7日間限定「『私が見た未来 完全版』半額セール」を開催！
株式会社飛鳥新社（本社：東京都千代田区一ツ橋、代表取締役社長：土井尚久）は、5月の電子書籍キャンペーンとして「『私が見た未来 完全版』半額セール」を実施いたします。
期間は、2025年5月25日（日）から2025年5月31日（土）までの計7日間。
本キャンペーンでは、累計100万部を突破の『私が見た未来 完全版』ほか、本書作者・たつき諒のシリーズタイトル計4点が割引対象になります。TVやYouTube等で度々取り上げられる話題の予言漫画をお得にゲットできるチャンスです。
『私が見た未来 完全版』半額セールのセール告知バナー
【今回のセールのオススメポイント】
・話題の『私が見た未来 完全版』がお得に買える！
・『私が見た未来 完全版』作者の原点！『たつき諒選集』シリーズもセール対象に！
【セール対象書籍】
TVやYouTubeで続々紹介され、大反響！100万部突破。
(C)Ryo Tatsuki / ASUKASHINSHA
『私が見た未来 完全版』 著：たつき諒
1999年に刊行され、東日本大震災を予言していた漫画として話題沸騰。
22年の沈黙を破り、作者が新たな警告、
「本当の大災難は2025年7月にやってくる」。
絶版のため中古市場では10万円以上の値がつく本作にたつき諒氏の新たな予知夢を加え解説した完全版。
元ネタにもなっている自身の夢を書き溜めた「夢日記」の内容をついに本書で初公開。
『私が見た未来 完全版』商品ページ：https://www.asukashinsha.co.jp/bookinfo/9784864108515.php
(C)Ryo Tatsuki / ASUKASHINSHA
『私が見た未来 完全版』作者の原点！『たつき諒選集』シリーズもセール対象に！
(C)Ryo Tatsuki / ASUKASHINSHA
『たつき諒選集1～３』 著：たつき諒
「私が見た未来」作者の原点!!
ファンからの復刻希望殺到でついに実現。
たつき諒(竜樹諒)過去作品は絶版で入手困難、古本市場では5000円以上。
漫画家デビューから引退までの作品をテーマ別にセレクションし、全3巻に収録しました!
第1巻はホラー・ミステリー集! 巻末には「私が見た未来」の創作秘話漫画(描きおろし)も収録。
第2巻は、初期の代表作「人形物語」「時計物語」等を含む、世にも奇妙なファンタジー集！
第3巻は少女漫画家として注目を集めた、ちょっと歪んだラブストーリー集！
『たつき諒選集1 怪奇(Mystery)』商品ページ：https://www.asukashinsha.co.jp/bookinfo/9784864108720.php
『たつき諒選集2 幻想(Fantasy)』商品ページ：https://www.asukashinsha.co.jp/bookinfo/9784864108737.php
『たつき諒選集3 初恋(Romance) 』商品ページ：https://www.asukashinsha.co.jp/bookinfo/9784864108744.php
【キャンペーン概要】
◎期間：2025年5月25日（日）～2025年5月31日（土）
◎セール詳細：
『私が見た未来 完全版』が半額、『たつき諒選集1～３』が99円（税込）と、計４タイトルが割引。
参加電子書店一覧
Kindle(https://www.amazon.co.jp/stores/page/D82E6E44-AD09-47AF-918E-699060B33541?ingress=0&visitId=61fe84ec-6056-4092-94fa-369b0cac30ef)
honto(https://honto.jp/ebook/pd_31249154.html)
U-NEXT(https://video.unext.jp/book/genre/book?btd=BSD0000480126&bvc=BOOK&bc=BID0000811749)
ebookjapan(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/657894/A002717344/)
ブックライブ(https://booklive.jp/product/index/title_id/1017311/vol_no/001)
楽天Kobo(https://books.rakuten.co.jp/rk/22333f3508df326a85df76f43a4a5f74/)
コミックシーモア(https://www.cmoa.jp/title/1101322488/?srsltid=AfmBOorf_H__FKkgK-foow1iww-1syALJLe6CZNvCXQGpGX-_AYIY7Es)
Apple Books(https://books.apple.com/jp/book/%E7%A7%81%E3%81%8C%E8%A6%8B%E3%81%9F%E6%9C%AA%E6%9D%A5-%E5%AE%8C%E5%85%A8%E7%89%88/id1587944448)
紀伊國屋kinoppy(https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsd-107004005007001--)
BOOK☆WALKER(https://bookwalker.jp/campaign/41354/)
Reader Store(https://ebookstore.sony.jp/title/01017311/)
DMM.com(https://book.dmm.com/product/4120083/b875aaska00474/)
auブックパス(https://bookpass.auone.jp/titles/BT000101731100100101)
GooglePlayブックス(https://play.google.com/store/books/details/%E7%A7%81%E3%81%8C%E8%A6%8B%E3%81%9F%E6%9C%AA%E6%9D%A5_%E5%AE%8C%E5%85%A8%E7%89%88?id=V5FEEAAAQBAJ&hl=en_GB&pli=1)
LINEマンガ(https://manga.line.me/book/detail?id=B00162717344)
dブック(https://dbook.docomo.ne.jp/item/c8cb8a3e7aabd0d941ec3c81cdb75156ce1d90c06675d93aa7c8c40ec8143104/2000/)
Amebaマンガ(https://dokusho-ojikan.jp/campaign/detail/45658)
COCORO BOOKS(https://galapagosstore.com/web/genre/book/campaign#asukashinsha)
※順不同
【権利表記について】
バナー、作品の表紙画像を掲載される場合は、次のコピーライトを併記いただきますようお願いいたします。
(C)Ryo Tatsuki / ASUKASHINSHA