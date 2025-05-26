【限定販売】京急電車×OJICOショッピングバッグ発売！

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有限会社チャンネルアッシュ

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、遊びの詰まったデザインでアパレル・雑貨を展開する「OJICO〈オジコ〉」（有限会社チャンネルアッシュ、本社：石川県金沢市、代表取締役：越原裕幹）は、株式会社京急ストア（本社：横浜市、取締役社長：小泉　雅彦）が京急限定で発売する京急1000形1200番台をモチーフにしたショッピングバッグのデザインを手掛けました。


ショッピングバッグは京急グッズショップ「おとどけいきゅう」等にて5月末より順次発売開始されます。




〇　KEIKYU×OJICO　ショッピングバッグ1000形1200番台





京急1000形1200番台の車両をフロントからバックにかけてOJICOらしく遊びごころ満載にデザインいたしました。




〇商品詳細


商品名：KEIKYU×OJICOショッピングバッグ1000形1200番台　


参考税込価格：1,501円


サイズ：本体約H600×W460mm、収納ポーチ約H120×W130mm


素材等：ポリエステル100%、中国製


発売日・販売場所：2025年5月31日（土）のみ


・GRANDSHIPちびっこ鉄道まつり　京急ブース（神奈川県横浜市栄区・GRANDSHIP大船広場）


　　　　　　　　　　 2025年5月31日（土）・6月1日（日）のみ


　　　　　　　　　 　・よこすかYYのりものフェスタ　京急ブース（神奈川県横須賀市・ヴェルニー公園）


　　　　　　　　　　 2025年6月5日（木）


　　　　　　　　 　　・京急グッズショップ「おとどけいきゅう」オンラインショップ　10：00～


　　　　　　　　　　 2025年6月6日（金）


　 ・京急グッズショップ「おとどけいきゅう」鮫洲店


　　　　　　　　 　　・京急グッズショップ「おとどけいきゅう」京急ミュージアムショップ


　　　　　　　　　 　2025年6月20日（金）


　 ・セブン‐イレブン京急ＳＴ店（一部の店舗）


　　　　　　　　　 　2025年７月11日（金）


　 ・京急ストア（一部の店舗）


　　　　　　　　　 　・京急百貨店5階おもちゃ売場




〇有限会社チャンネルアッシュについて




ストーリーのあるTシャツを中心にアウターやボトムス等のアパレル、くつ下やバッグ等の雑貨を取り扱う自社ブランド「OJICO〈オジコ〉」の企画・デザイン、製造、販売をメイン事業とし、公式オンラインショップ、常設店舗、各地で開催の期間限定ショップにて展開しています。この他に、OEM事業、車両ラッピングや企業ロゴ、ノベルティなど多岐にわたる企画・デザインも手掛けています。






〇会社概要


会社名：有限会社チャンネルアッシュ


所在地：〒921-8062　石川県金沢市新保本1-436-5


代表者：越原　裕幹


設立：平成17年2月15日


企業サイト：https://www.ch-h.co.jp/


OJICO公式web：https://www.ojico.net/


事業内容：衣料品・雑貨の企画製造販売




〇商品に関してのお問い合わせ先


京急グッズショップ「おとどけいきゅう」鮫洲店


TEL.03-5796-6183（受付：平日11：00～16：00 土日祝11：00～18：00 ※月曜日および年末年始は休業日）




〇本リリースに関する報道お問い合わせ先


有限会社チャンネルアッシュ　広報担当/松岡


ＴＥＬ：076-246-3377


e-mail：hiromi@ojico.net　または企業サイト https://www.ch-h.co.jp/


「取材及び衣装提供に関するお問い合わせ」のフォームよりご連絡ください。