ヴァリューズが『VALUES Marketing Dive 2025』を7/2・7/15にオンライン無料開催　　パナソニック、大王製紙、日比谷花壇、岩谷産業、天藤製薬、TimeTree、電通ら登壇

株式会社ヴァリューズ

インターネット行動ログ分析によるマーケティング調査・コンサルティングサービスを提供する株式会社ヴァリューズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：辻本 秀幸、以下「ヴァリューズ」）は、「最前線マーケの実践知」をテーマとし、マーケティングやデータ分析の最前線に向き合うカンファレンス『VALUES Marketing Dive 2025』を、2025年7月2日（水）・15日（火）13:00~17:00にオンラインで無料開催いたします。両日同内容で開催し、申込時にご都合に合わせて視聴希望日をお選びいただけます。

毎年2,000名を超えるビジネスパーソンが参加する、マーケティングやデータ分析の最前線に向き合うカンファレンス「VALUES Marketing Dive」。今回もパナソニック、大王製紙、日比谷花壇、岩谷産業、天藤製薬、TimeTree、電通、イーエムネットジャパンらマーケティングの最前線を走る企業のキーパーソンが登壇し、ビジネスパーソンが押さえておくべきマーケティング知識やトレンド、企業のデータ活用事例をお届けします。

詳細・申込み： https://www.valuesccg.com/vmd/202507/

「VALUES Marketing Dive」は、“データを通じて顧客のことを深く考える”、“マーケティングの面白さに熱中する”という意味を込めた、新しいマーケティングイベントです。

第5回目となる今回のテーマは「最前線マーケの実践知」。モノが溢れ、良い商品・サービスを作っても売れない時代が到来しています。これからの時代に企業が存続していくために求められるのは、真に顧客に向き合ったモノづくりのための「顧客理解」です。本イベントでは業界のキーパーソンをお迎えし、ビジネスパーソンが押さえておくべきマーケティング知識やトレンド、企業のデータ活用事例をお届けします。

皆さまのマーケティングやデータ活用を前に進めるヒントにつながれば幸いです。

★このような方におすすめです★

・デジタル、データを活用してビジネスを推進するキーパーソン

（企業のマーケティング、商品企画、広報、デジタル、経営者、広告代理店、Web制作会社、メディア関連）

【イベント内容】

≪Session1≫ (13:00~13:30)

■イワタニが推進した既存事業に囚われない新商品開発

顧客理解による新たな価値発見手法とは

岩谷産業株式会社

マーケティング部 部長 新商品開発担当

阿部周作 氏



株式会社ヴァリューズ

データマーケティング局 コンサルティングG ゼネラルマネジャー

岩村 大輝



≪Session2≫ (13:35~14:05)

■"ユーザーの“これから”を想像する

TimeTreeの予定データと、検索データから考える顧客理解



株式会社電通

第8マーケティング局 CXコンサルティング1部 シニア統合マーケティングディレクター

福田 博史 氏



株式会社電通

スタートアップグロースパートナーズ エクスペリエンスデザイン・プロデュース部 プロデューサー

高井 俊輔 氏



株式会社TimeTree

執行役員 マーケティングソリューション本部長

新保 周 氏



株式会社ヴァリューズ

データマーケティング局 コンサルティングG マネジャー

松前 薫



≪Session3≫ (14:10~14:40)

■データドリブンなプランニング組織づくりとは

質の高いデータ活用手法からナレッジシェアの仕組みまで解説



株式会社イーエムネットジャパン

営業統括本部 執行役員

宍戸 誠一 氏

株式会社ヴァリューズ

データマーケティング局 アライアンスG／インサイドセールスG マネジャー

大櫛 貴久



≪Session4≫ (14:45~15:15)

■パナソニック流、“開発”から“市場投入”までの顧客理解の一体的アプローチ



パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社

ビューティ・パーソナルケア事業部 ビューティブランドマネジメント部 主幹

井上 貴美子 氏



株式会社ヴァリューズ

データマーケティング局 コンサルティングG

マネジャー／マーケティングコンサルタント／プランナー

高岡 風太



≪Session5≫ (15:20~15:50)

■大王製紙「エリエール」のブランドファン化促進戦略

データ可視化と顧客理解による最適なプランニング手法とは

大王製紙株式会社

ホーム&パーソナルケア部門 グローバルマーケティング本部 デジタル推進部 課長

小林 豊 氏



大王製紙株式会社

ホーム&パーソナルケア部門 グローバルマーケティング本部 デジタル推進部

島影 玲子 氏



株式会社ヴァリューズ

データマーケティング局 コンサルティングG

マネジャー／マーケティングコンサルタント／プランナー

小幡 のぞみ



≪Session6≫ (15:55~16:25)

■日比谷花壇が辿り着いた、データ活用のベストプラクティス

株式会社日比谷花壇

リテール第一事業部オンラインセールスグループ リーダー

横山 哲大 氏

株式会社ヴァリューズ

ソリューション局 DX推進支援G

アシスタントマネジャー／マーケティングコンサルタント

若林 広樹

≪Session7≫ (16:30~17:00)

■消費者行動データで革新するボラギノールのマーケ戦略

最適なファネル解釈とメディアプランニングとは

天藤製薬株式会社

マーケティング部 ブランドコミュニケーショングループ マネジャー

仲田博貴 氏

株式会社ヴァリューズ

データマーケティング局 コンサルティングG

マネジャー／マーケティングコンサルタント／プランナー

小幡 のぞみ

株式会社ヴァリューズ

データプロモーション局 マネジャー

草本 和也



【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7396/table/206_1_94d270877ff88b46df7ab84bd4240db2.jpg ]

◆株式会社ヴァリューズについて

株式会社ヴァリューズは、マーケティングノウハウとIT先端技術を活用して、新たな市場価値の創造をサポートする、事業成長支援企業です。250万人規模の一般インターネットユーザーの行動ログとデモグラフィック（属性）情報を有するビッグデータ基盤を自社構築し、各種分析サービス提供のほか、経営課題のコンサルティングから、課題解決、販売促進の支援まで、独自のノウハウとソリューションで多くの企業を支援しています。

所在地 ： 東京都港区赤坂二丁目17番22号 赤坂トラストタワー 5F

代表者 ： 代表取締役社長 辻本 秀幸

事業内容： 経営に関するコンサルティング及び成長支援事業

インターネット行動ログ分析事業 (ビッグデータ解析事業）

IT先端技術を駆使した”売れる仕組み”構築事業

設立 ： 2009年9月30日

資本金 ： 1億円

URL ：https://www.valuesccg.com/