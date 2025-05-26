株式会社ビズヒッツと株式会社エムフロ運営サービスのCraudiaがタイアップ、採用サイト制作と人材紹介業・派遣業向けホームページ制作サービスの提供開始

株式会社ビズヒッツ

株式会社ビズヒッツ（三重県鈴鹿市、代表取締役：伊藤 陽介）は、株式会社エムフロ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：北脇 陽典）運営のクラウドソーシング「Craudia」とタイアップし、5月から採用サイト制作と人材紹介業・派遣業向けホームページ制作サービスの提供を開始します。

Biz Hits×Craudiaタイアップによるサイト制作サービスを開始した背景

求人サイトなどの人材支援サービスを展開する株式会社ビズヒッツ（創業10年以上、メディア制作に従事）と、20年以上にわたりメディア事業およびクラウドソーシング事業に携わってきた株式会社エムフロは、両社が培ってきた豊富なノウハウを結集し、サイト制作における課題解決を目的としたタイアップサービスを開始いたします。

各サービスの紹介

このたび、スタートすることになった各サービスについてご紹介します。

Biz Hits人材紹介・人材派遣業専門ホームページ制作代行サービス

人材紹介・派遣業に特化したホームページ制作サービスです。制作後の運用においても、CMS導入や更新代行で情報鮮度を維持し、信頼性の高いコンテンツと検索性の高い設計で応募と集客を支援します。

URL：https://bizhits-jinzaihp.com/

Biz Hits採用サイト制作代行サービス

採用サイトの企画・制作から運用サポートまでトータルで対応。魅力を伝えるコンテンツ設計、CMS導入による更新の効率化、応募導線の最適化、集客・改善支援まで採用の成功をサポートするサービスです。

URL：https://bizhits-saiyo-site.com/

クラウディアについて

株式会社エムフロが運営する総合型クラウドソーシングサービスです。働き方改革が謳われる昨今、個の働き方やライフスタイルが多様化する中で、フリーランス、副業、複業などそれぞれの生活に寄り添うサービスの一つとして展開しています。

クライアントの手数料は0円。キャンセル料やお仕事への参加依頼を促す一括招待、特定のワーカーへのお仕事依頼を行う非公開設定なども無料でご利用いただけます。

また、ワーカーの手数料は3％～と業界最低水準。依頼する方、お仕事をする方双方にとって優しいプラットフォームを提供しています。

公式URL

https://www.craudia.com/

株式会社エムフロについて

株式会社エムフロは、ユーザーにとって魅力的な情報を発信し、価値あるサービスを提供するメディア事業を中核とする企業です。主力のメディア事業を通じて蓄積されたデータやノウハウ、開発成果をフル活用し、効果の高い集客方法をご提案するマーケティングコンサルティングを展開しています。

公式URL

https://www.mfro.net/

株式会社ビズヒッツについて

当社では、求人サイトをはじめ、複数のサービスやWebメディアを運営。

また、上記メディア運営の中で得た知識と経験を元に、業務効率化サポート・リモートワークとクラウドソーシング導入コンサルティングも行っております。

▼関連サービス紹介

・Biz Hits Work（ https://bizhits-work.com/ ）

・Biz Hits（ https://bizhits.co.jp/media/ ）

・Biz Hitsオンラインアシスタント（ https://bizhits-assistant.com/ ）

・Biz Hits取材代行サービス（ https://bizhits-interview.com/ ）

・Biz Hits記事監修サービス（ https://bizhits-supervision.com/ ）

・Biz Hitsインフォグラフィック制作（ https://bizhits-infographic.com/ ）

・Biz Hits Career blog（ https://bizhits.sixcore.jp/ ）

・Biz Hits副業マッチングサービス（ https://bizhits-fukugyou.com/ ）

・Biz Hits人材紹介・派遣業専門ホームページ制作代行サービス（ https://bizhits-jinzaihp.com/ ）

・Biz Hits採用サイト制作代行サービス（ https://bizhits-saiyo-site.com/ ）

・Biz Hits広告運用のインハウス支援サービス（ https://bizhits-inhouse.com/ ）

■会社概要

社名 ： 株式会社ビズヒッツ

所在地 ： 〒510-0208 三重県鈴鹿市鈴鹿ハイツ22-21

代表者 ： 代表取締役 伊藤 陽介

設立 ： 2009年1月19日

資本金 ： 300万円

事業内容 ： WEBメディアの運営・コンサルティング

URL ： https://bizhits.co.jp/company/