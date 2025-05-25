【札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル】定山渓温泉宿泊者限定イベント！JOZANKEI NATURE LUMINARIE 2025 10th開催記念プラン販売のお知らせ。
野口観光マネジメント株式会社 札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル
（北海道札幌市南区定山渓温泉東3-239/支配人 村田 初美/客室数50室）
メインビジュアル（イメージ）
定山渓温泉のイベント「JOZANKEI NATURE LUMINARIE 2025 10th」の開催を記念したプランを
ご用意いたしました。
【JOZANKEI NATURE LUMINARIE開催記念】貸切風呂50分付＆夕食スタート18時確約を。
■特典■
1）1室につき貸切風呂50分付
※予約時に貸切風呂（山渓の湯／瞑想の湯）の指定は出来ません
2）夕食時間18時スタート確約
お食事終了後にゆったりとLUMINARIEをお楽しみいただけます。
ご予約は下記URLより（宿泊日は6月1日以降をお選びください）
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=84c5c9b0d87fc7abec42eecb1433f154&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=13096128(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=84c5c9b0d87fc7abec42eecb1433f154&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=13096128)
イベント情報はこちら
北の都・札幌市にありながら、国立公園に指定される定山渓温泉。
自然散策路を舞台に、イルミネーションやプロジェクションマッピングのデジタルアートで繰り広げられる没
入体験イベント。自然と共創するここだけの輝きを、定山渓エリア宿泊者専用のプレミアムイベントとして
開催。プロデュースは気鋭のクリエイティブ集団 NAKED。
2024 年 12 月にオープンした「二見の足湯」も会場に加わりスケールアップ。
定山渓の温泉は豊かな森林が創り出す大地の恵み。
昔から親しまれている森と水の守り神、「河童」が棲む神秘の森へと誘う物語が始まります。
ご宿泊と併せて、木々の香りや川のせせらぎ、虫の声と共に、河童たちとのナイトウォークを体験ください。
会場内イメージ１.
会場内イメージ２.