プロeスポーツチーム「REJECT」が明日開幕の国内リーグ、「PMJL SEASON5 Phase1」に出場いたします！！

株式会社REJECT

この度、プロeスポーツチーム「REJECT」を運営する株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也、以下REJECT）のPUBG MOBILE部門が、明日5/24(土)に開幕するPUBG MOBILE JAPAN LEAGUE Season5 Phase1に出場いたします。

REJECTは2023年、「PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE SEASON3」のPhase1とPhase2でPMJL史上初の連続優勝を達成しました。また、同年11月の「PUBG MOBILE GLOBAL CHAMPIONSHIP」では日本代表として出場し、日本チームとして最高順位タイの成績を収めました。

2024年には「PUBG MOBILE GLOBAL OPEN」で日本チーム初の世界大会優勝を果たし、「PUBG MOBILE WORLD CUP」では世界大会で準優勝を獲得。

また2025年度に入ってからも、最初の世界大会である「2025 PUBG MOBILE GLOBAL OPEN」にて5位を獲得(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000200.000050979.html)。昨年から世界大会上位成績を収め続けています。

REJECT PUBG MOBILE Div. Roster

-#16 ApolloOcO[https://twitter.com/pubgm_Apollo]

-#22 ReijiOcO[https://twitter.com/reijioco22]

-#19 Devine[https://twitter.com/Devine_pubg]

-#18 Duelo[https://twitter.com/cocoa12390]

-Coach MimoriN[https://twitter.com/1mimote]

【PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE について】

PUBG MOBILE JAPAN LEAGUEは、世界的に大人気のバトルロイヤルゲーム『PUBG MOBILE』のeスポーツリーグです。オープン予選から勝ち抜いたチームとシード獲得チームで試合を行う、国内のeスポーツリーグになります。

配信チャンネル:https://www.youtube.com/@PMJL_official

【REJECTについて】

REJECTは2018 年発足のプロe スポーツチーム。

世界的に人気なゲームタイトルを取り扱い、現在8タイトルの部門を保有。

累計賞金獲得額国内1位の実力派チームであり、モバイルシューティングゲームでは日本トップの実績を誇る。

『PUBG MOBILE』部門は12度の世界大会を経て2024年悲願となる日本チーム初の世界一を獲得。

また、『Apex Legends』部門はALGS2024にて、APAC NORTH地域初となる世界一を獲得。

【株式会社REJECT 概要】

会社名：株式会社REJECT（リジェクト）

代表者：代表取締役 甲山翔也

設立：2018年12月

本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 5階

事業内容：eスポーツ関連事業

ウェブサイト：https://REJECT.co.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社REJECT

メールアドレス：contact@REJECT.co.jp

採用ページ：https://REJECT.co.jp/recruit/