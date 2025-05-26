AOAO SAPPORO、標茶町(しべちゃちょう)と連携し天然記念物「キタサンショウウオ」の保全活動への協力を開始
札幌の都市型水族館『AOAO SAPPORO』（所在地：北海道札幌市中央区、館長：山内 將生）は、北海道標茶町とともに、同町が指定する天然記念物「キタサンショウウオ」の保全活動への協力を開始しました。
【孵化直後の「キタサンショウウオ」の幼生】
本取り組みでは、「キタサンショウウオ」の個体数の回復を目指し、AOAO SAPPOROの生物担当スタッフが現地・標茶町を訪問し、標茶町博物館とともに生息域の調査と卵嚢の採取を実施しました。
○ 調査概要
○ 展示計画
2025年5月27日（火）より、「キタサンショウウオ」の幼体を4F「LABORATORY」にて展示開始予定です。
【採取したばかりの卵嚢】
【4F「LABORATORY」】
キタサンショウウオについて
種名：キタサンショウウオ
学名：Salamandrella keyserlingii
英名：Siberian salamander
全長約11～13cmの国内では釧路湿原周辺など限られた場所に生息する両生類。背中の真ん中をはしる、黄金色の帯模様が特徴です。
【キタサンショウウオの成体 イメージ】
北海道産いきもの保全プロジェクトについて
公益社団法人日本動物園水族館協会（JAZA）に加盟する北海道の9つの動物園・水族館が共同で、北海道の野生生物の保全を目指し積極的に調査や研究、普及啓発を実施していくプロジェクトです。2025年3月まで実施した同プロジェクト主催の「ワクワクスタンプラリー2024」において、AOAOSAPPOROは「キタサンショウウオ」デザインのスタンプを設置しました。
＊ 公式Instagram：https://www.instagram.com/hokkaidousan.ikimono (https://www.instagram.com/hokkaidousan.ikimono)
【AOAO SAPPOROの「キタサンショウウオ」スタンプ】
AOAO SAPPORO（アオアオ サッポロ）/施設概要
開業日 ：2023年7月20日（木）
所在地 ：札幌市中央区南2条西3丁目20番地 moyuk SAPPORO 4階
交通 ：札幌市営地下鉄南北線・東西線・東豊線「大通」駅 徒歩 3 分、札幌市電「狸小路」停留場徒歩 1 分
営業時間：10:00～22:00（最終入館 21:00） ※時期によって変更する場合があります
休館日 ：年中無休 ※施設メンテナンス等により臨時休館する場合があります
運営会社：株式会社青々（https://aoao.blue/）
＊公式 HP：https://aoao-sapporo.blue
＊公式Instagram：https://www.instagram.com/aoao_sapporo
＊公式X：https://x.com/aoao_sapporo
【AOAO SAPPOROロゴマーク】