5月31日(土)深夜1時58分 TBSテレビにてテレビ初独占放送！特別番組『BTS 7つの光 輝く未来へ』デビュー12周年を迎えるBTSの軌跡と未来の物語

株式会社 TBSテレビ

TBSテレビでは、2025年6月13日(金)にデビュー12周年を迎えるBTSの12年間の軌跡と未来を描く特別番組『BTS 7つの光 輝く未来へ』を、2025年5月31日(土)深夜1時58分からテレビ初独占放送する(※一部地域を除く)。彼らの音楽は、なぜこれほどまでに多くの人々の心を捉え、癒やしを与えるのか。また、彼らが発信するメッセージは、なぜ多くの人々に希望の光を照らし続けるのか。本番組では、TBSテレビが運営するCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」が長年にわたり収録してきた貴重なLIVEや密着映像を中心に、BTSの絶大なる人気の秘密に深く迫る。

2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR ~Japan Edition~

■Part1「アリーナから世界へ~“WINGS”が生まれた瞬間~」

2016年10月にリリースされた2nd Album『WINGS』は、年間アルバムセールスNo.1に輝き、全世界97の国と地域でiTunesチャート1位を獲得するなど、目覚ましい成功を収めた。その勢いを背景に開催された『2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR ~Japan Edition~』さいたまスーパーアリーナ公演は、“WINGS”という物語を携えたBTSが、初めて日本の大型アリーナを満員にし、大きな達成感を得た記念すべき公演となった。TBSでは、あの熱気に満ち溢れた一夜を蘇らせる。また、ステージ上でのカリスマ性豊かな姿とは対照的な、BTSメンバーの無邪気で飾らない笑顔や素顔を捉えた密着映像も特別に公開する。

BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ LONDON

■Part2「スタジアムの頂点で~BTS、世界を揺るがす~」

アリーナからドーム、そして次なるステージは“ワールドスタジアムツアー”。BTSは、ついに世界中の巨大スタジアムを埋め尽くす存在へと成長を遂げた。ヨーロッパ最大級の会場であるロンドンのウェンブリー・スタジアムでは、アジアのアーティストとして初めて単独公演を成功させ、“21世紀のポップスター”としての地位を確立。TBSでは誰もが息をのんだウェンブリーの夜の感動的な瞬間をお届けする。歓声の渦の中でBTSが音楽を通じて世界を繋ぐという夢を現実のものとした、その歴史的な瞬間を、ファンはもちろんのこと、ファン以外の方々にもぜひ観ていただきたい。

BTS MAP OF THE SOUL ON:E

■Part3「止まらない挑戦-オンラインの奇跡」

コロナ禍で世界が立ち止まった2020年。開催予定だったコンサートが相次いで中止となったBTSは、新たな挑戦としてオンラインライブという道を選択する。パンデミックの状況下で開催された初のオンライン単独コンサート『BTS MAP OF THE SOUL ON:E』は、世界191の国と地域から約100万人もの視聴者を集めた。困難を共に乗り越えようとするBTSとファンの心がひとつになった、その瞬間を目に焼き付けてほしい。

映画「JUNG KOOK: I AM STILL」

■Part4「ソロチャプターと新たな決意~個性、そして歩む道~」

それぞれの個性が輝いたソロ活動、そして兵役。今までとはまったく違うステージへと進む、彼らの“新たな一歩”をダイジェストでお届けする。JUNG KOOKのソロデビューから初のソロアルバム『GOLDEN』の活動期間、約8か月にわたるニューヨーク、ロンドン、ソウルなど世界各地での輝かしい瞬間を収めた『映画「JUNG KOOK: I AM STILL」』。そして、BTSメンバーの中で最も早く兵役を終えたJINの魅力的な笑顔と真摯な心が溢れるリアルバラエティ番組『RUN JIN』の2作品。どちらもフルバージョンが、6月にCS放送「TBSチャンネル」にてテレビ初独占放送される。こちらもぜひ、お楽しみに!

その他、「TBSチャンネル1」では、2025年6月13日(金)にデビュー12周年を迎えるBTSを大特集!6月から8月にわたり、「3カ月連続 BTS特集 ~Together Forever~」と題し、BTSのLIVE、バラエティ、映画など40タイトルを超える豪華ラインアップを放送することが決定した。

さらに、赤坂エリアにおいて、期間限定でBTSのOOH広告や番組予告映像などを特別に上映する。東京メトロ千代田線「赤坂駅」3b出口 赤坂Bizタワー地下1階の大型サイネージでは、5月30日(金)から8月31日(日)までの3か月間、メンバー7人の美しいビジュアルで彩られたOOH広告を展開する。(※TBSの複数の番組を合わせ、約15分のループ再生となります)。また、TBSがプロデュースするブランチパークでは、TBSチャンネルの予告動画に加え、BTSが主題歌を担当するアニメ『BASTIONS』の第1話本編と主題歌MVを5月31日(土)から特別に上映。さらに、ご来店記念として、先着200名様にBTS×BASTIONSの番組オリジナルポスターをプレゼント。赤坂近辺にお越しの際は、ぜひお立ち寄りいただき、これらのスペシャル企画もお楽しみください。

【BTS サイネージ広告】

<期間>2025年5月30日(金)~8月31日(日)

<場所>東京メトロ 千代田線「赤坂駅」3b 出口 地下1階

※TBS の複数の番組を合わせ約15 分のループ再生

【BTS予告動画上映】

<期間>2025年5月31日(土)~8月31日(日)

<場所>ブランチパーク

東京メトロ 千代田線「赤坂駅」4番出口 徒歩1分

<営業時間>

平日 / ランチ&カフェ 午前11:00~午後5:00(午後4:00 L.O.)

ディナー 午後6:00~9:00(L.O.午後8:00)

土日祝 / 午前11:00~午後6:00(L.O.午後5:00)

<注意事項>

◇駅及び、駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

◇設置場所は公共の場となっております。周囲の方々にご迷惑がかからないようご覧になってください。

<本件に関するお問い合わせ>

「TBS チャンネル カスタマーセンター」

電話番号:0570-666-296

受付時間:午前10:00~午後8:00(年中無休)

■放送情報

<TBSテレビ>

番組名:『BTS 7つの光 輝く未来へ』

放送日時:5月31日(土)深夜1:58~2:28(※一部地域を除く)

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/information/2025_0526_1100.html(https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/information/2025_0526_1100.html)

<TBSチャンネル>

特集名:「3カ月連続 BTS特集 ~Together Forever~」

放送日時:2025年6月~8月

【BTS特集サイト】

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/special/bts202506/(https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/special/bts202506/)

番組名:『RUN JIN』

放送日時:6月8日(日)午後4:30~7:45【#1~#5】

6月13日(金)午後5:00~8:15【#1~#5】

6月29日(日)よる9:00~【#6~#10】

番組名:『映画「JUNG KOOK: I AM STILL」』

放送日時:6月8日(日)よる8:00~9:40【テレビ初独占放送】

6月13日(金)よる8:15~9:55【再放送】

番組名:『BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’

LONDON 全曲ノーカット版』

放送日時:6月12日(木)よる11:30~深夜2:20

番組名:『BTS スタジアム公演放送直前!2019.07 密着ドキュメント』

放送日時:6月12日(木)深夜2:20~3:00

番組名:『BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’

~JAPAN EDITION~ at 大阪 ヤンマースタジアム長居 全曲ノーカット版』

放送日時:6月12日(木)深夜3:00~5:50

番組名:『BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’

[THE FINAL] 全曲ノーカット版』

放送日時:6月13日(金)あさ6:00~9:10

番組名:『BTS JAPAN OFFICIAL FANMEETING VOL.5 [ MAGIC SHOP ]

密着ドキュメント』

放送日時:6月13日(金)あさ9:10~9:40

番組名:『BTS JAPAN OFFICIAL FANMEETING VOL.5 [ MAGIC SHOP ]

at 京セラドーム大阪 全曲ノーカット版』

放送日時:6月13日(金)あさ9:40~ひる0:10

番組名:『BTS MAP OF THE SOUL ON:E 全曲ノーカット版』

放送日時:6月13日(金)ひる0:10~午後2:50

番組名:『BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO ノーカット版』

放送日時:6月13日(金)午後3:00~5:00

番組名:『2024 BTS FESTA : MESSAGE FROM JIN』

放送日時:6月13日(金)よる10:00~11:10

番組名:『Jimin's Production Diary』

放送日時:6月13日(金)よる11:10~深夜0:20

番組名:『Run BTS!』

放送日時:6月13日(金)深夜0:20~2:40[#1,#2] ほか

《CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」とは》

TBSの人気番組が満載!ドラマ「逃げ恥」「恋つづ」「ぎぼむす」「DCU」「渡る世間は鬼ばかり」「水戸黄門」、AKB48グループ&乃木坂46オリジナルバラエティ、音楽ライブ、新作アニメ、プロ野球、映画、演劇&舞台、話題の韓ドラ&K-POPなど“見たい番組が必ずある”総合エンタメチャンネル!

●視聴方法

スカパー!(CS296)、スカパー!プレミアムサービス(Ch616)

J:COMほか全国のCATV、ひかりTV、auひかり テレビサービス、などでご覧頂けます。

●TBSチャンネル公式ホームページ

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/

●TBSチャンネル公式SNS

X(@tbschannel):https://x.com/tbschannel/

Instagram(tbschannel_official):https://www.instagram.com/tbschannel_official/

Facebook(TBSチャンネル):https://www.facebook.com/cstbs/

YouTube(CS TBSチャンネル):https://www.youtube.com/user/tbschsns/videos

TikTok(cstbschannel):https://www.tiktok.com/@cstbschannel

●TBSチャンネルカスタマーセンター

0570-666-296(午前10時~午後8時、年中無休)