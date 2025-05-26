湖畔のグランピングリゾート「AFUMI KITAKOMATSU」3周年を記念した〈4大特別プラン〉を販売開始！
株式会社スリーエム（所在地：滋賀県大津市）が運営する、琵琶湖畔のグランピングリゾート「AFUMI KITAKOMATSU（アフミ北小松）」は、開業3周年を記念して2025年6月1日から7月18日の期間中、多様なお客様ニーズに応える、4種類の特別プランを展開いたします。
URL：https://www.glamping-otsu.com/
■ 販売概要
宿泊対象期間：2025年6月1日（日）～2025年7月18日（金）
販売期間：2025年5月22日（木）～2025年6月30日（日）
■ プラン内容
【ファミリー応援プラン】
3周年を記念して、お子様の宿泊料金が半額に！
対象部屋：全室
特典内容：お子様宿泊料金50％OFF
プラン詳細はこちら▼
AFUMI 3周年｜ファミリー応援プラン【選べる1泊2食付き】(https://reserve.489ban.net/client/afumi-kitakomatsu/0/plan/id/218262/stay)
【愛犬と過ごす記念旅プラン🐾】
ワンちゃん連れにうれしい3大特典付き！
対象部屋：ドッグドーム限定
特典内容：
１. わんちゃん用ディナー
２. わんちゃん用モーニング
３. わんちゃんアメニティ
プラン詳細はこちら▼
AFUMI 3周年｜愛犬と過ごす記念旅プラン【選べる1泊2食付き】(https://reserve.489ban.net/client/afumi-kitakomatsu/0/plan/id/218268/stay)
【グループ割＆サウナ無料プラン】
3名以上のご宿泊で、最大18,000円OFF＆サウナ無料！
対象部屋：全室（※土曜日は除外日）
特典内容：1名につき3,000円OFF、サウナ利用無料
利用条件：大人3名以上のご利用
プラン詳細はこちら▼
AFUMI 3周年｜グループ割最大18,000円OFF＆サウナ無料プラン(https://reserve.489ban.net/client/afumi-kitakomatsu/0/plan/id/218259/stay)
【ペア旅フォンデュ付きプラン】
2名様で6,000円OFF！夜はフォンデュセットで特別なひとときを
対象部屋：ドーム限定（※土曜日は除外日）
特典内容：1名につき3,000円OFF、フォンデュセット無料
利用条件：大人2名限定
プラン詳細はこちら▼
AFUMI 3周年｜ペア旅6,000円OFF＆フォンデュ付きプラン(https://reserve.489ban.net/client/afumi-kitakomatsu/0/plan/id/218265/stay)
■ 全プラン共通のおもてなし
宿泊者は自由に楽しめるFREE BAR
BBQコース
施設中央と各棟で焚き火も楽しめます
・お食事は選べる2種のBBQ or しゃぶしゃぶ鍋 + ホットサンド朝食の1泊2食プラン
・朝夕ともに個別の食事スペースでゆったり
・15:00からFREE BARオープン（ビール・アルコール・ソフトドリンク）
・日没後はキャンプファイヤーと焼きマシュマロ体験
・個別トイレ・シャワールームで安心快適な滞在を実現
■ AFUMI KITAKOMATSUについて
琵琶湖のほとりで過ごす非日常のアウトドア体験。
自然との調和と快適さを追求したグランピング施設として、ファミリー、カップル、ペット連れの旅行者に支持されています。
レイクビューの貸切サウナ
夏季限定（7月～）のドッグプール
AFUMI KIITAKOMATSU公式サイト：https://www.glamping-otsu.com/
◆Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）
リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。
リゾートグランピングドットコム公式サイト：https://www.resort-glamping.com
◆ブッキングリゾートについて
全国のワンランク上のグランピング施設を掲載・予約サイト「リゾートグランピングドットコム」、ペットと泊まれる宿の予約サイト「いぬやど」の運営を行う集客支援会社です。
ブッキングリゾート公式サイト：https://www.booking-resort.jp
社名：株式会社ブッキングリゾート
代表：坂根正生
住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田15階
設立：2013年5月27日
資本金：1億円
事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営
お問合せ先：info@booking-resort.jp