¡ØVOGUE JAPAN¡Ù7·î¹æ¡Ê5·î30ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ËÇÐÍ¥¤Î¥¢¥ó¥Ê¡¦¥µ¥ï¥¤¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥µ¥Þー¡¦¥¨¥¹¥±ー¥×¡×

コンデナスト・ジャパン『VOGUE JAPAN』2025年7月号 Photographed by NICK YANG (C) 2025 Conde Nast Japan. All rights reserved.

世界で最も影響力のあるファッション誌『VOGUE』の日本版『VOGUE JAPAN(ヴォーグ ジャパン)』7月号が、5月30日(金)に発売となります。

カバーには俳優のアンナ・サワイが登場。ディオールの2025年フォール コレクションを纏った撮影では、グローバルに活躍するアンナ・サワイが持つ多面的な魅力を表現しています。

今月号のテーマは「サマー・エスケープ」。近年の不安定な社会情勢の中、一層重要となっている、日常の喧騒から離れ、自分自身を取り戻す“旅”の時間を特集します。国内の旅として、丹波篠山に誕生した現代美術作家・杉本博司らが監修したプロジェクトの一環である宿泊施設をフィーチャー。海外の旅行先としては「週末台湾トラベル」と題し、2泊3日の台湾への週末旅行を提案しています。また、自分の内面を探る“心の旅”として「美しさと対話する、読書時間」と題したコラムにてジャーナリストの竹田ダニエルがこの夏読むべき本を紹介します。

是枝裕和監督と初タッグで挑んだ短編映画『ラストシーン』で話題の仲野太賀のインタビューや、次世代アイコン アイリス・ロウがビーチで真夏のマストハブアイテムを着こなす姿も必見です。5月23日(金)から『VOGUE JAPAN』公式YouTubeチャンネルで公開されているアイリス・ロウと水原希子が出演するビデオコンテンツ「水原希子とアイリス・ローの、東京お忍びディナーを覗き見。| A Dinner with | VOGUE JAPAN」(https://youtu.be/TdK7CiBpGco)も見逃せません。

表紙:アンナ・サワイ 両極の美に燃えて

日本と海外での活動経験から得た、繊細でいて強く、控えめでありながら大胆といった両極の美意識を併せ持つ俳優 アンナ・サワイが、京都で発表されたディオールの2025年フォール コレクションを纏い、彼女らしい「静」と「動」の佇まいで表現します。ドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』で、ゴールデン・グローブ賞のテレビドラマ部門で主演女優賞を受賞した彼女が、これまでのキャリアと今後の展望について語ります。「キャリアのピークが10だとしたら、今はまだ2・3くらいかな」と笑顔で語るアンナ・サワイの今に注目です。6月4日(水)には彼女の24時間に密着したビデオコンテンツが『VOGUE JAPAN』公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@VogueJapan)で公開予定です。

インタビュー:イーロン・マスクの娘、ヴィヴィアン・ジェナ・ウィルソン

イーロン・マスクの娘であり、トランスジェンダー女性であることをカミングアウトしたヴィヴィアン・ジェナ・ウィルソン。カミングアウトの経緯やイーロン・マスクとの決別、トランスジェンダーの若者へのケアの必要性や今の政治に関して思うことなどについて赤裸々に語りました。写真家アンディ・ジャクソンが東京を舞台に撮影したビジュアルとともに、LGBTQ+の存在を可視化し、次世代に向けたロールモデルとしての存在感を放つ彼女の現在地を読み解いたインタビューは必読です。

ファッション:2025-26FW COLLECTION REPORT 変革期にある秋冬コレクション徹底取材

次世代デザイナーの台頭やメゾンのデザイナー交代が相次ぎ、業界の大転換期を象徴する2025-26年秋冬ファッションウィークを大特集。伝統の再解釈からテクノロジーとの融合、多様性を映し出すルックまで、クラシックと革新が交差する刺激的なラインナップが印象的です。現地取材を通じて捉えたリアルトレンドや、ランウェイ外のストリートスタイル、注目デザイナーたちのメッセージを鼎談形式で徹底解剖しています。

【その他特集】

・マリア・グラツィア・キウリが語るメゾンが紡ぐディオールと日本の縁

・FAB FIVE 原菜乃華

など

