いよいよ今週末開催！富士山の麓の絶景キャンプインフェス 「NEC presents FUJI & SUN ′25」8月、WOWOWで放送・配信決定！

株式会社WOWOW

静岡県富士市、富士山こどもの国にて5/31(土)、6/1(日)に開催されるキャンプインフェス 「NEC presents FUJI & SUN '25」のWOWOWでの放送・配信が決定しました。

当日ライブのパフォーマンスが行われる「SUN STAGE」、「MOON STAGE」、「STONE CIRCLE STAGE」の3つのステージのうち、WOWOWでは「SUN STAGE」で行なわれるパフォーマンスを放送。折坂悠太、くるり、柴田聡子、ハナレグミ、ハンバート ハンバート、森山直太朗ほかのライブをお届けする予定です。

いよいよ今週末に迫る「FUJI & SUN '25」。駐車券・キャンプ券は残りわずかとなりました。ご好評を受け、当日券の販売も決定。（前売りチケットも5/30(金)22:30まで各プレイガイドにて購入可能）眼前に迫る富士山と共に楽しむ、素晴らしい音楽、美味しいごはん、そしてキャンプ！小学生以下はなんと入場無料。ご家族と、友達と、おひとりでも、それぞれのスタイルでお楽しみください。

各種チケット取扱

ローソンチケット https://l-tike.com/fujiandsun25/ （Lコード：45202）

イープラス https://eplus.jp/fjsn25/

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/fjsn25/

楽天チケット https://r-t.jp/fjsn25

【しずおか県民割】県内のアウトドアショップ「SWEN」各店、もしくは県内のローソン・ミニストップの “Loppi”（Lコード：45201）にてお求めいただけます。

公演概要

■公演名 ：NEC presents FUJI & SUN '25（エヌイーシープレゼンツフジアンドサンニジュウゴ）

■公開日 ：2025年5月31日（土）・6月1日（日）

■会場 ：富士山こどもの国（静岡県富士市桑崎1015）

■出演：

〇5月31日（土）

折坂悠太(band) / 君島大空(独奏) / くるり/ 柴田聡子/ トリプルファイヤー/

どんぐりず/ 野口文/ HAPPY / HAL / んoon / 堀込泰行/ MONO NO AWARE /

やけのはら/ 吉原祇園太鼓セッションズfeat. モッチェ永井

〇 6月1日（日）

井上園子/ MFS / Sam Wilkes Quartet ft. 中村佳穂/ SAMO / 鎮座DOPENESS /

七尾旅人/ ハナレグミ/ ハンバートハンバート/ betcover!! / 森山直太朗/ U-zhaan

※ Fabiano do Nasciment の出演は、諸事情によりキャンセルとなりました。

■主催：FUJI & SUN '25実行委員会

■特別協賛：NEC

■協賛：コアレックス信栄/ Jackery / JOURNAL STANDARD / JOYSOUND / Teva / DREAMBEER / Hydro Flask

■特別協力：富士市 / 富士山こどもの国

■協力：富士山観光交流ビューロー/ 静岡県タクシー協会富士・富士宮支部/ 人力チャレンジ応援部/

フジイベントボランティアネットワークFEVN / 富士急静岡バス / 富士急トラベル / 富士急シティバス/ 富士市ホテル旅館業組合/ 富士市商工会/ 富士商工会議所 / 富知六所浅間神社/ 密林東京/ 吉原祇園祭/ 吉原寺音祭/ASOMATOUS / Bird -old pizza house- / EACH STORY / FLARE TENT / FORIE / FRUE / GoodSound P.A.works / JTB / KANOYA PROJECT / KMCgroup / Positive Link Studio /

Samaya Design / SHIMAI / sloWPorch / SWEN / Wonder Wanderers

■後援：静岡県 / 公益社団法人静岡県観光協会 / 日本富士山協会 / 富士ニュース社 / 岳南朝日新聞社 / J-WAVE / K-MIX / Radio-f

■企画制作：WOWOW / infusiondesign

■Official Website：https://fjsn.jp

■Instagram：https://www.instagram.com/fjsnjp

■X：https://x.com/fjsnjp

WOWOW番組情報

FUJI & SUN '25

8月放送・配信予定

※放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

出演：くるり、折坂悠太 (band)、柴田聡子、MONO NO AWARE、ハナレグミ、森山直太

朗、Sam Wilkes Quartet ft. 中村佳穂、ハンバート ハンバート

収録日：2025年5月31日、6月1日

収録場所：静岡 富士山こどもの国

■番組サイト：https://www.wowow.co.jp/music/fjsn/