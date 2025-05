中小M&Aガイドライン第3版から読み解く、弁護士によるセミナー「実務で迷わない！非上場企業M&Aにおけるスキームと契約の着眼点」を開催

株式会社Hubble

法務と事業部門の協業性を高める契約業務・管理クラウドサービス「Hubble(ハブル)」を提供する株式会社Hubble(東京都渋谷区、CEO:早川 晋平)は、2025年7月1日(火)12:00より、非上場企業を対象としたM&Aに関する無料オンラインセミナー「実務で迷わない!非上場企業M&Aにおけるスキームと契約の着眼点~中小M&Aガイドライン第3版公表後の実務動向も踏まえ~」を開催いたします。

本セミナーでは、TR & Associates 法律事務所 代表弁護士・ニューヨーク州弁護士の立川 聡氏を講師に迎え、中小企業庁が2024年に改訂・公表した「中小M&Aガイドライン第3版」公開後の実務動向も踏まえ、非上場企業のM&Aにおけるストラクチャリングの選択基準とM&A契約の最新実務動向について、実務家の視点から詳細に解説します。

▽詳細・お申し込みはこちら

https://hubble-docs.com/event/2025-07-01

イベント概要

近年、企業の成長戦略においてM&Aによる成長戦略は益々重要なオプションとなっています。IPO環境の不透明化により、非上場企業におけるM&Aは今後ますます加速化していくものと思われます。

本セミナーでは、TR & Associates法律事務所 代表弁護士・ニューヨーク州弁護士 立川 聡氏をお迎えし、中小企業庁の「中小M&Aガイドライン第3版」公開後の実務動向も踏まえ、非上場企業のM&Aにおけるストラクチャリングの選択基準とM&A契約の最新実務動向をご解説いただきます。

M&Aに関する経営判断を迫られる経営者やご担当者、法務部の皆様にとって、M&Aのストラクチャリングの選択基準、契約実務の基本的なポイントはもちろん、「押さえておくべき判断軸」や「最新の実務トレンド」を知ることができる貴重な機会です。ぜひお申し込みください。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27155/table/276_1_7699449498391b84ac667215e417bc99.jpg ]

登壇者

スピーカー

立川 聡(タツガワ サトシ)氏

TR & Associates法律事務所 代表弁護士・ニューヨーク州弁護士

上場企業/非上場企業、クロスボーダー/国内を問わず、多くのM&A・コーポレート案件に関与。案件の初期からPMIまでクイックかつハンズオンで対応。上場企業に加え、メディア、FinTech、ライフサイエンス等の分野における多くのテック/スタートアップ企業を継続的にサポート。2014年に森・濱田松本法律事務所に入所し、インドネシア・米国での経験も経て計11年間のM&A/コーポレート業務に携わる。

2024年にTR & Associates法律事務所を創業。2022年及び2023年にBest Lawyers: Ones to Watch in Japan(TM)を受賞。

モデレータ

酒井 智也

株式会社Hubble CLO/取締役/弁護士

弁護士(67期/第二東京弁護士会所属)。2013年慶應義塾大学法務研究科(既習コース)卒業後、同年司法試験合格。

東京丸の内法律事務所でM&A、コーポレート、スタートアップ支援・紛争解決等に従事。18年6月より、Hubble取締役CLO(最高法務責任者)に就任。2020年に立ち上げた「OneNDA」の発起人。

▽詳細・お申し込みはこちら

https://hubble-docs.com/event/2025-07-01

◆「Hubble(ハブル)」とは

人とAI、法務と事業部門の協業性を向上させ、契約業務基盤の構築と定着を支援するクラウドサービスです。継続率は99%で、上場企業を中心に多くの企業に長くご利用いただいています。契約書の審査依頼から作成、検討過程や締結済契約書の管理まで、AIを活用しながら一気通貫でご利用いただけます。

また、コミュニケーションツールや電子契約システム等とのAPI連携も充実しており、既存ツールとの併用も可能です。

業界初の「カスタム項目AI自動入力」機能(自社調べ)を搭載し、契約書管理に必須の主要9項目に加え、自社独自で管理したい項目も業界・業種を問わず自由に設定・運用いただけます。改正電子帳簿保存法にも完全対応(JIIMA認証取得)しており、更新期限の自動通知、柔軟な権限設定、紙と電子の契約書を横断して検索できる機能なども備え、セキュアで網羅性の高い契約データベースを構築することができます。

・サービスサイト:https://hubble-docs.com

◆株式会社Hubble 会社概要

株式会社Hubbleは、「手触りのある課題をテクノロジーによって解決し、働く人の個性や創造力が発揮される未来を創出する。」をパーパスに掲げ、以下のサービスを提供・運営しています。

・ 契約業務・管理クラウドサービス「Hubble(ハブル)」https://hubble-docs.com

・ 締結済契約書を入れるだけでAIが契約データベースを構築するクラウドサービス

「Hubble mini(ハブル ミニ)」https://hubble-docs.com/lp/Hubble-mini/

・ NDAの統一規格化を目指すコンソーシアム型の NDA 締結プラットフォーム

「OneNDA(ワンエヌディーエー)」https://one-contract.com/

・ 法務の生産性を高めるメディア「Legal Ops Lab(リーガルオプスラボ)」

https://hubble-docs.com/legal-ops-lab/

Hubbleシリーズは上場企業からベンチャー企業まで業界・業種問わず500社以上にご利用いただいております(2025年5月時点)。

・ 所在地:〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2丁目7-3 いちご恵比寿西ビル5階

・ 取締役:早川 晋平(CEO) / 藤井 克也(CTO) / 酒井 智也(CLO弁護士)

・ 会社概要:https://hubble-docs.com/about