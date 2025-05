AnyMind Group、メディア＆マーケティングアワード「Festival of Media Global Awards 2025」にて複数受賞

AnyMind Group株式会社

AnyMind Group株式会社(読み:エニーマインドグループ、代表取締役CEO:十河 宏輔、以下「当社」)は、当社が提供するモバイルマーケティングプラットフォーム「POKKT」を通じて支援した複数のキャンペーンが、「Festival of Media Global Awards 2025」においてゴールドおよびブロンズを受賞したことをお知らせします。

今回受賞したのは、ユニリーバ(Unilever)がインド市場で展開した複数の家庭用洗剤ブランドによるデジタルキャンペーンで、当社はその広告配信やゲーミフィケーション設計を支援しました。

■Festival of Media Global Awardsとは

世界中のブランド、広告会社、メディアパートナーによる革新的かつ成果の高いキャンペーンを表彰する、国際的なアワードです。2025年も各分野で優れた取り組みが選出され、世界的な評価を受けたキャンペーンが多数受賞しています。

https://www.festivalofmedia.com/awards

■受賞内容

家庭用洗剤は、一般的にデジタル広告で高いエンゲージメントを得ることが難しいカテゴリーとされています。今回のキャンペーンでは、ゲームを活用した「体験型広告」を導入することで、ユーザーに親しみやすく、かつ自然なかたちでブランドの魅力を伝えることに成功しました。製品の特長を「読む」のではなく、「プレイを通じて体感する」ことで、消費者はより直感的にブランド価値を理解することができ、印象に残るコミュニケーションが実現しました。



Best Use of Gaming(Gold)(https://www.festivalofmedia.com/entry/foma/2025/dual-screen-reality-drives-dividend-for-domex/)

キャンペーン名:「Mindshare × Domex」

ブランド名:Unilever「Domex」

Best Use of Online(Gold)(https://www.festivalofmedia.com/entry/foma/2025/housewives-rewired-turning-mobile-gaming-into-an-online-engagement-powerhouse-for-homecare-brands/)

キャンペーン名:「Gaming Boosts Laundry」

ブランド名:Unilever「Wheel」「Rin」「Surf Excel」

Best Use of Gaming(Bronze)(https://www.festivalofmedia.com/entry/foma/2025/leveling-up-housewives-the-unexpected-gaming-revolution-no-one-saw-coming/)

キャンペーン名:「Laundry Brands」

ブランド名:Unilever「Wheel」「Rin」「Surf Excel」

■今後の展望

デジタル上の行動が多様化し、ユーザーの関心が分散するなかで、「楽しい体験」が企業と生活者をつなぐ、より強力な接点となっています。当社は今後も、POKKTを通じた体験型広告の設計と最適化を進め、企業のマーケティングROIの最大化と、ブランド価値の向上を支援してまいります。

■モバイルマーケティングプラットフォーム「POKKT」

POKKT Mobile Ads(POKKT)は、モバイルマーケティングプラットフォームです。リーチ可能な月間アクティブユーザー数は5億人以上に上り、主なサービスとして、モバイルアプリ・ゲーム内のリワード付きビデオ広告、アプリ内ビデオ広告、リッチメディア広告、パフォーマンスマーケティングなどを利用することが可能です。さらにデータ分析と機械学習機能を構築しており、200を超える広告パートナーと連携した、効果的なターゲティングを行うことが可能です。

URL:https://www.pokkt.com/

■AnyMind Groupについて

AnyMind Groupは、2016年にシンガポールで創業し、アジア市場を中心に15ヵ国・地域に拠点を構えるテクノロジーカンパニーです。EC・マーケティング・生産管理・物流などの領域で、11個のプラットフォームやソリューションを展開。プラットフォームとオペレーション支援を組み合わせた「BPaaS」(Business Process as a Service)モデルで提供することで、DX推進と業務の効率化・省人化を実現し、クライアントの事業成長に貢献します。東証グロース上場(証券コード:5027)。



会社名 :AnyMind Group株式会社

設立 :2016年4月

URL :https://anymindgroup.com/ja/

所在地 :東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー31F

代表者 :代表取締役CEO 十河 宏輔

拠点 :日本(東京・佐賀)、シンガポール、タイ(バンコク:2拠点)、ベトナム(ホーチミン・ハノイ)、インド(ムンバイ・デリー・バンガロール)、インドネシア(ジャカルタ・バンテン)、フィリピン、台湾、香港、マレーシア(クアラルンプール・プタリンジャヤ)、カンボジア、アラブ首長国連邦、上海、深セン、杭州、韓国、サウジアラビア



事業概要:

ブランドコマース事業

ブランド企業及びインフルエンサー・クリエイターなどの個人向けに、EC及びD2C領域を中心としたブランドの設計・企画から、生産管理、ECサイトの構築・運用、マーケティング、物流管理をワンストップで支援するプラットフォームを開発・提供しています。



パートナーグロース事業

Webメディアやアプリを運営するパブリッシャーとクリエイター向けに、自社プラットフォームを活用した収益化及びブランド成長に向けた支援サービスを提供しています。