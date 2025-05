【速報】 『2025 DOYOUNG CONCERT [Doors]』6/15(日)KNTVで韓国から生中継！

株式会社ストリームメディアコーポレーション

株式会社ストリームメディアコーポレーション(本社:東京都港区、代表取締役:金 東佑)は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、 NCTドヨンの2度目のアジアツアー『2025 DOYOUNG CONCERT [Doors]』ソウル公演の最終日の模様を生中継することを決定いたしました。

(C)2025 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

6月9日、2ndソロアルバム「Soar」をリリースするドヨン。2度目となる今回のツアーは、追加公演が決まるほどツアー開始前から爆発的な人気を博しています。ツアータイトル「Doors」には、「記憶の扉」が開く瞬間にいろいろな感情を巡っていく旅、という意味が込められており、ドヨンの繊細なボーカルと感性で紡がれる音楽で、会場は温かい空間に包まれるでしょう。

今回のツアーは、6月13~15日のソウルを皮切りに、7月12~13日横浜、7月16日シンガポール、8月16日マカオ、8月23~24日神戸、9月13日バンコク、9月20日台北など、アジア7地域で11公演行われる予定。

KNTVでドヨンの熱いステージを是非、リアルタイムでご覧ください。

■<生中継>『2025 DOYOUNG CONCERT [Doors]』

6月15日(日) 午後4:00~ 韓国から生中継!

出演:ドヨン(NCT)

※日本語字幕はございません。

※韓国からの生中継のため映像・音声に乱れ等が生じる場合がございます。予めご了承ください。

※放送日時は予告なく変更、または、イベント開催状況により放送中止になる場合がございます。

※最新情報はKNTV公式ホームページでご確認ください。

【KNTV】

https://kntv.jp/

1996年の開局以来、 韓流をリードし続ける韓国エンターテインメント総合チャンネル。

スカパー!(スカチャン1)、スカパー!プレミアムサービス、 ケーブルテレビ(J:COM、 イッツコム、 K-CAT、 CNCiほか)、 ひかりTVなどでご覧いただけます。

KNTV視聴方法ページ:https://kntv.jp/howto/