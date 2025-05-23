プロeスポーツチーム「REJECT」が明日開幕の国内リーグ、「PMJL SEASON5 Phase1」に出場いたします！！
この度、プロeスポーツチーム「REJECT」を運営する株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也、以下REJECT）のPUBG MOBILE部門が、明日5/24(土)に開幕するPUBG MOBILE JAPAN LEAGUE Season5 Phase1に出場いたします。
REJECTは2023年、「PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE SEASON3」のPhase1とPhase2でPMJL史上初の連続優勝を達成しました。また、同年11月の「PUBG MOBILE GLOBAL CHAMPIONSHIP」では日本代表として出場し、日本チームとして最高順位タイの成績を収めました。
2024年には「PUBG MOBILE GLOBAL OPEN」で日本チーム初の世界大会優勝を果たし、「PUBG MOBILE WORLD CUP」では世界大会で準優勝を獲得。
また2025年度に入ってからも、最初の世界大会である「2025 PUBG MOBILE GLOBAL OPEN」にて5位を獲得(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000200.000050979.html)。昨年から世界大会上位成績を収め続けています。
REJECT PUBG MOBILE Div. Roster
-#16 ApolloOcO[https://twitter.com/pubgm_Apollo]
-#22 ReijiOcO[https://twitter.com/reijioco22]
-#19 Devine[https://twitter.com/Devine_pubg]
-#18 Duelo[https://twitter.com/cocoa12390]
-Coach MimoriN[https://twitter.com/1mimote]
【PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE について】
PUBG MOBILE JAPAN LEAGUEは、世界的に大人気のバトルロイヤルゲーム『PUBG MOBILE』のeスポーツリーグです。オープン予選から勝ち抜いたチームとシード獲得チームで試合を行う、国内のeスポーツリーグになります。
配信チャンネル:https://www.youtube.com/@PMJL_official
【REJECTについて】
REJECTは2018 年発足のプロe スポーツチーム。
世界的に人気なゲームタイトルを取り扱い、現在8タイトルの部門を保有。
累計賞金獲得額国内1位の実力派チームであり、モバイルシューティングゲームでは日本トップの実績を誇る。
『PUBG MOBILE』部門は12度の世界大会を経て2024年悲願となる日本チーム初の世界一を獲得。
また、『Apex Legends』部門はALGS2024にて、APAC NORTH地域初となる世界一を獲得。
【株式会社REJECT 概要】
会社名：株式会社REJECT（リジェクト）
代表者：代表取締役 甲山翔也
設立：2018年12月
本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 5階
事業内容：eスポーツ関連事業
ウェブサイト：https://REJECT.co.jp/
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社REJECT
メールアドレス：contact@REJECT.co.jp
採用ページ：https://REJECT.co.jp/recruit/