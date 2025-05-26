ヴァリューズが『VALUES Marketing Dive 2025』を7/2・7/15にオンライン無料開催　　パナソニック、大王製紙、日比谷花壇、岩谷産業、天藤製薬、TimeTree、電通ら登壇

写真拡大

株式会社ヴァリューズ

インターネット行動ログ分析によるマーケティング調査・コンサルティングサービスを提供する株式会社ヴァリューズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：辻本 秀幸、以下「ヴァリューズ」）は、「最前線マーケの実践知」をテーマとし、マーケティングやデータ分析の最前線に向き合うカンファレンス『VALUES Marketing Dive 2025』を、2025年7月2日（水）・15日（火）13:00~17:00にオンラインで無料開催いたします。両日同内容で開催し、申込時にご都合に合わせて視聴希望日をお選びいただけます。



毎年2,000名を超えるビジネスパーソンが参加する、マーケティングやデータ分析の最前線に向き合うカンファレンス「VALUES Marketing Dive」。今回もパナソニック、大王製紙、日比谷花壇、岩谷産業、天藤製薬、TimeTree、電通、イーエムネットジャパンらマーケティングの最前線を走る企業のキーパーソンが登壇し、ビジネスパーソンが押さえておくべきマーケティング知識やトレンド、企業のデータ活用事例をお届けします。



詳細・申込み： https://www.valuesccg.com/vmd/202507/






「VALUES Marketing Dive」は、“データを通じて顧客のことを深く考える”、“マーケティングの面白さに熱中する”という意味を込めた、新しいマーケティングイベントです。


第5回目となる今回のテーマは「最前線マーケの実践知」。モノが溢れ、良い商品・サービスを作っても売れない時代が到来しています。これからの時代に企業が存続していくために求められるのは、真に顧客に向き合ったモノづくりのための「顧客理解」です。本イベントでは業界のキーパーソンをお迎えし、ビジネスパーソンが押さえておくべきマーケティング知識やトレンド、企業のデータ活用事例をお届けします。


皆さまのマーケティングやデータ活用を前に進めるヒントにつながれば幸いです。




★このような方におすすめです★


・デジタル、データを活用してビジネスを推進するキーパーソン


（企業のマーケティング、商品企画、広報、デジタル、経営者、広告代理店、Web制作会社、メディア関連）




【イベント内容】


≪Session1≫　(13:00~13:30)


■イワタニが推進した既存事業に囚われない新商品開発


顧客理解による新たな価値発見手法とは



岩谷産業株式会社


マーケティング部　部長　新商品開発担当


阿部周作 氏



株式会社ヴァリューズ


データマーケティング局　コンサルティングG　ゼネラルマネジャー


岩村 大輝



≪Session2≫　(13:35~14:05)


■"ユーザーの“これから”を想像する


TimeTreeの予定データと、検索データから考える顧客理解



株式会社電通


第8マーケティング局　CXコンサルティング1部　シニア統合マーケティングディレクター


福田 博史 氏



株式会社電通


スタートアップグロースパートナーズ　エクスペリエンスデザイン・プロデュース部　プロデューサー


高井 俊輔 氏



株式会社TimeTree


執行役員 マーケティングソリューション本部長


新保 周 氏



株式会社ヴァリューズ


データマーケティング局　コンサルティングG　マネジャー


松前 薫



≪Session3≫　(14:10~14:40)


■データドリブンなプランニング組織づくりとは


質の高いデータ活用手法からナレッジシェアの仕組みまで解説



株式会社イーエムネットジャパン


営業統括本部 執行役員


宍戸 誠一 氏



株式会社ヴァリューズ


データマーケティング局 アライアンスG／インサイドセールスG　マネジャー


大櫛 貴久



≪Session4≫　(14:45~15:15)


■パナソニック流、“開発”から“市場投入”までの顧客理解の一体的アプローチ



パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社


ビューティ・パーソナルケア事業部　ビューティブランドマネジメント部　主幹


井上 貴美子 氏



株式会社ヴァリューズ


データマーケティング局　コンサルティングG


マネジャー／マーケティングコンサルタント／プランナー


高岡 風太



≪Session5≫　(15:20~15:50)


■大王製紙「エリエール」のブランドファン化促進戦略


データ可視化と顧客理解による最適なプランニング手法とは



大王製紙株式会社


ホーム&パーソナルケア部門　グローバルマーケティング本部　デジタル推進部　課長


小林 豊 氏



大王製紙株式会社


ホーム&パーソナルケア部門　グローバルマーケティング本部　デジタル推進部


島影 玲子 氏



株式会社ヴァリューズ


データマーケティング局　コンサルティングG


マネジャー／マーケティングコンサルタント／プランナー


小幡 のぞみ



≪Session6≫　(15:55~16:25)


■日比谷花壇が辿り着いた、データ活用のベストプラクティス



株式会社日比谷花壇


リテール第一事業部オンラインセールスグループ　リーダー


横山 哲大 氏



株式会社ヴァリューズ


ソリューション局　DX推進支援G


アシスタントマネジャー／マーケティングコンサルタント


若林 広樹



≪Session7≫　(16:30~17:00)


■消費者行動データで革新するボラギノールのマーケ戦略


最適なファネル解釈とメディアプランニングとは



天藤製薬株式会社


マーケティング部 ブランドコミュニケーショングループ　マネジャー


仲田博貴 氏



株式会社ヴァリューズ


データマーケティング局　コンサルティングG


マネジャー／マーケティングコンサルタント／プランナー


小幡 のぞみ



株式会社ヴァリューズ


データプロモーション局　マネジャー


草本 和也



【開催概要】


[表: https://prtimes.jp/data/corp/7396/table/206_1_94d270877ff88b46df7ab84bd4240db2.jpg ]



◆株式会社ヴァリューズについて


株式会社ヴァリューズは、マーケティングノウハウとIT先端技術を活用して、新たな市場価値の創造をサポートする、事業成長支援企業です。250万人規模の一般インターネットユーザーの行動ログとデモグラフィック（属性）情報を有するビッグデータ基盤を自社構築し、各種分析サービス提供のほか、経営課題のコンサルティングから、課題解決、販売促進の支援まで、独自のノウハウとソリューションで多くの企業を支援しています。



所在地　： 東京都港区赤坂二丁目17番22号　赤坂トラストタワー 5F


代表者　： 代表取締役社長 辻本 秀幸


事業内容： 経営に関するコンサルティング及び成長支援事業


　　　　　 インターネット行動ログ分析事業 (ビッグデータ解析事業）


　　　　　 IT先端技術を駆使した”売れる仕組み”構築事業


設立　　： 2009年9月30日


資本金　： 1億円


URL　　：https://www.valuesccg.com/