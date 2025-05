THREE、香りで“整う”サウナ浄化体験「RETREAT IN SCENTS」を渋谷SAUNASにて開催

株式会社ACRO

精油による芳香リチュアルを提案するライフスタイル ビューティーブランド「THREE (スリー)」は、マインドに寄り添うフレグランス「エッセンシャルセンツ」から誕生した、真の浄化体験へと導くヘアケア シリーズ「エッセンシャルセンツ スキャルプ&ヘア」の発売を記念し、2025年5月30日(金)~ 6月30日(月)まで、渋谷SAUNASにて、香りで“整う” サウナ浄化体験『RETREAT IN SCENTS (リトリート イン センツ)』を開催いたします。

本プロモーションでは、2023年より不定期で実施し、毎回ご好評をいただいている天然精油のサウナロウリュがさらに進化。東京大学発のマインドフルネス関連サービスを開発・監修し、国内最大級のマインドフルネスアプリを展開する「Upmind(アップマインド)」による、音声ガイダンス付きサウナ瞑想プログラムも加わり、THREEの精油の香りとともに、五感に響く深いリラクゼーション体験をお楽しみいただけます。

期間中は、新ヘアケアのサンプル ギフトに加え、THREEオリジナルブレンドティーの提供や、「センティッドアルケミー ディスティルド ノンアルコール ジン」を使った限定ドリンクの販売など、心とからだをホリスティックに整える多彩なメニューをご用意。さらに週末の特定日には、香りの異なる精油を使った追加ロウリュの設置や、アウフグースサービスを実施し、より深く“整う”浄化体験をご提供いたします。

また、2025年7月からは、デザイン性と独創性に富んだコンセプトホテルを舞台に、「エッセンシャルセンツ」シリーズをより深く体験できる特別な宿泊プロモーションもスタート。「エッセンシャルセンツ スキャルプ&ヘア」とシリーズ全アイテムを客室に備えた専用ルームをご用意いたします。初回は、瀬戸内の自然と文化に包まれた広島県・尾道の「Azumi Setoda」、静けさと美しい自然が広がる石川県・能登島の「HITOTSU NOTOJIMA」、そして箱根外輪山の豊かな緑に抱かれた神奈川県・湯河原の温泉旅館「三輪 湯河原」にて開催。今後も順次、展開施設を拡大していく予定です。日常を離れ、心と体を解き放つような特別な滞在を、ぜひこの機会にご体験ください。

渋谷SAUNAS

RETREAT IN SCENTS

A scented ritual for new scalp & hair SAUNAS collaboration

会期 : 2025年5月30日(金)~ 6月30日(月)

会場 : 渋谷SAUNAS

住所 : 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町18-9

時間 : 8:00 ~ 24:00

※ 入場料は時間により異なります。詳細に関しては渋谷SAUNAS 公式HP(https://saunas-saunas.com/)をご確認ください。

■実施内容

- THREEオリジナルブレンド精油「浄化」ロウリュ- THREEオリジナルブレンド精油「浄化」ロウリュ + サウナ瞑想音声プログラム “Mind Clarity Ritual”- 「THREE エッセンシャルセンツ スキャルプ&ヘア」サンプル ギフト- 「THREEオリジナルブレンドティー」の提供- 「THREE センテッドアルケミー ディスティルド ノンアルコール ジン」オリジナルサウナドリンク限定販売

※ サウナ瞑想音声プログラム “Mind Clarity Ritual” は、LAMPI:SOUNDのみの展開となります。

男性は奇数日、女性は偶数日にご体験いただけます。詳細に関しては渋谷SAUNAS 公式HP(https://saunas-saunas.com/)をご確認ください。

■WEEKEND SPECIAL

期間中の6月14日(土)・21日(土)は、週末のスぺシャルデーとして、下記のサービスをご用意。

より深く“整う” 浄化体験をお楽しみください。

- THREE オリジナルブレンド精油「バランシングステム」ロウリュ- THREEオリジナルブレンド精油「浄化」オリジナルロウリュ アウフグース(6月14日限定)- 熊本県南阿蘇村の THREE ハーブガーデン産ハーブによるハーバルプログラム(6月21日限定)

※ プログラムについては当日先着順の申込となります。詳細に関しては渋谷SAUNAS 公式HP(https://saunas-saunas.com/)をご確認ください。

RETREAT IN SCENTS

A scented ritual for new scalp & hair hotel collaboration

※ 各施設の展開時期、お取り組み内容についてはTHREE 公式HP / SNSにて告知させて頂きます。

Azumi Setoda

期間 : 2025年7月上旬~予定

住所 : 〒722-2411 広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田269

電話 : 0845-23-7911

公式HP : https://azumi.co/ja/setoda/

Instagram : @azumi.setoda(https://www.instagram.com/azumi.setoda/)

一 能登島 HITOTSU NOTOJIMA

期間 : 2025年7月上旬~中旬 予定

住所 : 〒926-0213 石川県七尾市能登島須曽町

42-4

電話 : 0767-85-2150

公式HP : https://hitotsu-notojima.com/

Instagram : @hitotsu_notojima(https://www.instagram.com/hitotsu_notojima)

三輪 湯河原

期間 : 2025年7月上旬~ 予定

住所 : 〒259-0314 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上206

電話 : 0465-46-6111

公式HP : https://miwayugawara.jp/

Instagram : @miwayugawara(https://www.instagram.com/miwayugawara)

エッセンシャルセンツ ヘアケア シリーズ

THREE独自の精油科学で、頭皮と髪の先まで、美しく清らかに整えるヘアケア。ストレスと髪・頭皮の悩みの相関性にも着目し、ヘアケアをしながら、マインドまでゼロの状態に心地よく導きます。

■インバス

- THREE エッセンシャルセンツ スキャルプ ディープ クレンズ〈頭皮用クレンジングジェル〉 150mL 3,960円(税込)自然由来指数 96%(ISO16128 準拠 水を含む)- THREE エッセンシャルセンツ ピュリファイング シャンプー〈ヘアシャンプー〉 300mL 4,180円(税込)/ リフィル 250mL 3,740円(税込)自然由来指数 90%(ISO16128 準拠 水を含む)- THREE エッセンシャルセンツ トリートメント(スムース/モイスチャライジング/ボリューマイザー)〈ヘアトリートメント〉 全3種 各190g 各4,400円(税込)

■アウトバス

- THREE エッセンシャルセンツ トリートメント ヘア オイル〈髪・手・爪用オイル〉 30mL 3,960円(税込) 自然由来指数 93%(ISO16128 準拠 水を含む)- THREE エッセンシャルセンツ スタイリング オイル イン ミスト〈整髪料・ヘアトリートメントウォーター〉 100mL 3,960円(税込) 自然由来指数 97%(ISO16128 準拠 水を含む)商品詳細 :https://www.threecosmetics.com/brand/news/essential-scents-scalp-hair

渋谷SAUNAS

マンガ&エッセイ「サ道」の著者であり、日本サウナ・スパ協会任命「サウナ大使」を務めるタナカカツキ氏が総合プロデュースを手掛ける渋谷SAUNAS。趣向を凝らした9つのサウナ室、頭まで浸かれる深い水風呂、そして仕事が捗るワークスペースと会議室も完備した極上の「ととのい」空間です。

公式HP : https://saunas-saunas.com/

Instagram : @shibuya_saunas_(https://www.instagram.com/shibuya_saunas/)

Upmind 株式会社

東京大学発。マインドフルネス関連のサービスを監修・開発。主に100万ダウンロード超の国内最大のマインドフルネスアプリUpmind(アップマインド)を開発(東京大学滝沢龍研究室と共同研究)し、東京建物・Grand Hyatt Tokyo等にサービスを提供。マインドフルネスが科学的に効果の実証されている健康習慣として認知・普及するよう取り組んでいます。

公式HP : https://upmind.co.jp/

Instagram : @upmind_jp(https://www.instagram.com/upmind_jp/)

THREE

「心・からだ・肌」のすべてに、ホリスティックにアプローチするTHREE。



スキンケア、ヘア・ボディケア、フレグランスには、精油をはじめとする天然の植物成分をふんだんに使用し、心地よさと効果を追求。メイクアップでは、モードとナチュラルが生みだすニューベーシックを表現。自然と調和し、その人らしい美しさを最大限に引き出すホリスティックケアとメイクアップを、一人ひとりが心地よさで満たされるように発信します。



Instagram https://www.instagram.com/threecosmetics/

X https://twitter.com/three_cosmetics

Facebook https://www.facebook.com/threecosmetics

YouTube https://www.youtube.com/user/THREEcosmeticsJAPAN



■お客様問い合わせ先

THREE フリーダイヤル : 0120-898-003

https://www.threecosmetics.com