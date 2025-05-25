飲食店様の求人動画を10社限定で「無料作成中」

株式会社セニスル愛知県のSNS採用支援サービス、ショクショクあいりリリース前イベント

株式会社セニスル（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役：古閑大地）は、愛知県内の飲食業界の採用支援に特化した新サービス「ショクショクあいち」の正式リリースに先駆け、名古屋市内の飲食店様を対象に、求人動画を10社限定で1本無料制作するキャンペーンを実施いたします。

■「ショクショクあいち」とは？

「ショクショクあいち」は、“食”と“職”をつなぐをテーマに、愛知の飲食店と求職者を動画でつなぐ求人支援サービスです。

従来の求人媒体では伝わりづらかった、仕事の楽しさ、現場の雰囲気、リアルな働く姿を、動画でわかりやすく発信し、若い世代とのマッチングを後押しします。

Instagram公式アカウント

https://www.instagram.com/shokushoku.aichi/

サービスガイド

https://www.canva.com/design/DAGlOw1St4o/AwlXcdlW0q-v5WzKTruqrA/view?utm_content=DAGlOw1St4o&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h6178218410(https://www.canva.com/design/DAGlOw1St4o/AwlXcdlW0q-v5WzKTruqrA/view?utm_content=DAGlOw1St4o&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h6178218410)

■無料制作の概要

対象：名古屋市内の飲食店様限定

条件：1法人（または1個人事業主様）につき1回限り、縦動画1本

内容：ヒアリング～企画・撮影・編集・配信まで一括対応

撮影後の動画データは自由にご利用可能

■なぜ無料で？

「ショクショクあいち」は現在リリース準備中であり、正式スタート前に協力企業様の事例を集めています。そのため、先着10社様に限り無料で動画制作を実施させていただいております。

■セニスルとは

社内総フォロワー12万人超え。名古屋を拠点に採用に特化したSNS支援を実施。

採用支援実績200社以上

Instagram運用実績多数

TikTokやYouTubeを活用した若年層向け採用支援に強み

【飲食店実績例】

1ヶ月で正社員16件の応募、3名の採用

1ヶ月でアルバイト12件の応募、２名採用

■お問い合わせ・お申込みはInstagramのDM、もしくはHPの問い合わせより

株式会社セニスル

所在地：愛知県名古屋市中区丸の内2丁目17－13 NK丸の内ビル2階

URL：https://www.senisuru.com/

Instagram：https://www.instagram.com/shokushoku.aichi/