【限定販売】京急電車×OJICOショッピングバッグ発売！

有限会社チャンネルアッシュ

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、遊びの詰まったデザインでアパレル・雑貨を展開する「OJICO〈オジコ〉」（有限会社チャンネルアッシュ、本社：石川県金沢市、代表取締役：越原裕幹）は、株式会社京急ストア（本社：横浜市、取締役社長：小泉 雅彦）が京急限定で発売する京急1000形1200番台をモチーフにしたショッピングバッグのデザインを手掛けました。

ショッピングバッグは京急グッズショップ「おとどけいきゅう」等にて5月末より順次発売開始されます。

〇 KEIKYU×OJICO ショッピングバッグ1000形1200番台

京急1000形1200番台の車両をフロントからバックにかけてOJICOらしく遊びごころ満載にデザインいたしました。

〇商品詳細

商品名：KEIKYU×OJICOショッピングバッグ1000形1200番台

参考税込価格：1,501円

サイズ：本体約H600×W460mm、収納ポーチ約H120×W130mm

素材等：ポリエステル100%、中国製

発売日・販売場所：2025年5月31日（土）のみ

・GRANDSHIPちびっこ鉄道まつり 京急ブース（神奈川県横浜市栄区・GRANDSHIP大船広場）

2025年5月31日（土）・6月1日（日）のみ

・よこすかYYのりものフェスタ 京急ブース（神奈川県横須賀市・ヴェルニー公園）

2025年6月5日（木）

・京急グッズショップ「おとどけいきゅう」オンラインショップ 10：00～

2025年6月6日（金）

・京急グッズショップ「おとどけいきゅう」鮫洲店

・京急グッズショップ「おとどけいきゅう」京急ミュージアムショップ

2025年6月20日（金）

・セブン‐イレブン京急ＳＴ店（一部の店舗）

2025年７月11日（金）

・京急ストア（一部の店舗）

・京急百貨店5階おもちゃ売場

〇有限会社チャンネルアッシュについて

ストーリーのあるTシャツを中心にアウターやボトムス等のアパレル、くつ下やバッグ等の雑貨を取り扱う自社ブランド「OJICO〈オジコ〉」の企画・デザイン、製造、販売をメイン事業とし、公式オンラインショップ、常設店舗、各地で開催の期間限定ショップにて展開しています。この他に、OEM事業、車両ラッピングや企業ロゴ、ノベルティなど多岐にわたる企画・デザインも手掛けています。

〇会社概要

会社名：有限会社チャンネルアッシュ

所在地：〒921-8062 石川県金沢市新保本1-436-5

代表者：越原 裕幹

設立：平成17年2月15日

企業サイト：https://www.ch-h.co.jp/

OJICO公式web：https://www.ojico.net/

事業内容：衣料品・雑貨の企画製造販売

〇商品に関してのお問い合わせ先

京急グッズショップ「おとどけいきゅう」鮫洲店

TEL.03-5796-6183（受付：平日11：00～16：00 土日祝11：00～18：00 ※月曜日および年末年始は休業日）

〇本リリースに関する報道お問い合わせ先

有限会社チャンネルアッシュ 広報担当/松岡

ＴＥＬ：076-246-3377

e-mail：hiromi@ojico.net または企業サイト https://www.ch-h.co.jp/

「取材及び衣装提供に関するお問い合わせ」のフォームよりご連絡ください。