【マイクロマガジン社】ライドコミックス最新刊2025年5月29日発売！法人別店舗特典公開！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社(東京都中央区)は、月刊Webコミック誌「コミックライド」連載中のライドコミックス最新刊を2025年5月29日発売いたします。また、新刊発売を記念した法人別店舗特典を公開しました。

ガチャを回して仲間を増やす 最強の美少女軍団を作り上げろ

復讐完遂者の 人生 二周目異世界譚

無能は不要と言われ『時計使い』の僕は職人ギルドから追い出されるも、ダンジョンの深部で真の力に覚醒する

毎日家に来る ギャル が距離感ゼロでも優しくない

シリーズ累計110万部突破!!! ※電子書籍含む

ガチャを回して仲間を増やす 最強の美少女軍団を作り上げろ THE COMIC 12

定価:748円 (本体680円+税10%)

漫画:晴野しゅー/原作:ちんくるり/キャラクター原案:イセ川ヤスタカ

発売日:2025年05月29日

サイズ:B6

ISBN:9784867167632

https://release.comicride.jp/comics/book/1881

WEBコミック誌「コミックライド2024年11月号~2025年4月号」

同単話版67話~72話までを収録しています。

あらすじ

平八とシスハは二人きりでモンスターからドロップする

宝石を厳選するため、宝石狩りを開始した。

サプライズプレゼントを贈る相手である

エステルとルーナに気づかれる前に宝石は手に入るのか――!

そして、プレゼントを貰ったエステルの反応は――!?

試し読みはこちら! :https://comicride.jp/episodes/9b17aa3fb857c

シリーズ累計35万部突破の異世界ダークファンタジー!!

復讐完遂者の人生二周目異世界譚 THE COMIC 9

定価:748円 (本体680円+税10%)

漫画:サイトウミチ/原作:御鷹穂積/キャラクター原案:野崎つばた

発売日:2025年05月29日

サイズ:B6

ISBN:9784867167649

https://release.comicride.jp/comics/book/1882

WEBコミック誌「コミックライド2024年8月号~11月号、2025年1月号、3~5月号」掲載

同単話版第57話から第64話までを収録しています。

あらすじ

各国から英雄たちが集い、英雄連合軍が結成された――

その矢先に、アークスバオナがダルトラを襲撃した。

次々と王族が討たれる中、永遠の前世での因縁が現れる……。

試し読みはこちら! :https://comicride.jp/episodes/20c2e35859d7f

妹の『賢者』アリス、兄への愛が止まらない!?

無能は不要と言われ『時計使い』の僕は職人ギルドから追い出されるも、ダンジョンの深部で真の力に覚醒する THE COMIC 4

定価:748円 (本体680円+税10%)

漫画:さらさみさ/原作:桜霧琥珀/キャラクター原案:福きつね

発売日:2025年05月29日

サイズ:B6

ISBN:9784867167656

https://release.comicride.jp/comics/book/1883

WEBコミック誌「コミックライド2024年12月号~2025年4月号」

同単話版16話~20話までを収録しています。

あらすじ

シクロの目の前に現れた、妹の『賢者』アリス。

しかし、その再会は喜ばしいものとならず――。

彼女の言動でギルドの中でも奴隷として更にひどい目にあってしまっていたシクロは、

アリスと再会しても彼女を受け入れられなかった。

その様子を見ていたミストに、シクロ自身の想いを問われ…。

試し読みはこちら! :https://comicride.jp/series/e7e644612dc9e

健康的な褐色ギャルがおしかけて来る!? 強気ギャル×陰キャ男子の減量ラブコメ

毎日家に来るギャルが距離感ゼロでも優しくない

定価:748円 (本体680円+税10%)

漫画:くろニャン/原作:らいと/キャラクター原案:柚月ひむか

発売日:2025年05月29日

サイズ:B6

ISBN:9784867167663

https://release.comicride.jp/comics/book/1884

WEBコミック誌「コミックライドアドバンス2024年10月号~2025年5月号」

同単話版7話~12話までを収録しています。

あらすじ

褐色ギャルの霧崎麻衣佳は学校のサボりがち。

そんな彼女が太一と出会ってからちゃんと登校するように。

しかも不破同様、家にもおしかけて来るようになり太一の気がまったく休まらない。

新たなギャルが参戦した太一の明日はどっちだ!?



凶暴、理不尽、体も心も我儘で、距離感ゼロなギャルとのダイエットラブコメ!!

試し読みはこちら! :https://comicride.jp/episodes/724647300ccbc

法人別店舗特典

最新刊発売を記念し、『ガチャを回して仲間を増やす 最強の美少女軍団を作り上げろ THE COMIC 12』『無能は不要と言われ『時計使い』の僕は職人ギルドから追い出されるも、ダンジョンの深部で真の力に覚醒する THE COMIC 4』『毎日家に来るギャルが距離感ゼロでも優しくない THE COMIC 2』をご購入のお客様に、特典を1点プレゼントいたします。

数量限定の配布となりますので、お求めの際はぜひお近くの対象店舗をご利用ください。

特典絵柄はこちらでチェック! :https://release.comicride.jp/comics/news

※特典は、なくなり次第終了となります。※書籍の販売状況/特典の配布状況につきましてはご利用の書店・店舗さまへお問い合わせください。

ライドコミックス

ノッてる マンガ が大集結!一歩先が見えるWEB 雑誌

「ライドコミックス」は、マイクロマガジン社が発行している

次世代型ノベルレーベル「GCノベルズ」のコミカライズ作品や、

多彩なオリジナル作品をラインナップするコミックレーベルです。

ライドコミックスの作品は、マイクロマガジン社が誇る

5大レーベルが集うマンガポータルサイト『ライコミ』でお読みいただけます。

コミックライド:https://www.ride.comicride.jp/

コミックライド編集部X:https://x.com/ComicRIDE

ライコミ

ノッてる マンガ が大集結!一歩先が見えるWEB 雑誌 !大人気異世界系やアニメ化作品が盛りだくさん!!

コミックライドの作品は、マイクロマガジン社が誇る5大レーベルが集うマンガポータルサイト『ライコミ』でお読みいただけます。

ライコミ:https://comicride.jp/

ライコミ公式X:https://x.com/ride_comi

マイクロマガジン社

マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。

マイクロマガジン社公式YouTube:https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547

公式YouTubeチャンネルでは、様々なジャンルの書籍紹介動画を公開中!

【お問い合せ先】

mm_koukoku(あっとまーく)microgroup.co.jp