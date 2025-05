【Ｆリーグカップ2025】2025年9月、浦安で新カップ戦が開催決定！【メットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン1】

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

Fリーグ創設2年目の2008年に「大洋薬品オーシャンアリーナカップ」として始まり、2014年からは「Fリーグオーシャンカップ」として親しまれてきたリーグカップ戦は、本年より新たに「Fリーグカップ2025」として開催いたします。

本大会は2025年9月5日(金)から7日(日)までの3日間、バルドラール浦安アリーナ(千葉県浦安市)にて実施いたします。

従来のリーグカップ戦は「シーズン開幕を告げる大会」として、リーグ戦開幕前に開催しておりましたが、今年度よりFIFAおよびAFC主催の国際大会とのカレンダー整合を図るべく、国内シーズンの編成を見直しました。その結果、暑熱期にも実施可能なアリーナ競技の特性を活かし、開催時期を9月へと変更しております。

また、大会フォーマットも刷新。従来の全クラブ参加方式から、前年度のリーグ戦(ディビジョン1)の成績上位6クラブが出場する形式へと変更し、より高い競技性と集中度を備えたトーナメントへと進化いたします。

今後は、数シーズンをかけてFIFAおよびAFCの国際カレンダーとの連動を図りつつ、国内外のトップクラブによる高強度な試合が繰り広げられる“フットサルのショーケース”へと発展させていく方針です。なお、本大会のリニューアルおよび将来構想については、全クラブの合意のもと決定されています。

■Fリーグカップ2025 概要

<大会方式>

ノックアウト方式のトーナメント戦

<参加チーム>

昨年度「Fリーグ2024-2025ディビジョン1」リーグ年間順位の上位6チーム

- 1位:バルドラール浦安

- 2位:名古屋オーシャンズ

- 3位:しながわシティ

- 4位:ペスカドーラ町田

- 5位:立川アスレティックFC

- 6位:湘南ベルマーレ

<日程>

1回戦:2025年9月5日(金)

【M1】しながわシティ vs 湘南ベルマーレ

【M2】ペスカドーラ町田 vs 立川アスレティックFC

準決勝:2025年9月6日(土)

【M3】名古屋オーシャンズ vs 【M1】の勝者

【M4】バルドラール浦安 vs 【M2】の勝者

決勝 :2025年9月7日(日)

【M3】の勝者 vs 【M4】の勝者

※3位決定戦は実施いたしません

※キックオフ時間は決定次第お知らせします

<会場>

バルドラール浦安アリーナ(千葉県浦安市)