LGの最新衣類ケア家電を無償で提供！『The All New LG Styler(TM)アンバサダーキャンペーン』を実施

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社(代表取締役:孫 成周(ソン・ソンジュウ)、本社:東京都中央区)は、合計50名様に「The All New LG Styler(TM)」を提供し、製品の魅力を発信いただく『The All New LG Styler(TM)アンバサダーキャンペーン』の実施を決定し、本日2025年5月23日(金)から6月15日(日)までアンバサダーを募集いたします。

「LG Styler」は、衣類や小物についたニオイやシワ、花粉、ダニ、菌などを自宅で簡単にリフレッシュし、日常的に着るスーツや制服、コートなど、洗濯しづらいような衣類や小物もまるで洗い立てのようによみがえる衣類ケア家電です。2025年3月には、従来モデルよりも効果的かつ短時間でケアできるようになった最新の大容量モデル「The All New LG Styler(TM)」の一般販売を開始し、多くのお客様にご好評いただいています。

そこで、より多くの方々に「The All New LG Styler(TM)」の魅力を伝えるべく、本製品を実際にご使用いただき、ご自身のSNSを通じてその様子を発信いただくアンバサダーキャンペーンを実施することといたしました。アンバサダーに選出された50名の方々には、「The All New LG Styler(TM)」1台を無償で提供いたします。「The All New LG Styler(TM)」の魅力を一緒に広めてくださる方であれば、どなたでもお気軽にご応募いただけます。皆さまのご応募を、心よりお待ちしております。

■キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23289/table/388_1_0e417565e5c1d3ada28884cb34923c14.jpg ]

■「The All New LG Styler(TM)」の主な特長

LG独自のスチーム技術で衣類を簡単リフレッシュ、DUAL TrueSteam(TM)

パワーアップした「DUAL TrueSteam(TM)」により、コースに合わせてスチーム量を調節。従来は1つだったヒーターを2つに増やしてスチームを発生させるため、スチームの量や強さをより正確にコントロールできるようになりました。毎日着る衣類から、デリケート素材まで幅広い衣類のケアができます。

ハンガーの振動で花粉やほこりを素早く除去、Dynamic MovingHanger(TM)

従来は左右に振動していたムービングハンガーは、新たにひねり振動のツイストモーションが加わりました。1分間に最大350回と、従来モデル(最大180回)よりも素早く効果的にスイングすることで、衣類に付いた花粉やほこりなどをパワフル&スピーディーに落とし、しっかりとシワを伸ばします。

2つのヒートポンプで乾燥時間を短縮、DUAL Inverter HeatPump(TM)

「Inverter HeatPump(TM)」が1つから2つに進化したことで、乾燥時間が大幅に短縮。さらに、「DUAL TrueSteam(TM)」や「Dynamic MovingHanger(TM)」などの効果も相まって、リフレッシュコース(標準)の稼働時間が約48分から、約38分に短縮されました。

高圧ハンディスチーマーで時短ケア、Built-in HandySteamer(TM)

がんこなシワもケアできるハンディスチーマーを新たに搭載。シャツなどのシワがついた衣類をドアの内側に掛け、下部の収納スペースからハンディスチーマーを取り出してボタンを押すだけで、強力なスチームが発生。がんこなシワやデリケートな衣類も簡単にケアすることができます。忙しいお出かけ前も時短ケアが可能で、使い分けできる3段階(強・中・弱)のモードから選べます。

ズボンの折り目も楽々キレイ、EZ Fit PantsPress(TM)

ドアの内側に搭載した「ズボン折り目ケア」もデザインを一新。ハンガーにかけずに、付属しているクリップに挟んで折りたたむ構造にすることで、より座りジワなどの細かなシワを取り除き、ズボンのセンタープレスもくっきりとキープすることができます。

衣類も空間もカラっとキープ、AutoFresh System(TM)

部屋全体の空気を自動的に循環させるシステムを内蔵し、「室内除湿」の機能が進化して、本体のドアを閉めたままでも部屋全体の除湿ができるようになりました。10L容量の除湿機が、自動的に空間の湿気を取り除き、衣類だけでなく、空間もカラっとキープし、快適な環境を実現します。

※気温27℃、湿度60%の環境で、室内除湿コースを24時間稼働させ最大10リットルの除湿容量を確認。環境により排水タンク(容量1.5リットル)が除湿コース終了前に満水になる場合があります。満水になった場合は、貯まった水を捨ててください。 除湿量は、使用環境などによって異なる場合があります。

スマート感知センサー

製品の運転中にハンガーから衣類が落ちてしまうなど、異常を感知した際に、操作パネルや「LG ThinQ」アプリでスマートフォンに通知します。

スマートなLCDタッチディスプレイ

操作しやすいタッチ操作パネルでコース選択が可能。指先で簡単かつ直感的にコントロールできます。

LG ThinQ(TM)

「LG ThinQ」アプリなら、スマートフォンでいつでもどこでも⾐服を管理してモニタリング。Wi-Fi機能搭載で、アプリからのコース選択や、仕上がり時間の確認が可能です。

有害物質を99%以上低減

菌※1や花粉※2、ダニ※3も99%以上低減。さらに、ほこり※4やにおい※5も取り除きます。

※1: 試験方法:試験布(5cm×5cm、綿100%)へ3種類の菌を付着させ、「除菌/衛生コース」を運転後測定。試験機関:第三者機関 intertek。試験報告書:RT24E-S0030。認証日付:2024年5月3日。試験機関で付着したウイルスや菌への効果であり、実際空間における実証ではありません。すべてのウイルスや菌に対応するわけではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。

※2: 試験方法:スギ花粉をYシャツの胸の部分に付着し「花粉ケアコース」運転後測定。試験機関:Environmental Allergens Info and Care, Inc. 試験報告書:CR241491J。認証日付:2024年11月28日。 試験機関で付着した花粉への効果であり、実際空間における実証ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。

※3: 試験方法:生きたダニをYシャツの胸部分に付着し「除菌・衛生しっかりケアコース」運転後、低減率を測定。試験機関:Environmental Allergens Info and Care, Inc。試験報告書:CR241482J。認証日付:2024年10月18日。試験機関で付着した生きたダニへの効果であり、実際空間における実証ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。

※4: 試験方法: ISO 12103-1(A2 Fine Test Dust) を1枚のシャツ(ポリエステル 65%、綿 35% 材質) の背中部位 3ヶ所へ塗布し、「Fine dust removalコース」で運転後、測定。試験機関:第三者機関 intertek。試験報告書:230800161SEL-002。認証日付:2024年11月2日。試験結果は、使用環境などによって異なる場合があります。

※5: 試験方法:タバコ臭や生活臭などニオイの元となる18種のニオイを試験布に付着させ、「リフレッシュしっかりコース」運転後測定。試験機関:第三者機関 intertek。試験報告書:240300061SEL-001。認証日付:2024年4月15日。試験結果は、使用環境などによって異なる場合があります。

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50%削減(2017年比)し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名:LG Electronics Japan株式会社(LG Electronics Japan Inc.)

本社:〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階

URL: https://www.lg.com/jp/

設立:1981年1月

代表者:代表取締役 孫 成周(ソン・ソンジュウ)

事業内容:LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。

テレビ、オーディオ、モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、衣類ケア家電、

空気清浄機、衣類乾燥除湿器の販売、デジタルサイネージ事業、ロボット事業、

車載用機器やソリューション事業等。

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

「ホーム・アプライアンス・ソリューション」、「メディア・エンターテインメント・ソリューション」、「ビークル・ソリューション」、「エコ・ソリューション」の4カンパニー制で、2024年の世界売上高は約87.7兆ウォン(KRW)。テレビ、生活家電、エア・ソリューション、モニター、車載用機器やソリューションにいたるまで、消費者および業務用製品を製造する世界有数の総合家電ブランドとして、お客様の生活をLife’s Goodにするための提案をし続けています。