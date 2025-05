宇野実彩子（AAA）プロデュースブランド「LAVANDA」5周年記念としてスペシャルコラボレーション“HELLO KITTY COLLECTION”を発表

株式会社STORIA

宇野実彩子(AAA)がプロデューサーをつとめるファッションブランド「LAVANDA」は、ブランドの5周年を記念し、サンリオの国民的キャラクター「ハローキティ」との初のカプセルコレクションを発表いたします。本コレクションは、LAVANDAの2025 SUMMER COLLECTIONと同時リリースとなります。

ブランド5周年の節目に、「LAVANDAらしいHello Kitty」を提案

2020年3月にアーティストの宇野実彩子がプロデュースし誕生したLAVANDAは「皆さまがLAVANDAの洋服を着て出かけた時に素敵なストーリーが生まれるように…」と、等身大の女性たちに向けたリアルクローズを展開してきました。

5周年を迎える本年、その節目を記念し、日本を代表するキャラクターであり、世界中から愛され続ける「ハローキティ」とのスペシャルコラボレーションが実現。LAVANDAの持つ大人かわいいスタイルに、ハローキティのアイコニックな魅力を融合し、LAVANDAらしいアイテムが並びます。

■HELLO KITTY COLLECTION アイテムラインナップ

【HELLO KITTY】カーディガン:\7,800

【HELLO KITTY】コンパクトトップス:\6,500

【HELLO KITTY】デニムパンツ:\14,000

【HELLO KITTY】ロゴキャップ:\5,900

【HELLO KITTY】ボックスメッセージT:\7,500

【HELLO KITTY】ブラトップ&ショーツ:\6,800

【HELLO KITTY】Lavanyスマホストラップ:\3,800

【HELLO KITTY】ミニポーチ:\3,500

【HELLO KITTY】バニティポーチ&ミラー:\6,200

【HELLO KITTY】ショルダーバッグ:\7,500

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660934

LAVANDA 2025 SUMMER COLLECTION も同時リリース

HELLO KITTY COLLECTIONと同時に、2025年のSUMMER COLLECTIONもリリースいたします。

クラシカルな雰囲気漂う大人カジュアルなラインナップとなるSUMMER COLLECTIONは、HELLO KITTY COLLECTIONとのアイテムとも相性抜群。

お買い上げ合計金額\30,000 (税込、送料除く)以上のお客様にはナイロンバックパックとお揃いのころんとかわいいミニポーチをプレゼントいたします。

【販売情報】

受注期間:2025年5月23日(金)20:00~5月26日(月)23:59

販売場所:LAVANDA公式オンラインストア(https://lavanda.jp)

配送予定:2025年7月下旬より順次発送予定

ノベルティ:お買い上げ合計金額\30,000 (税込、送料除く)以上のお客様に ”ミニポーチ” をプレゼントいたします。

※HELLO KITTY COLLECTION・SUMMER COLLECTIONは同時購入が可能です。

【LAVANDA(ラバンダ)】

「皆さまがLAVANDAの洋服を着て出かけた時に素敵なストーリーが生まれるように…」とプロデューサー宇野実彩子(AAA)の想いの元にスタートしたファッションブランド。"ラベンダーのような甘い香りのする日常をまとい、優しい色気とこだわったシルエットで、背伸びしすぎない大人のベーシックスタイル"をブランドコンセプトに、2020年3月1日にブランドローンチ以降、新たな大人ファッションブランドとして注目されている。

ONLINE STORE:http://www.lavanda.jp

LAVANDA official Instagram:https://www.instagram.com/lavanda.jp/

LAVANDA official X:https://twitter.com/LAVANDAjp

【プロデューサープロフィール】

宇野実彩子(AAA)

生年月日:1986年7月16日

出身地:東京都

Official IG : @misako_uno_aaa

Official X : @uno_uno_0716