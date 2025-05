【SHIRO】LIMITED FRAGRANCE ジェルパフューム

株式会社シロ

香りときらめきで彩る、夏の肌。

自然の恵みを最後の一滴まで余すことなく使っているブランドだからこそ、使われなくなったすべての資源を活かしたい。

そんな想いから誕生したZERO COLLECTION FRAGRANCEより、今年も3種の「ジェルパフューム」が数量限定で登場します。SHIROの倉庫に眠っていた香料と、過去の人気メイクアップ製品に使われていたラメ。そして販売終了となる2種のハンドジェル*1。これらの″今あるもの"を、製品のカテゴリーを超えて再活用することで、香りとラメのきらめきを同時にまとえる限定アイテムが完成しました。「ゼロサボン」、「ゼロホワイトリリー」、「ゼロホワイトティー」の3種の香りと、まばゆい陽ざし

にきらめくラメが、夏の肌を美しく彩ります。

SCHEDULE

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32936/table/275_1_df4ac453ce91d635f9686db3e4a82a1e.jpg ]

ABOUT GEL PERFUME 2025

昨年も発売時に大変ご好評をいただき、再販希望のお声を多くいただいている「ジェルパフューム」が、今年ならではの新たな処方で再登場します。

今回はSHIROの倉庫に眠っていた香料とラメに加え、ラインナップの見直しに伴い販売終了となる*1『サボン ジェル80』と『チャクーサナ ジェル80』を使用。2つのハンドジェルを混ぜ合わせ、ベースとして使うことで、これまでとは違った香り立ちの、新たな「ゼロサボン」、「ゼロホワイトリリー」、「ゼロホワイトティー」が誕生しました。

肌に塗布したときの輝き方にもこだわり、大粒のラメに微細なパールを組み合わせることで、よりシマーな質感を楽しめる仕様に。肩や鎖骨、腕などお好みの部位になじませれば、ボディハイライターとしても活躍します。それぞれの香りによってきらめきの強さが異なるので、さりげなくまといたいときや、華やかに仕上げたいときなど、シーンに合わせて使い分けていただくのもおすすめです。

また、暑い時期でもベタつかないようパウダーを加えることで、さらりとした使用感に仕上げました。ゆずの蒸留水*2を配合しているので、ZERO COLLECTION FRAGRANCEのやさしい香りに包まれながら、塗るたびに保湿ケアも叶います。

太陽がまぶしいこれからの季節。光を味方につけて、香りときらめきが肌の上で溶け合う幸せな瞬間を、心ゆくまでお楽しみください。

*1 『 サボン ジェル80』と『チャクラーサナ ジェル80』は、現在のご用意数がなくなり次第販売終了となります。オンラインストアではすでに販売を終了いたしました。 *2 ユズ果皮水/保湿成分

PRODUCT LINEUP

ゼロサボン ジェルパフューム

75g 3,300 円(税込)

透明感あふれる甘さとみずみずしい果実が溶け合う

可憐なスウィートフローラルの香り

レモンやアップルなどの甘酸っぱい果実に、やさしく香る花々。ラストのパウダリーが肌になじめば、やわらかで心ときめく上品な香りが広がります。リニューアル前の「サボン」の香りに、「アールグレイ」と限定パフュームの「SPRINIG LETTER」の香料を組み合わせることで、「ゼロサボン」の香りが誕生しました。

[ GLITTER COLOUR ]

ほんのり甘くみずみずしい「ゼロサボン」の香りに、ブルーとシルバーのラメやパールを配合。光の加減や角度によって可憐にゆらめく、輝きの変化をお楽しみいただけます。

POINT

微細なパールがやさしくきらめくので、さりげない輝きをまといたい方におすすめです。オフィスやちょっとしたお出かけなど、シーンを選ばずにお使いいただけます。

ゼロホワイトリリー ジェルパフューム

75g 3,300 円(税込)

優美な花々のレイヤードが生み出す

フレッシュフローラルの香り

爽やかでみずみずしいグリーンの香りに、リリーを中心とした華やかさあふれるヒヤシンスやイランイランの花々が加わることで、花束を抱えているような豊かな香りが広がります。リニューアル前の「ホワイトリリー」に、限定パフュームの「JOY WITH YOU」の香料を組み合わせることで、「ゼロホワイトリリー」の香りが誕生しました。

[ GLITTER COLOUR ]

ピンクとシルバーのラメやパールが混ざり合うことで、ジェルの見た目もキュートなピンクに。肌に塗布すると、華やかでフェミニンな雰囲気に仕上がります。

POINT

美しくきらめくピンクカラーのラメが、上品さと可愛らしさの両方を叶えてくれます。しっかりとラメの存在感を感じられるので、ファッションのアクセントとしてまとうのもおすすめです

ゼロホワイトティー ジェルパフューム

75g 3,300 円(税込)

あたたかみとフレッシュさが共存する

果実とティーを基調としたフルーティーフローラル

ペアーやベルガモットなどの果実味あふれる香りに、フローラルで甘さをプラス。深みあるティーが漂い、全体に奥行きを与えます。リニューアル前の「ホワイトティー」に、「サボン」と限定フレグランスの「ペアー」、そして「FREESIA MIST」の香料を組み合わせることで、「ゼロホワイトティー」の香りが誕生しました。

[ GLITTER COLOUR ]

ゴールドとシルバーのラメやパールをふんだんに配合。どのファッションにも合わせやすいカラーです。肌に塗布すると艶のある、きらびやかな印象に仕上がります。

POINT

たっぷりのラメがまばゆいほどにきらめくので、パーティーやナイトシーンにもおすすめです。

鎖骨や肩などに塗ると、ボディハイライターとして大胆な輝きをお楽しみいただけます。

HOW TO USE

・デコルテ、手首、足など、適量を身体につけてご使用ください。

[香りの持続時間]約1~2時間

[使用上の注意]火気付近で使用しないでください。衣服にラメが付着する場合がございますので、塗布する際はご注意ください。

FRAGRANCE CHART

ZERO COLLECTION FRAGRANCEの3種は、定番のサボン、ホワイトリリー、ホワイトティーとの違いもお楽しみいただけます。「ジェルパフューム」は「オードパルファン」よりも香り立ちがやさしいので、SHIRO FRAGRANCEの異なる香りとレイヤードするのもおすすめです。

SHIROについて

「自分たちが毎日使いたいものをつくる」というシンプルな想いからスタートしたコスメティックブランド。自社内に開発から販売まですべての機能を持ち、創業当初からエシカルな信念に基づくものづくりを続けている。厳しい自然が育んだ素材を国内外から見つけ出し、そのちからを最大限に引き出すスキンケア、メイクアップ、フレグランスアイテムを提案。日本全国に直営店舗を展開するほか、ロンドンや台湾、韓国に実店舗を構え、米国では自社EC、中国では越境ECでの販売を行う。製品に使う素材同様、厳選した食材を届ける食のセレクト[SHIRO LIFE]、素材のおいしさを料理で伝えるカフェ[SHIRO CAFE]、SHIRO が提案する美しさを最大限体感できるサロン[SHIRO BEAUTY]などの業態も展開。

2021年6月から、SHIROの創業地である北海道砂川市にて、工場の移転新設と市全体の活性化を目指すまちづくり「みんなのすながわプロジェクト」を推進。2023年4月に新工場と付帯施設を含む「みんなの工場」をオープン。

2024年4月、従来の方法とは異なる、森林環境に配慮した“森の都合に合わせた設計建築”を進め、一棟貸しの宿泊施設「MAISON SHIRO(メゾンシロ)」を北海道長沼町にオープン。ブランド誕生から15周年を迎えた2024年には、ものづくりとお店づくりの2つにおいて、すべての資源の価値を見つめ直す「SHIRO 15年目の宣言」を表明し、地球の未来のために廃棄物ゼロを目指すことに取り組む。また、「SHIRO リユースプロジェクト」が始動。社会の新しい標準を創出するため、使用済みガラス容器と衣類を回収する。

2025年4月、韓国・聖水でフィールドワークを行い、歴史的背景をリスペクトしながら、既存の資源に少しのクリエイティブを加えたお店づくりを実現。

会社概要

企業名: 株式会社シロ

所在地: 〒107-0061 東京都港区北青山 3-6-7 青山パラシオタワー 8F

設立: 1989年10月23日

代表取締役: 福永 敬弘 (ふくなが たかひろ)

事業内容: 自社ブランド「SHIRO」の企画、開発、製造、販売、店舗運営(「SHIRO / 化粧品、雑貨」「SHIRO LIFE / 食物販」「SHIRO CAFE / 飲食」「SHIRO BEAUTY / サロン」)、SHIRO オフィシャルサイト / オンラインストアの運営、通販事業運営、直営ホテルの運営(「MAISON SHIRO」「砂川パークホテル」)、北欧インテリア雑貨の輸入、販売代理(「biotope」)

公式オンラインストア:https://shiro-shiro.jp/

公式Instagram:https://www.instagram.com/shiro_japan?igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==