Studios」「Hyatt Select」「UrCove」があります。また関連会社では、ロイヤルティプログラム「World of Hyatt(R)」のほか「ALG Vacations(R)」「Mr & Mrs Smith」「Unlimited Vacation Club(R)」「Amstar(R) DMC」「Trisept Solutions(R)」を運営しています。詳しくは www.hyatt.com をご覧ください。

※本資料中の「ハイアット」とは、ハイアット ホテルズ コーポレーションおよび(または)その関連会社を指す用語として使用されています。