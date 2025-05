人気サッカーゲーム「サカつく」シリーズの新展開を発表する“サカつくSHOWCASE”が5月31日（土）に配信決定！シリーズを紹介するカウントダウン企画がスタート

株式会社セガ

株式会社セガは、人気サッカーゲーム「サカつく」の新たな展開を発表する“サカつくSHOWCASE”を、2025年5月31日(土)16:00よりセガ公式YouTubeチャンネルにて配信します。

『プロサッカークラブをつくろう!(通称、サカつく)』は、サッカークラブの代表に就任し、クラブ運営や試合采配などを行いながら世界最強をめざすサッカークラブ運営シミュレーションゲームです。1996年2月にセガサターンで1作目が登場し、以降さまざまなプラットフォームで発売され、累計出荷本数は400万本を超えています。

“サカつくSHOWCASE”配信に向けて、Xの新アカウントを開設! カウントダウンを実施しています。懐かしのタイトルについてもご紹介しており、当時の思い出が蘇るかも…? こちらの企画にも、ぜひご注目ください!

サカつくSHOWCASE ️5月31日(土)16時(@sakatsuku20xx)

<プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド 概要>

名称:プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド

ジャンル:スポーツ育成シミュレーションゲーム

対応OS:iOS / Android

価格:基本無料(アイテム課金)

メーカー:セガ

