Questyle Japan、QCC Dongle Pro先行発売を発表

株式会社マギウェイ

高品質なオーディオ技術を提供するQuestyle（日本正規代理店：株式会社マギウェイ）は、先般発表したSnapdragon S5対応Bluetoothトランスミッター「QCC Dongle Pro」について、QCC Dongleに先行して2025年5月30日（金）に発売することを正式に発表いたします。予約受付は5月27日（火）より開始いたします。

QCC Dongle Pro、5月30日先行発売決定

QCC Dongle Proは、当初発表していたQCC Dongleと同時発売の予定でしたが、市場からの強い要望を受け、上位モデルであるQCC Dongle Proを先行発売することといたしました。

発売スケジュール

取扱店舗

aptX Lossless対応で進化した真のロスレス体験

- 予約開始日：2025年5月27日（火）- 発売日：2025年5月30日（金）- eイヤホン- フジヤエービック- ヨドバシカメラ- ビックカメラ- Amazon【唯一正規販売店舗 ストア名：Questyle JP】

QCC Dongle Proは、今年２月の製品発表時の仕様から一部変更を行い、aptX Losslessに新たに対応いたしました。なお、初期ロットの取扱説明書にはaptX Losslessへの対応が記載されておりませんが、実際には対応しておりますのでご安心ください。

一方で、LE AudioおよびAACコーデックについては、より安定した動作を優先し、対応を見送ることといたしました。

aptX Losslessによる賢い音質最適化システム

新たに対応したaptX Losslessは、aptX Adaptiveの拡張機能として動作し、再生環境に応じて自動的に最適な音質モードを選択する革新的なシステムです。

■ aptX Losslessの特長 aptX Adaptiveは自動切り替え式のフォーマットで、以下の3つのモード間で環境に応じて自動切り替えを行います：

- aptX Lossless（完全ロスレス）：理想的な環境下で真のロスレス伝送を実現- aptX Adaptive高音質モード（ロッシー）：一般的な環境での高音質伝送- aptX Adaptive低遅延モード：ゲーミングや動画視聴での超低遅延伝送「高音質モード」と「低遅延モード」

専用アプリでは、aptX Adaptiveの設定において「高音質モード」と「低遅延モード」を選択可能。音質モード選択時は、転送条件を満たす場合に自動的に「aptX Lossless（ロスレス）」となり、条件を満たさない場合は「aptX Adaptive高音質モード（ロッシー）」で動作します。

これにより、ユーザーは複雑な設定を行うことなく、常に環境に最適化された最高音質を享受できます。

最終仕様

3大エコシステムを繋ぐ革新的ソリューション

- 対応コーデック：SBC、aptX、aptX HD、aptX Adaptive、aptX Lossless、LDAC- Bluetooth：Bluetooth 5.4- 通信距離：10m以上- サイズ：25.2mm × 10mm × 15.25mm- 重量：3g- 素材：ABS樹脂- カラー：ダークシルバー

QCC Dongle Proは、世界初のApple MFi認証取得Snapdragon搭載トランスミッターとして、

Qualcomm、Apple、Sonyの3大オーディオエコシステムをシームレスに接続します。

製品詳細

■ 主要な特長- Apple MFi認証取得：iPhone/iPadでの完全互換性と安全性を保証- SONY LDAC対応：最大990kbpsの高解像度オーディオをワイヤレスで実現- ゲーム機対応：PS5、Nintendo Switchでの超低遅延・高音質オーディオ- プラグ&プレイ：ドライバー不要で即座に使用開始- 互換性拡充：主要オーディオメーカーとの動作確認を継続的に実施- JANコード：4573648500035- 小売価格：9,900円（税込）- マニュアル(https://questyle.com/wp-content/uploads/2025/05/QCC-Dongle-Pro%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%ABVer1.5.23.pdf)- イヤホン・ホワイトリスト(https://questyle.com/wp-content/uploads/2025/05/%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%885.21.pdf)（随時更新）