ヴァリューズが『VALUES Marketing Dive 2025』を7/2・7/15にオンライン無料開催 パナソニック、大王製紙、日比谷花壇、岩谷産業、天藤製薬、TimeTree、電通ら登壇
インターネット行動ログ分析によるマーケティング調査・コンサルティングサービスを提供する株式会社ヴァリューズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：辻本 秀幸、以下「ヴァリューズ」）は、「最前線マーケの実践知」をテーマとし、マーケティングやデータ分析の最前線に向き合うカンファレンス『VALUES Marketing Dive 2025』を、2025年7月2日（水）・15日（火）13:00~17:00にオンラインで無料開催いたします。両日同内容で開催し、申込時にご都合に合わせて視聴希望日をお選びいただけます。
毎年2,000名を超えるビジネスパーソンが参加する、マーケティングやデータ分析の最前線に向き合うカンファレンス「VALUES Marketing Dive」。今回もパナソニック、大王製紙、日比谷花壇、岩谷産業、天藤製薬、TimeTree、電通、イーエムネットジャパンらマーケティングの最前線を走る企業のキーパーソンが登壇し、ビジネスパーソンが押さえておくべきマーケティング知識やトレンド、企業のデータ活用事例をお届けします。
詳細・申込み： https://www.valuesccg.com/vmd/202507/
「VALUES Marketing Dive」は、“データを通じて顧客のことを深く考える”、“マーケティングの面白さに熱中する”という意味を込めた、新しいマーケティングイベントです。
第5回目となる今回のテーマは「最前線マーケの実践知」。モノが溢れ、良い商品・サービスを作っても売れない時代が到来しています。これからの時代に企業が存続していくために求められるのは、真に顧客に向き合ったモノづくりのための「顧客理解」です。本イベントでは業界のキーパーソンをお迎えし、ビジネスパーソンが押さえておくべきマーケティング知識やトレンド、企業のデータ活用事例をお届けします。
皆さまのマーケティングやデータ活用を前に進めるヒントにつながれば幸いです。
★このような方におすすめです★
・デジタル、データを活用してビジネスを推進するキーパーソン
（企業のマーケティング、商品企画、広報、デジタル、経営者、広告代理店、Web制作会社、メディア関連）
【イベント内容】
≪Session1≫ (13:00~13:30)
■イワタニが推進した既存事業に囚われない新商品開発
顧客理解による新たな価値発見手法とは
岩谷産業株式会社
マーケティング部 部長 新商品開発担当
阿部周作 氏
株式会社ヴァリューズ
データマーケティング局 コンサルティングG ゼネラルマネジャー
岩村 大輝
≪Session2≫ (13:35~14:05)
■"ユーザーの“これから”を想像する
TimeTreeの予定データと、検索データから考える顧客理解
株式会社電通
第8マーケティング局 CXコンサルティング1部 シニア統合マーケティングディレクター
福田 博史 氏
株式会社電通
スタートアップグロースパートナーズ エクスペリエンスデザイン・プロデュース部 プロデューサー
高井 俊輔 氏
株式会社TimeTree
執行役員 マーケティングソリューション本部長
新保 周 氏
株式会社ヴァリューズ
データマーケティング局 コンサルティングG マネジャー
松前 薫
≪Session3≫ (14:10~14:40)
■データドリブンなプランニング組織づくりとは
質の高いデータ活用手法からナレッジシェアの仕組みまで解説
株式会社イーエムネットジャパン
営業統括本部 執行役員
宍戸 誠一 氏
株式会社ヴァリューズ
データマーケティング局 アライアンスG／インサイドセールスG マネジャー
大櫛 貴久
≪Session4≫ (14:45~15:15)
■パナソニック流、“開発”から“市場投入”までの顧客理解の一体的アプローチ
パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社
ビューティ・パーソナルケア事業部 ビューティブランドマネジメント部 主幹
井上 貴美子 氏
株式会社ヴァリューズ
データマーケティング局 コンサルティングG
マネジャー／マーケティングコンサルタント／プランナー
高岡 風太
≪Session5≫ (15:20~15:50)
■大王製紙「エリエール」のブランドファン化促進戦略
データ可視化と顧客理解による最適なプランニング手法とは
大王製紙株式会社
ホーム&パーソナルケア部門 グローバルマーケティング本部 デジタル推進部 課長
小林 豊 氏
大王製紙株式会社
ホーム&パーソナルケア部門 グローバルマーケティング本部 デジタル推進部
島影 玲子 氏
株式会社ヴァリューズ
データマーケティング局 コンサルティングG
マネジャー／マーケティングコンサルタント／プランナー
小幡 のぞみ
≪Session6≫ (15:55~16:25)
■日比谷花壇が辿り着いた、データ活用のベストプラクティス
株式会社日比谷花壇
リテール第一事業部オンラインセールスグループ リーダー
横山 哲大 氏
株式会社ヴァリューズ
ソリューション局 DX推進支援G
アシスタントマネジャー／マーケティングコンサルタント
若林 広樹
≪Session7≫ (16:30~17:00)
■消費者行動データで革新するボラギノールのマーケ戦略
最適なファネル解釈とメディアプランニングとは
天藤製薬株式会社
マーケティング部 ブランドコミュニケーショングループ マネジャー
仲田博貴 氏
株式会社ヴァリューズ
データマーケティング局 コンサルティングG
マネジャー／マーケティングコンサルタント／プランナー
小幡 のぞみ
株式会社ヴァリューズ
データプロモーション局 マネジャー
草本 和也
【開催概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/7396/table/206_1_94d270877ff88b46df7ab84bd4240db2.jpg ]
◆株式会社ヴァリューズについて
株式会社ヴァリューズは、マーケティングノウハウとIT先端技術を活用して、新たな市場価値の創造をサポートする、事業成長支援企業です。250万人規模の一般インターネットユーザーの行動ログとデモグラフィック（属性）情報を有するビッグデータ基盤を自社構築し、各種分析サービス提供のほか、経営課題のコンサルティングから、課題解決、販売促進の支援まで、独自のノウハウとソリューションで多くの企業を支援しています。
所在地 ： 東京都港区赤坂二丁目17番22号 赤坂トラストタワー 5F
代表者 ： 代表取締役社長 辻本 秀幸
事業内容： 経営に関するコンサルティング及び成長支援事業
インターネット行動ログ分析事業 (ビッグデータ解析事業）
IT先端技術を駆使した”売れる仕組み”構築事業
設立 ： 2009年9月30日
資本金 ： 1億円
URL ：https://www.valuesccg.com/