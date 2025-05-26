I-ne、社外取締役に JALを再建、スシローの成長を牽引してきた 水留 浩一氏が就任内定

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ(本社：大阪市中央区、代表取締役：大西洋平 証券コード：4933 以下I-ne）は、本日2025年5月26日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、新任役員については、2025年9月26日に開催予定の臨時株主総会で正式に決定する予定です。

水留 浩一氏 取締役内定の理由

水留氏は、電通を経て、2010年に日本航空の管財人代理として更生計画の策定に携わり、同社副社長も歴任。また、2015年にはあきんどスシロー（現FOOD&LIFE COMPANIES）の社長に就任し、海外への出店拡大を主導した他、コロナ禍や消費者の迷惑行為による逆風下での業績の立て直しを主導。これらの企業経営者としての豊富なご経験から、当社の既存事業のさらなる成長や海外事業展開を含む新領域への助言および経営監督機能を期待できると考え、当社の中期経営計画達成に不可欠と判断して、取締役就任を内定いたしました。

就任予定日

2025年9月26日

略歴等

水留 浩一（みずとめ こういち ）

生年月日 1968年１月26日

1991年４月 株式会社電通 入社

1996年２月 アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア株式会社） 入社

2000年４月 株式会社ローランド・ベルガー（日本法人） 入社

2005年１月 株式会社ローランド・ベルガー（日本法人）代表取締役

2009年10月 株式会社企業再生支援機構（現株式会社地域経済活性化支援機構） 常務取締役

2010年12月 日本航空株式会社 取締役副社長

2013年６月 株式会社ワールド 取締役専務執行役員

2015年２月 株式会社あきんどスシロー（現FOOD&LIFE COMPANIES） 代表取締役社長

2022年５月 株式会社アダストリア 社外取締役（現任）

2024年12月 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 取締役特別顧問（現任）

会社概要

・会社名：株式会社Ｉ-ｎｅ（アイエヌイー）

・設 立：2007年3月

・代表者：代表取締役社長 大西 洋平

・所在地：〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町4-1-2御堂筋ダイビル8階

・URL ： https://i-ne.co.jp/

【主な取り扱いブランド】

・BOTANIST https://botanistofficial.com/

・SALONIA https://salonia.jp/

・YOLU https://yolu.jp/

・DROAS https://droas.jp/

・Qurap https://qurap.jp/

・Tearal https://tearal.jp

・SOLAMY https://solamy.jp/

・ReWEAR https://rewear-official.jp/