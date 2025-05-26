【開催まであとわずか！】新製品体験会のセミナー内容を公開、参加受付中！【APPLE TREE株式会社】
APPLE TREE株式会社は、2025年6月より開催する3Dプリンターおよび3Dスキャナーの新製品体験会において、当日のセミナー登壇者およびタイムテーブルの詳細を公開いたします。
本イベントでは、新製品「Bambu Lab H2D」および「SCANTECH 3DeVOK MT」について、専門スタッフが使用方法や活用事例を詳しく解説します。また、実機やサンプルの見学・体験も可能な、参加型のイベントとなっております。
会場では、気になる製品の操作や挙動をその場でじっくり確認できるほか、専門スタッフに直接質問できる時間もご用意しています。
最新の3Dプリンター「Bambu Lab H2D」や高精度3Dスキャナー「SCANTECH 3DeVOK MT」の動作を、目の前で体験できる貴重なチャンスです。
イベント開催中は、3Dプリンター・3Dスキャナーともに自由に見学・体験が可能です。
製品導入をご検討中の方はもちろん、最新技術にご興味のある方も、ぜひこの機会にお気軽にご参加ください。
お申込み方法
本イベントの参加費は無料です。
ただし、事前に応募フォームからのお申込みが必要となります。
※お一人のご登録で、複数名の参加も可能です。
※各回とも定員に限りがございますので、ご希望の方はお早めにお申し込みください。
申し込みフォームはこちら :
https://lp.apple-tree.co.jp/interactive-seminar-2025-06/
開催スケジュール[表: https://prtimes.jp/data/corp/30909/table/122_1_8b21dba6fe8167f967b05ee7b5205be0.jpg ]
・午前の部（3Dプリンター）：10:00～12:00
・午後の部（3Dスキャナー）：14:00～16:00
・参加費：無料（事前予約制）
セミナープログラム詳細
◇午前の部｜3Dプリンター
・10:30～「Bambu Lab H2D セミナー」
講師：安達 大策（APPLE TREE株式会社 営業部）
・10:45～「Markforged Mark Twoセミナー」
講師：置塩 仁司（APPLE TREE株式会社 営業部）
※福岡会場では本セッションは実施いたしません。
・11:00～ 質疑応答
→終了後、実機体験・サンプル見学
◇午後の部｜3Dスキャナー
・14:00～「SCANTECH製3Dスキャナー セミナー」
講師：浅野 祐輔（APPLE TREE株式会社 営業部）
・14:15～ 質疑応答
→終了後、実機体験・サンプル見学
展示機種Bambu lab H2D
Markforged Mark Two(TM)(※福岡のみ展示無し）
SCANTECH 3DeVOK MT
SCANTECH SIMSCAN-E
STARAY
ぜひ間近で製品をご見学ください。
皆さまのご来場を心よりお待ち申し上げております。
申し込みはこちら :
https://lp.apple-tree.co.jp/interactive-seminar-2025-06/
【APPLETREE株式会社関連情報】
◆次世代3Dプリントシューズ「STARAY」の限定カラーを、Makuakeにて販売予定。
販売期間：2025年6月10日（火）～7月18日（木）
プロジェクト詳細：https://apple-tree.co.jp/staray-makuake/
会社情報
APPLE TREE株式会社
■所在地
大阪本社：
〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階
06-6710-9061
東京支社：
〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4VORT芝大門III9階
03-6450-1163
■設立：
2012年10月
■事業内容：
3Dプリンター・3Dスキャナーの企画製造および販売
■各種ホームページ
APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp
Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged/
FLASHFORGE：https://flashforge.jp
SCANTECH：https://3d-scantech.jp
STARAY：https://staray.co.jp