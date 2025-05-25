【楽天イーグルス】5/30(金)～6/4(水)に餃子フェスを開催
株式会社楽天野球団
＜餃子フェス 概要＞
夏目家（愛知県豊橋市）：丸もち餃子
龍神家（茨城県筑西市）：茨城れんこん餃子
博多八助（福岡県福岡市）：博多ひとくち餃子
中国料理 樹樹（宮崎県高鍋町）：宮崎餃子
北越ぎょうざ（埼玉県越谷市）：岩下の新生姜餃子
味の匠（愛知県名古屋市）：名古屋鶏皮餃子
うまいもん空海（静岡県浜松市）：浜松餃子
宇都宮餃子はちまん餃子（栃木県宇都宮市）：タレが選べる宇都宮肉汁餃子
詳細を見る :
https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202500823228.html
株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、5月30日（金）～6月4日（水）の5日間（※6月2日を除く）に、楽天モバイルパーク宮城において餃子フェスを開催することとなりましたので、お知らせいたします。
日本各地から集結した8店舗の提供する、浜松、宮崎、宇都宮の日本三大餃子をはじめとしたバラエティ豊かな餃子を、この機会にぜひお楽しみください！
＜餃子フェス 概要＞
■開催日 5月30日（金）～6月1日（日）福岡ソフトバンクホークス戦
6月3日（火）～6月4日（水）横浜DeNAベイスターズ戦
■開催時間 試合開始3時間前～試合終了30分後まで
■開催場所 楽天モバイルパーク宮城 正面広場
■主催 株式会社楽天野球団
■出店店舗ラインナップ
夏目家（愛知県豊橋市）：丸もち餃子
龍神家（茨城県筑西市）：茨城れんこん餃子
博多八助（福岡県福岡市）：博多ひとくち餃子
中国料理 樹樹（宮崎県高鍋町）：宮崎餃子
北越ぎょうざ（埼玉県越谷市）：岩下の新生姜餃子
味の匠（愛知県名古屋市）：名古屋鶏皮餃子
うまいもん空海（静岡県浜松市）：浜松餃子
宇都宮餃子はちまん餃子（栃木県宇都宮市）：タレが選べる宇都宮肉汁餃子
詳細を見る :
https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202500823228.html
※写真をご使用の際は、「楽天野球団提供」または、「(C)Rakuten Eagles」の表記をお願いいたします
■注意事項
・一軍試合開催日のみイベントを開催します。
・出店、商品内容が変更になる場合がございます。
・販売状況、仕入状況により欠品する可能性がございます。
・雨天、強風など悪天候時はイベント中止の可能性もございます。
■楽天イーグルスの観戦チケット好評発売中
https://www.rakuteneagles.jp/ticket/