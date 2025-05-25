2025年【6月の期間限定企画！スタンダードプラン｜公式HP10%OFF】北海道直送の「雲丹」を夏の懐石料理と共に味わう
＜6月のおもてなしグルメフェア＞
北海道から直送！6月旬の夏の海の恵み『雲丹』をご提供いたします。
【期間限定特典】
● ご夕食のお食事の際に北海道直送の「雲丹」100g付き
（ご予約条件）
6月1日～6月30日ご宿泊限定で、3月1日以降にご宿泊予約頂いた方
さらに公式HPからのご予約は、他のOTAと比べて10%OFFとお得です。
ご予約は下記よりお願いいたします。
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=aa0754b35ed83d1d1f22ebfba75640ad&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=12966584&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=aa0754b35ed83d1d1f22ebfba75640ad&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=12966584&search_type=undated)
★★他にもお得なプランを販売中★★
【お日にち限定プラン】季節の懐石料理と客室露天風呂を愉しむ
早めのご予約など 『お日にち限定』でお得な宿泊料金
をご用意いたしました。＜事前カード決済限定＞
1泊2食付のスタンダードプランでございます。
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=aa0754b35ed83d1d1f22ebfba75640ad&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=15768668&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=aa0754b35ed83d1d1f22ebfba75640ad&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=15768668&search_type=undated)
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